Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत

Thalapathy Vijay Car Collection: साउथ सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति में भी सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी रैली में भगदड़ की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। फिल्मों से राजनीति तक के सफर में विजय साउथ के सबसे मशहूर और अमीर अभिनेताओं में शामिल हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, FY24 में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बाद सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स भरने वाले अभिनेता हैं। थलापति विजय का कार कलेक्शन उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल और शौक का बेहतरीन उदाहरण है। वह सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि लग्जरी कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कार कलेक्शन में Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost तक शामिल हैं।