IND vs PAK Asia Cup 2025: फाइनल मैच देखने के लिए नहीं है SonyLIV का सब्सक्रिप्शन? ये रिचार्ज प्लान्स आएंगे काम

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: आज एशिया कप 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा। फाइनल का रोमांच इतना है कि हर क्रिकेट फैन इसे लाइव देखना चाहता है।