ऑटोमोबाइल

Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत

Thalapathy Vijay Car Collection: थलापति विजय का कार कलेक्शन बेहद शानदार है। इसमें Maruti Celerio से लेकर 7 करोड़ की Rolls-Royce Ghost और लग्जरी SUV तक शामिल हैं।

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

Thalapathy Vijay Car Collection

Thalapathy Vijay Car Collection (Image: Rolls Royce)

Thalapathy Vijay Car Collection: साउथ सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति में भी सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी रैली में भगदड़ की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। फिल्मों से राजनीति तक के सफर में विजय साउथ के सबसे मशहूर और अमीर अभिनेताओं में शामिल हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, FY24 में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बाद सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स भरने वाले अभिनेता हैं। थलापति विजय का कार कलेक्शन उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल और शौक का बेहतरीन उदाहरण है। वह सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि लग्जरी कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कार कलेक्शन में Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost तक शामिल हैं।

थलापति विजय का कार कलेक्शन उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल और शौक का बेहतरीन उदाहरण है। वह सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि लग्जरी कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कार कलेक्शन में Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost तक शामिल हैं।

Rolls-Royce Ghost

थलापति विजय के गैराज की सबसे खास गाड़ी Rolls-Royce Ghost है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसमें ट्विन-टर्बो V12 इंजन है और इंटीरियर्स हाथ से सिले गए हैं। इसकी राइड बेहद स्मूद और आरामदायक है जो विजय की शान और स्टाइल को पूरी तरह दर्शाती है।

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque उनकी दूसरी हाई-एंड कार है। इसका स्पोर्टी लुक और ऑफ-रोड क्षमता इसे खास बनाती है। यह शहर की ड्राइव और वीकेंड ट्रिप दोनों के लिए परफेक्ट है और विजय के कलेक्शन में रग्डनेस और स्टाइल का सही बैलेंस बनाती है।

Ford Mustang

Ford Mustang अमेरिकी मसल का टच देने वाली गाड़ी है। इसमें V8 इंजन और रेट्रो लुक है जो इसे खास बनाता है। यह कार परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों के लिहाज से बेहतर कार है।

Volvo XC90 और Mercedes-Benz GLA

थलापति विजय के पास Volvo XC90 और Mercedes-Benz GLA जैसी प्रैक्टिकल और स्टाइलिश SUV भी हैं। Volvo XC90 में सेफ्टी, कम्फर्ट और अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए जानी जाती है जबकि Mercedes-Benz GLA जैसी स्पोर्टी और स्टाइलिश गाड़ी भी उनके गैराज में शामिल हैं।

BMW और Mini Cooper S

विजय के पास BMW 5 Series और 3 Series भी हैं। 5 Series प्रीमियम एक्सपीरियंस देती हैं जबकि 3 Series हैंडलिंग और स्पोर्टी ड्राइव के लिए बढ़िया है। शहर में स्टाइलिश ड्राइव के लिए उनके पास Mini Cooper S भी है, जो स्लिक डिजाइन और पंची हैंडलिंग के लिए पॉपुलर है।

Maruti Celerio जैसी प्रैक्टिकल गाड़ियां भी लिस्ट में

विजय का कलेक्शन सिर्फ लग्जरी तक सीमित नहीं है। उनके पास Toyota Innova Crysta और Maruti Celerio जैसी प्रैक्टिकल गाड़ियां भी हैं। Innova बड़े परिवार और लंबी यात्राओं के लिए परफेक्ट मानी जाती है जबकि Celerio रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प है।

थलापति विजय का कार कलेक्शन उनके व्यक्तित्व, स्टाइल और शौक का बेहतरीन मेल है। इसमें 7 करोड़ की Rolls-Royce जैसी लग्जरी कार से लेकर रोजमर्रा चलाने वाली SUV और हैचबैक शामिल हैं। यह दिखाता है कि विजय सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि कारों के शौकीन और स्टाइलिश लाइफस्टाइल वाले भी हैं।

ऑटोमोबाइल

Published on:

28 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Automobile / Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत

