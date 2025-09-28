Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: क्रिकेट के मैदान ही नहीं, लग्जरी कारों के मामले में भी पाकिस्तान से आगे हैं भारतीय क्रिकेटर्स, आप भी देखें

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: जानें भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के गैरेज में मौजूद लग्जरी और सुपरकारों के बारे में, कैसे इंडियन खिलाड़ी ऑफ-फील्ड भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आगे हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final (2)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: From Cricket to Supercars, Indians Outshine Pakistan (Image: Surya Kumar Yadav &amp; Salman Aaga Instagram/Mercedes)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। मैदान पर दोनों टीमें कड़ी टक्कर देंगी और फैंस को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। सिर्फ मैदान ही नहीं, भारतीय क्रिकेटर्स का ऑफ-फील्ड लाइफस्टाइल भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। उनके गैरेज में खड़ी करोड़ों की सुपरकार्स और लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मिड रेंज कारों से काफी आगे हैं। इस आर्टिकल में हम दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के कार कलेक्शन बारे में जानेंगे।

भारतीय खिलाडियों की लग्जरी कारें

भारतीय क्रिकेटर्स का गैरेज उनकी सफलता और IPL कमाई को दिखाता है। भारतीय प्लेइंग 11 के स्टार्स जैसे सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के पास मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लैंबॉर्गिनी और रेंज रोवर जैसी महंगी कारें हैं। ये कारें उनकी सफलता के साथ-साथ उनके शानदार लाइफस्टाइल को भी दिखाती हैं। इन खिलाड़ियों की कारों की कुल वैल्यू करोड़ों में आंकी जाती है।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारें

पाकिस्तान के प्लेइंग 11 खिलाडियों के गैरेज में ज्यादातर मिड रेंज कारें हैं। उनकी कारें टोयोटा, ऑडी और होंडा जैसी आम और सस्ती मॉडल्स तक सीमित हैं। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और फखर जमान जैसे खिलाड़ी अपने साधारण कार कलेक्शन के साथ सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। उनकी कारों की कीमतें भी भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में कम है।

मैदान ही नहीं, लग्जरी गाड़ियों के मामले में आगे हैं इंडियन क्रिकेटर्स

भारतीय टीम मैदान पर दमदार प्रदर्शन करती है वहीं उनके गैरेज में खड़ी महंगी कारें भी उनके स्टाइल और स्टेटस को दिखाती हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर मुकाबला देते हैं। लेकिन कार कलेक्शन की रेस में भारतीय क्रिकेटर्स हमेशा आगे रहते हैं। आज के फाइनल में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भारतीय खिलाड़ियों की लग्जरी कारें भी चर्चा में रहेंगी।

टीमखिलाड़ीप्रमुख कारेंअनुमानित वैल्यू (INR)
भारतसूर्यकुमार यादव (कप्तान)Mercedes G-Wagon, Mercedes GLS 400d, Toyota Vellfire, BMW 3 GT₹8 करोड़ से ज्यादा
भारतशुभमन गिलMahindra Thar, Range Rover Velar, Mercedes-Benz E350₹1.75 करोड़ से ज्यादा
भारततिलक वर्माBMW 3 Series, Audi A4₹1 करोड़ से ज्यादा
भारतअभिषेक शर्माMahindra Thar, Audi Q5₹1 करोड़ से ज्यादा
भारतसंजू सैमसन (विकेटकीपर)Range Rover Sport, Audi A6, BMW 5 Series, Mercedes-Benz C Class₹3.7 करोड़ से ज्यादा
भारतशिवम दुबेMercedes-Benz E-Class, Range Rover Sport₹2 करोड़ से ज्यादा
भारतहार्दिक पांड्याRolls Royce Phantom, Lamborghini Huracan EVO, Mercedes-AMG G63, Range Rover Vogue, Porsche Cayenne, Audi A6₹20 करोड़ से ज्यादा
भारतअक्षर पटेलAudi Q7, Mercedes-Benz GLA₹2 करोड़ से ज्यादा
भारतकुलदीप यादवMercedes-Benz C-Class, BMW X1₹1.5 करोड़ से ज्यादा
भारतजसप्रीत बुमराहRange Rover Velar, Mercedes Maybach S560, Nissan GT-R, Toyota Innova Crysta, Hyundai Verna₹6 करोड़ से ज्यादा
भारतवरुण चक्रवर्तीAudi A4, Toyota Fortuner₹1 करोड़ से ज्यादा
पाकिस्तानसलमान आगा (कप्तान)Mercedes E200, Toyota Land Cruiser₹2-3 करोड़
पाकिस्तानमोहम्मद हारिस (विकेटकीपर)Toyota Corolla, Honda Civic₹1 करोड़ से ज्यादा
पाकिस्तानशाहीन अफरीदीAudi A8 Hybrid, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Honda Civic₹3-5 करोड़
पाकिस्तानहारिस रऊफAudi A8 Hybrid, Honda Civic, Audi A4₹2 करोड़ से ज्यादा
पाकिस्तानफखर जमानHonda City, Toyota Revo₹1-2 करोड़
पाकिस्तानसाहिबजादा फरहानToyota Revo, Honda Civic₹1-2 करोड़
पाकिस्तानसैम अयूबHonda Civic, Toyota Fortuner₹1 करोड़ से ज्यादा
पाकिस्तानहुसैन तलतHonda Accord, Kia Sportage₹1-2 करोड़
पाकिस्तानमोहम्मद नवाजAudi A5, Toyota Prado₹2 करोड़ से ज्यादा
पाकिस्तानफहीम अशरफToyota Fortuner, Honda City₹1-2 करोड़
पाकिस्तानअबरार अहमदHonda Civic, Toyota Corolla₹1 करोड़ से ज्यादा

