Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान की सड़कों पर राज करती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें इनकी कीमत और खासियत

Most Popular Cars in Pakistan: देखें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली 5 कारें। Suzuki Alto से लेकर Honda City तक, जानिए इनकी कीमत और खासियत।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

Most Popular Cars in Pakistan

Most Popular Cars in Pakistan (Image: Maruti Suzuki Pakistan)

Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार बदल रहा है जहां ग्राहकों की पसंद पारंपरिक गाड़ियों से हटकर आधुनिक और फीचर-लोडेड मॉडलों की ओर बढ़ रही है। यहां लोग किफायती माइलेज वाली कारों के साथ-साथ सेफ्टी और स्टाइल पर भी ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि Suzuki Alto जैसी बजट कार से लेकर Toyota Corolla और Honda City जैसी सेमी-लग्जरी कारें मार्केट में टॉप पर हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में इस समय कौन-सी 5 कारें सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

Suzuki Alto

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड Suzuki Alto की है। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसका शानदार माइलेज और बजट-फ्रेंडली प्राइस है। पाकिस्तान में बिकने वाली ऑल्टो का डिजाइन और फीचर्स भारत की ऑल्टो से थोड़े अलग हैं। यहां इसकी कीमत करीब 29.94 लाख पाकिस्तानी रुपए है।

Suzuki Swift

दूसरे नंबर पर Suzuki Swift है जो लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों जगह ग्राहकों की पसंद रही है। इसका स्पोर्टी डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे खास बनाते हैं। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 44.60 लाख रुपए है।

Suzuki Bolan

तीसरे स्थान पर Suzuki Bolan है। यह कार छोटे परिवारों और बिजनेस जरूरतों के लिए लोकप्रिय है। भारत में बिकने वाली Maruti Omni जैसी दिखने वाली Bolan अपनी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान में हिट है। इसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए से शुरू होती है।

Toyota Corolla

चौथे नंबर पर आती Toyota Corolla है, जो पाकिस्तान में सालों से ग्राहकों की पहली पसंद रही है। यह सेडान कार अपनी मजबूत क्वालिटी, कम मेंटेनेंस और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 61.19 लाख रुपए है।

Honda City

पांचवें नंबर पर Honda City है। यह कार खासकर युवाओं और प्रोफेशनल्स के बीच लोकप्रिय है। इसका प्रीमियम डिजाइन, शानदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक ग्राहकों को आकर्षित करता है। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 47.37 लाख रुपए है।

पाकिस्तान के कार मार्केट में Suzuki, Toyota और Honda का दबदबा है। छोटे शहरों और मिड-रेंज सेगमेंट में Suzuki की कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, जबकि सेमी-लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स वाले मॉडल्स में Toyota और Honda की डिमांड लगातार बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत
ऑटोमोबाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Automobile / Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान की सड़कों पर राज करती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें इनकी कीमत और खासियत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत

Thalapathy Vijay Car Collection
ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद Splendor Plus और Honda Activa का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

Hero Splendor Plus vs Honda Activa All Variants Price After GST 2.0
ऑटोमोबाइल

Ameesha Patel Car Collection: करोड़ों की गाड़ियों मालकिन हैं ये बॉलीवुड क्वीन, देखें अमीषा पटेल की लग्जरी कारों का कलेक्शन

Ameesha Patel Car Collection
ऑटोमोबाइल

भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Hyundai i20, जानिए अपडेटेड मॉडल में क्या कुछ होगा खास?

2026 Hyundai i20
ऑटोमोबाइल

2025 के अंत से पहले आ रही हैं ये 5 नई SUVs! Tata Punch Facelift से लेकर Mahindra Thar Facelift तक लाइन में

Upcoming SUVs 2025
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.