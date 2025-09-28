IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: क्रिकेट के मैदान ही नहीं, लग्जरी कारों के मामले में भी पाकिस्तान से आगे हैं भारतीय क्रिकेटर्स, आप भी देखें

भारत सूर्यकुमार यादव (कप्तान) Mercedes G-Wagon, Mercedes GLS 400d, Toyota Vellfire, BMW 3 GT ₹8 करोड़ से ज्यादा

भारत शुभमन गिल Mahindra Thar, Range Rover Velar, Mercedes-Benz E350 ₹1.75 करोड़ से ज्यादा

भारत तिलक वर्मा BMW 3 Series, Audi A4 ₹1 करोड़ से ज्यादा

भारत अभिषेक शर्मा Mahindra Thar, Audi Q5 ₹1 करोड़ से ज्यादा

भारत संजू सैमसन (विकेटकीपर) Range Rover Sport, Audi A6, BMW 5 Series, Mercedes-Benz C Class ₹3.7 करोड़ से ज्यादा

भारत शिवम दुबे Mercedes-Benz E-Class, Range Rover Sport ₹2 करोड़ से ज्यादा

भारत हार्दिक पांड्या Rolls Royce Phantom, Lamborghini Huracan EVO, Mercedes-AMG G63, Range Rover Vogue, Porsche Cayenne, Audi A6 ₹20 करोड़ से ज्यादा

भारत अक्षर पटेल Audi Q7, Mercedes-Benz GLA ₹2 करोड़ से ज्यादा

भारत कुलदीप यादव Mercedes-Benz C-Class, BMW X1 ₹1.5 करोड़ से ज्यादा

भारत जसप्रीत बुमराह Range Rover Velar, Mercedes Maybach S560, Nissan GT-R, Toyota Innova Crysta, Hyundai Verna ₹6 करोड़ से ज्यादा

भारत वरुण चक्रवर्ती Audi A4, Toyota Fortuner ₹1 करोड़ से ज्यादा

पाकिस्तान सलमान आगा (कप्तान) Mercedes E200, Toyota Land Cruiser ₹2-3 करोड़

पाकिस्तान मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर) Toyota Corolla, Honda Civic ₹1 करोड़ से ज्यादा

पाकिस्तान शाहीन अफरीदी Audi A8 Hybrid, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Honda Civic ₹3-5 करोड़

पाकिस्तान हारिस रऊफ Audi A8 Hybrid, Honda Civic, Audi A4 ₹2 करोड़ से ज्यादा

पाकिस्तान फखर जमान Honda City, Toyota Revo ₹1-2 करोड़

पाकिस्तान साहिबजादा फरहान Toyota Revo, Honda Civic ₹1-2 करोड़

पाकिस्तान सैम अयूब Honda Civic, Toyota Fortuner ₹1 करोड़ से ज्यादा

पाकिस्तान हुसैन तलत Honda Accord, Kia Sportage ₹1-2 करोड़

पाकिस्तान मोहम्मद नवाज Audi A5, Toyota Prado ₹2 करोड़ से ज्यादा

पाकिस्तान फहीम अशरफ Toyota Fortuner, Honda City ₹1-2 करोड़