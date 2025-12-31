31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

कहीं आपकी ‘जासूसी’ तो नहीं कर रहा ChatGPT? निजी पलों की बातें हो रही हैं रिकॉर्ड, ऐसे लगाएं लगाम

क्या ChatGPT आपकी जासूसी कर रहा है? जानें ChatGPT Privacy Settings in Hindi, हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका और अपनी पर्सनल चैट को सुरक्षित रखने के 5 आसान उपाय। आज ही सेटिंग बदलें। f

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 31, 2025

ChatGPT Privacy Settings in Hindi

ChatGPT Privacy Settings in Hindi (Image: Gemini)

ChatGPT Privacy Settings in Hindi: हम और आप… हम सब आजकल किसी दोस्त से सलाह लें या न लें, लेकिन ChatGPT से जरूर पूछ लेते हैं। ऑफिस का ईमेल लिखवाना हो या घर के लिए रेसिपी ढूंढनी हो, यह AI चैटबॉट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन जरा रुकिए… कभी सोचा है कि जिस बेबाकी से आप इस चैटबॉट से अपने दिल और दिमाग की बातें शेयर कर रहे हैं, वो जा कहां रही हैं?

सच तो यह है कि यह मशीनी दोस्त बहुत शातिर है। यह आपकी बातें सुनता है, उन्हें याद रखता है और चुपचाप अपने सर्वर पर सेव भी कर लेता है। अब पीसी मैग (PCMag) की एक रिपोर्ट ने भी आगाह कर दिया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, तो अपनी प्राइवेसी पर ताला लगा सकते हैं।

आइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखें।

1. अकाउंट बनाने की जहमत क्यों पालनी?

    अगर आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे, तो वो सेव क्या करेगा? पहले ChatGPT चलाने के लिए अकाउंट बनाना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको बस कुछ मामूली सवाल पूछने हैं, तो लॉगिन मत कीजिए।

    सीधे वेबसाइट पर जाइए और चैट शुरू कर दीजिए। जब आप गेस्ट बनकर बात करते हैं, तो कंपनी को आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मिलती। काम भी हो जाएगा और आपकी पहचान भी गुप्त रहेगी।

    2. गूगल या एप्पल से लॉगिन? ये गलती न करें

      हम सब आलस में क्या करते हैं? 'Sign up with Google' देखा और क्लिक कर दिया। बस यही चूक हो जाती है। जब आप अपने गूगल या एप्पल अकाउंट से इसे जोड़ते हैं, तो आप अनजाने में अपनी दूसरी जानकारियां भी लिंक कर देते हैं।

      बेहतर यही होगा कि थोड़ा समय निकालें, एक अलग ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें और पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें। अपनी मुख्य डिजिटल चाबी किसी और के हाथ में क्यों देनी?

      3. जब बात हो सीक्रेट, तो ऑन करें टेंपरेरी चैट

        मान लीजिए आपको कोई बहुत निजी सवाल पूछना है या किसी बीमारी के बारे में सर्च करना है। आप नहीं चाहेंगे कि यह हिस्ट्री में दिखे। इसके लिए ChatGPT में एक कमाल का बटन टेंपरेरी चैट (Temporary Chat) है।

        जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, स्क्रीन का इंटरफेस थोड़ा बदल जाएगा (अक्सर डार्क हो जाता है)। इसका मतलब है कि अब आप जो भी बात करेंगे, वो न तो हिस्ट्री में सेव होगी और न ही AI उसे याद रखेगा। बात खत्म, रिकॉर्ड खत्म।

        4. इस चैटबॉट की याद्दाश्त मिटा दें

          आपको जानकर हैरानी होगी कि ChatGPT यह भी याद रखता है कि आप क्या काम करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं या आपको खाने में क्या पसंद है। इसे मेमोरी फीचर कहते हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है कि कोई आपको इतना जानता है, लेकिन निजता के लिए यह खतरनाक है।

          सेटिंग्स में जाइए, वहां पर्सनलाइजेशन (Personalization) टैब मिलेगा। उसमें मेमोरी (Memory) का ऑप्शन दिखेग, उसे फौरन बंद (OFF) कर दें। बस, अब यह आपकी पिछली बातों को भूल जाएगा।

          5. अपनी डिजिटल कुंडली खुद साफ करें

            कई बार हम बातों-बातों में अपना निकनेम, फोन नंबर या शहर का नाम चैट में लिख देते हैं। ये सब सेव हो जाता है। सेटिंग्स के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां आप देख सकते हैं कि इसने आपके बारे में क्या-क्या डाटा जमा किया है।

            वहां जाकर सब डिलीट कर दीजिए। अपनी प्रोफाइल को एकदम साफ रखिए। याद रखिए, इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी कोई कंपनी नहीं लेगी, यह आपको खुद ही उठानी होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

            ये भी पढ़ें

            Fact Check: क्या 1 जनवरी से बदल जाएंगे UPI के नियम, पैन कार्ड और पेमेंट ऐप्स को लेकर क्या है अपडेट?
            टेक्नोलॉजी
            UPI Rules Change 1 Jan 2026

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            संबंधित विषय:

            Tech news

            Published on:

            31 Dec 2025 03:58 pm

            Hindi News / Technology / कहीं आपकी ‘जासूसी’ तो नहीं कर रहा ChatGPT? निजी पलों की बातें हो रही हैं रिकॉर्ड, ऐसे लगाएं लगाम

            बड़ी खबरें

            View All

            टेक्नोलॉजी

            ट्रेंडिंग

            Google Doodle New Year 2026: गूगल पर क्लिक करते ही फूट रहा है ‘पार्टी पॉपर’, नए साल के स्वागत का ये अंदाज देखा क्या?

            Google Doodle New Year 2026
            टेक्नोलॉजी

            iPhone 16 का जलवा: सस्ता एंड्रॉइड छोड़ अब आईफोन का दीवाना हुआ भारत, तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड

            iPhone 16 sales in India
            टेक्नोलॉजी

            Fact Check: क्या 1 जनवरी से बदल जाएंगे UPI के नियम, पैन कार्ड और पेमेंट ऐप्स को लेकर क्या है अपडेट?

            UPI Rules Change 1 Jan 2026
            टेक्नोलॉजी

            PAN Aadhaar Link Status: 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड, अभी चेक करें स्टेटस

            PAN Aadhaar Link Status
            टेक्नोलॉजी

            महंगे रिचार्ज के बीच ‘संजीवनी’ है ये ट्रिक… महज 44 रुपये में साल भर चालू रहेगा Jio सिम

            Jio Cheapest Plan for Validity
            टेक्नोलॉजी
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            PM Modi

            Year Ender

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            Grievance Policy

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.