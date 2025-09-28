GST घटने के बाद Splendor Plus और Honda Activa का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

Hero Splendor Plus vs Honda Activa: भारत में दो पहिया गाड़ियों की बिक्री खूब होती है। डेली रोजमर्रा की जरूरते हों या फिर ऑफिस जाना, सभी कामों के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। देश में GST 2.0 लागू हो गया है। 22 सितंबर 2025 से 350cc तक के वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जिससे गाड़ियों की कीमतें अब कम हो गई हैं। इस कदम का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है क्योंकि अब Honda Activa और Hero Splendor Plus जैसी स्कूटर और बाइक की एक्स-शोरूम कीमतें घट गई हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इन दोनों गाड़ियों का सबसे सस्ता वेरिएंट कौन सा है।