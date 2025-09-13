IND vs PAK Asia Cup 2025: जियो, एयरटेल और Vi यूजर्स ऐसे फ्री में देखें भारत-पाकिस्तान का LIVE मैच

IND vs PAK Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया था। अब बारी है उस मैच की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच की, जो 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इस मैच का प्रसारण टीवी के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होगा। खास बात यह है कि जियो, एयरटेल और वीआई यूजर्स अपने मोबाइल पर इसे बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप ये मैच कैसे फ्री ने देख सकते हैं।