Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी स्टार पवन सिंह बने ने खरीदी 3 करोड़ की एसयूवी, जानें इसके फीचर्स और खासियत

LC300 का इंटीरियर लग्जरी और कम्फर्ट का बेहतरीन संगम है। यह 7-सीटर SUV है और इसका केबिन व्हाइट-ब्लैक डुअल-टोन फिनिश में तैयार किया गया है। SUV में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और Toyota Safety Sense पैकेज (ADAS फीचर्स) जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं के कारण यह SUV लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस गाड़ियों में से एक मानी जाती है।