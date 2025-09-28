Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान की सड़कों पर राज करती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें इनकी कीमत और खासियत

Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार बदल रहा है जहां ग्राहकों की पसंद पारंपरिक गाड़ियों से हटकर आधुनिक और फीचर-लोडेड मॉडलों की ओर बढ़ रही है। यहां लोग किफायती माइलेज वाली कारों के साथ-साथ सेफ्टी और स्टाइल पर भी ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि Suzuki Alto जैसी बजट कार से लेकर Toyota Corolla और Honda City जैसी सेमी-लग्जरी कारें मार्केट में टॉप पर हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में इस समय कौन-सी 5 कारें सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।