नाम बदलते ही गूगल दुनिया में छा गया, क्या था पुराना नाम, Google के बर्थ डे पर पढ़िए ये कहानी

Google's 27th Birthday : आज गूगल इंडिया अपना 27 वां जन्मदिन (Happy Birthday Google) मना रहा है। 27 सितंबर को ये 27 बरस का हो चुका है। ऐसे खास मौके पर गूगल की ओर से यूजर्स को खास निमंत्रण भी मिला है। इस बेहद खास मौके पर गूगल ने एक स्पेशल बर्थे डे इनविटेशन लेटर भी शेयर किया है। जिस पर ये भी लिखा है कि "सेलिब्रेशन में आना जरूर…" इस पर एक यूजर ने कमाल का कमेंट भी किया है। इस खास मौके पर आइए गूगल के बनने की कहानी पढ़ते हैं, गूगल के पहले नाम (Google first name) से लेकर गैरेज से शुरू होने के बारे में विस्तार से जानते हैं।