Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान की सड़कों पर राज करती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें इनकी कीमत और खासियत

Most Popular Cars in Pakistan (Image: Maruti Suzuki Pakistan)
Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार बदल रहा है जहां ग्राहकों की पसंद पारंपरिक गाड़ियों से हटकर आधुनिक और फीचर-लोडेड मॉडलों की ओर बढ़ रही है। यहां लोग किफायती माइलेज वाली कारों के साथ-साथ सेफ्टी और स्टाइल पर भी ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि Suzuki Alto जैसी बजट कार से लेकर Toyota Corolla और Honda City जैसी सेमी-लग्जरी कारें मार्केट में टॉप पर हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में इस समय कौन-सी 5 कारें सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड Suzuki Alto की है। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसका शानदार माइलेज और बजट-फ्रेंडली प्राइस है। पाकिस्तान में बिकने वाली ऑल्टो का डिजाइन और फीचर्स भारत की ऑल्टो से थोड़े अलग हैं। यहां इसकी कीमत करीब 29.94 लाख पाकिस्तानी रुपए है।
दूसरे नंबर पर Suzuki Swift है जो लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों जगह ग्राहकों की पसंद रही है। इसका स्पोर्टी डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे खास बनाते हैं। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 44.60 लाख रुपए है।
तीसरे स्थान पर Suzuki Bolan है। यह कार छोटे परिवारों और बिजनेस जरूरतों के लिए लोकप्रिय है। भारत में बिकने वाली Maruti Omni जैसी दिखने वाली Bolan अपनी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान में हिट है। इसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए से शुरू होती है।
चौथे नंबर पर आती Toyota Corolla है, जो पाकिस्तान में सालों से ग्राहकों की पहली पसंद रही है। यह सेडान कार अपनी मजबूत क्वालिटी, कम मेंटेनेंस और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 61.19 लाख रुपए है।
पांचवें नंबर पर Honda City है। यह कार खासकर युवाओं और प्रोफेशनल्स के बीच लोकप्रिय है। इसका प्रीमियम डिजाइन, शानदार फीचर्स और स्टाइलिश लुक ग्राहकों को आकर्षित करता है। पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 47.37 लाख रुपए है।
पाकिस्तान के कार मार्केट में Suzuki, Toyota और Honda का दबदबा है। छोटे शहरों और मिड-रेंज सेगमेंट में Suzuki की कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, जबकि सेमी-लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स वाले मॉडल्स में Toyota और Honda की डिमांड लगातार बनी रहती है।
