IND vs PAK Asia Cup 2025: फाइनल मैच देखने के लिए नहीं है SonyLIV का सब्सक्रिप्शन? ये रिचार्ज प्लान्स आएंगे काम

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का रोमांचक फाइनल आज है। लाइव देखने के लिए जियो, एयरटेल और Vi के चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स के साथ आपको SonyLIV एक्सेस मिल जाएगा।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final (Image: Gemini)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: आज एशिया कप 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा। फाइनल का रोमांच इतना है कि हर क्रिकेट फैन इसे लाइव देखना चाहता है।

यदि आप इस हाई-वोल्टेज मैच को देखना चाहते हैं तो आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि कुछ मोबाइल रिचार्ज प्लान्स के साथ आप मैच देख सकते हैं।

कौन-कौन से रिचार्ज प्लान्स पर मिलेगा SonyLIV का सब्सक्रिप्शन?

जियो यूजर्स: जियो के 599 रुपये वाले 30 Mbps और 899 रुपये वाले 100 Mbps होम ब्रॉडबैंड प्लान में सोनी लिव फ्री में शामिल है।

Vi यूजर्स: वीआई प्रीपेड यूजर्स 95, 408 या 999 रुपये वाले प्लान्स में मोबाइल-ओनली सोनी लिव फ्री पा सकते हैं। वहीं पोस्टपेड Vi मैक्स 5G यूजर्स 751 रुपये से शुरू होने वाले प्लान में सोनी लिव प्रीमियम फ्री में पा सकते हैं।

एयरटेल यूजर्स: एयरटेल Xstream प्ले प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव फ्री मिलता है। खासकर 979 रुपये वाले प्लान में, जिसमें 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री SMS और 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है।

    इस टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने-सामने भारत और पाकिस्तान

    भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने-सामने होंगे। पिछली दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था लेकिन क्रिकेट में कोई भी नतीजा निश्चित नहीं होता। आज का मैच इस साल का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है।

    सोनी लिव ऐप के जरिए आप इसे मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर आसानी से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। नया सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए महीने का प्लान मात्र 399 रुपये से शुरू होता है।

    इस फाइनल में कौन बजी मारता है यह तो खेल के दौरान ही पता चलेगा लेकिन यह तय है कि क्रिकेट फैंस के लिए यह दिन यादगार रहेगा।

