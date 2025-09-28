Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद Splendor Plus और Honda Activa का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

Hero Splendor Plus vs Honda Activa: GST कटौती के बाद Hero Splendor Plus और Honda Activa के सभी वेरिएंट्स की नई कीमतें जानें। देखें कौन सा वेरिएंट सबसे सस्ता है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

Hero Splendor Plus vs Honda Activa All Variants Price After GST 2.0

Hero Splendor Plus vs Honda Activa All Variants Price After GST 2.0 (Image: Hero &amp; Honda Website)

Hero Splendor Plus vs Honda Activa: भारत में दो पहिया गाड़ियों की बिक्री खूब होती है। डेली रोजमर्रा की जरूरते हों या फिर ऑफिस जाना, सभी कामों के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। देश में GST 2.0 लागू हो गया है। 22 सितंबर 2025 से 350cc तक के वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जिससे गाड़ियों की कीमतें अब कम हो गई हैं। इस कदम का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है क्योंकि अब Honda Activa और Hero Splendor Plus जैसी स्कूटर और बाइक की एक्स-शोरूम कीमतें घट गई हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इन दोनों गाड़ियों का सबसे सस्ता वेरिएंट कौन सा है।

Honda Activa अब कितने में आएगी?

Honda Activa, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटरों में से एक अब पहले से अधिक किफायती हो गई है। GST कटौती के बाद Activa के 110cc और 125cc वेरिएंट्स में कई हजार रुपए की बचत देखने को मिली है।

Activa 110 STD अब 74,713 रुपये में उपलब्ध है जो इसे बजट-फ्रेंडली विकल्प बनाती है। इसके अलावा Activa 110 DLX और Anniversary Edition वेरिएंट्स में 7,000 रुपये तक की बचत हुई है। 125cc मॉडल्स जैसे DLX, Anniversary Edition और H-Smart वेरिएंट्स में भी 7,500 रुपये से अधिक की कीमत कटौती हुई है।

Hero Splendor Plus कितने में आएगी?

Hero MotoCorp ने घोषणा की कि GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाएगा। Splendor Plus के सभी वेरिएंट्स की कीमतें 6,000 रुपये से 7,253 रुपये तक घट गई हैं। Splendor Plus Drum की नई एक्स-शोरूम कीमत 73,903 रुपये है, जो इसे बजट में सबसे किफायती विकल्प बनाता है। अन्य वेरिएंट्स जैसे i3S, Xtec, Xtec 2.0 और Super Splendor Xtec भी अब पहले से अधिक सस्ते हैं।

कौन सा वेरिएंट सबसे सस्ता है?

GST कटौती के बाद Splendor Plus Drum 73,903 रुपये के साथ सबसे सस्ता वेरिएंट बन गया है। Honda Activa 110 STD 74,713 रुपये में उपलब्ध है जो Splendor Plus से थोड़ी महंगी है। हालांकि, Activa का आरामदायक डिजाइन और स्कूटर की लोकप्रियता इसे भी आकर्षक बनाते हैं।

वेरिएंटपुरानी एक्स-शोरूम कीमत (₹)नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)बचत (₹)
Hero Splendor Plus Drum80,16673,9036,262
Hero Splendor Plus i3S81,41675,0556,360
Hero Splendor Plus Xtec83,99177,4296,561
Hero Splendor Plus Xtec 2.087,29180,4716,819
Super Splendor Xtec Disc92,84885,5947,253
Super Splendor Xtec Drum88,94881,9986,949
Honda Activa 110 STD81,04574,7136,332
Honda Activa 110 DLX91,56584,4117,154
Honda Activa 110 Anniversary Edition92,56585,3337,232
Honda Activa 110 H-Smart95,56788,1017,466
Honda Activa 125 DLX96,27088,7497,521
Honda Activa 125 Anniversary Edition97,27089,6717,599
Honda Activa 125 H-Smart1,00,24292,4117,831

