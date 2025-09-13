IND vs PAK Asia Cup 2025: जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स ऐसे फ्री में देखें भारत-पाकिस्तान का LIVE मैच

IND vs PAK Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया था। अब बारी है उस मैच की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच की, जो 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इस मैच का प्रसारण टीवी के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होगा। खास बात यह है कि जियो, एयरटेल और वीआई यूजर्स अपने मोबाइल पर इसे बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप ये मैच कैसे फ्री ने देख सकते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का यह मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा और टॉस शाम 7:30 बजे होगी। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले को आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो Sony Sports Network लाइव पर देख सकेंगे। वहीं, मोबाइल और लैपटॉप पर देखने के लिए Sony LIV ऐप पर स्ट्रीमिंग होगी। हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जिसकी शुरुआती कीमत 399 रुपये प्रति महीना है।
अगर आप Sony LIV का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना चाहते तो भी आपके पास विकल्प है। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपने कुछ खास रिचार्ज पैक्स में Sony LIV का फ्री सब्सक्रिप्शन देती हैं। इन पैक्स को एक्टिवेट करने के बाद आप भारत-पाकिस्तान मैच बिना अतिरिक्त खर्च किए लाइव देख सकते हैं।
जियो ग्राहकों के लिए 175 रुपये वाला डेटा पैक काफी अच्छा विकल्प है। इसमें 10GB डेटा के साथ Sony LIV समेत कुल 10 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इस पैक की वैलिडिटी 28 दिन है।
एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए 181 रुपये का डेटा पैक लेकर आया है। इसमें 15GB डेटा और Airtel Xstream Play Premium सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इस सब्सक्रिप्शन के जरिए Sony LIV कंटेंट भी एक्सेस किया जा सकता है।
वीआई (Vodafone-Idea) यूजर्स सिर्फ 95 रुपये में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस पैक में 14 दिनों तक 4GB डेटा और Sony LIV सब्सक्रिप्शन मिलता है।
अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो जियो, एयरटेल या वीआई के खास रिचार्ज पैक्स चुनकर बिना ज्यादा खर्च किए अपने मोबाइल पर फ्री स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं।