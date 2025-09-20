GST घटने के बाद सस्ती हो गईं ये 5 पॉपुलर Bikes, जानें आपके लिए कौन-सी रहेगी बेस्ट?

Best Bikes Under 1 Lakh: GST में कटौती का सीधा असर अब टू-व्हीलर मार्केट पर भी दिख रहा है। पहले से ज्यादा किफायती हो चुकीं पॉपुलर बाइक्स अब 1 लाख रुपये के अंदर आ रही हैं। रोजमर्रा के सफर से लेकर स्टाइल और एडवांस फीचर्स चाहने वाले राइडर्स तक, हर जरूरत के हिसाब से कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन-सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी।
|बाइक का नाम
|शुरुआती कीमत (₹)
|GST घटने के बाद बचत (₹ तक)
|Hero Splendor Plus
|80,166
|6,820
|TVS Raider
|87,625
|7,700
|Hero HF Deluxe
|60,738
|5,805
|Honda Shine 125
|85,590
|7,443
|Honda SP 125
|93,247
|8,447
हीरो स्प्लेंडर प्लस भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है जो पिछले तीन दशक से भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी है। 97.2cc इंजन से लैस यह बाइक सिंपल डिजाइन और आसान मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। आरामदायक सीटिंग और शानदार माइलेज इसे डेली के सफर के लिए बेहतर ऑप्शन बनाते हैं। इसकी कीमत दिल्ली में 80,166 रुपये से शुरू होती है।
125cc सेगमेंट में टीवीएस रेडर अपनी स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स के लिए काफी पॉपुलर है। इसमें फुली डिजिटल कंसोल और अंडर-सीट स्टोरेज जैसी खासियतें मिलती हैं। स्टाइल और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए यह बाइक बेहतरीन है। दिल्ली में इसकी कीमत 87,625 रुपये से शुरू होती है।
अगर आप बजट-फ्रेंडली और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक चाहते हैं तो हीरो एचएफ डीलक्स आपके लिए सही विकल्प है। 100cc इंजन वाली यह बाइक लो-कॉस्ट मेंटेनेंस और सिंपल डिजाइन के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बनी रहती है। इसकी शुरुआती कीमत दिल्ली में 60,738 रुपये है जो इसे एंट्री-लेवल सेगमेंट में बेहद पॉपुलर बनाती है।
125cc सेगमेंट में होंडा शाइन सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। इसका सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल डिजाइन और स्मूथ इंजन इसे लंबे समय तक बिना परेशानी के चलाने योग्य बनाता है। भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। दिल्ली में इसकी कीमत 85,590 रुपये से शुरू होती है।
होंडा एसपी 125 कंपनी की सबसे स्पोर्टी 125cc बाइक मानी जाती है। शार्प बॉडी पैनल्स, मॉडर्न फीचर्स और हाल ही में जोड़ा गया TFT डिस्प्ले इसे प्रीमियम फील देता है। शाइन के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश और फीचर-रिच विकल्प चाहने वालों के लिए यह बाइक उपयुक्त है। इसकी कीमत दिल्ली में 93,247 रुपये से शुरू होती है।
अगर आपका बजट बेहद कम है और आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं तो हीरो एचएफ डीलक्स या स्प्लेंडर प्लस आपके लिए बेस्ट हैं। वहीं स्टाइल और एडवांस फीचर्स की तलाश में हैं तो टीवीएस रेडर या होंडा एसपी 125 पर विचार कर सकते हैं। भरोसेमंद 125cc कम्यूटर चाहिए तो होंडा शाइन आपके लिए सही चुनाव होगी।