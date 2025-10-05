Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी स्टार पवन सिंह बने ने खरीदी 3 करोड़ की एसयूवी, जानें इसके फीचर्स और खासियत

Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने 3 करोड़ की Land Cruiser LC300 GR Sport खरीदी है, जो सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। जानें इस लग्जरी एसयूवी की पावर, फीचर्स और खासियत।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 05, 2025

Pawan Singh Land Cruiser

Pawan Singh Land Cruiser (Image: Instagram/bhojpuriyasamaj1)

Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी इंडस्ट्री में पावरस्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह ने इस समय सोशल मीडिया में सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने अपने कार गैराज में नई Toyota Land Cruiser LC300 GR-Sport को जगह दी है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। चलिए जानते हैं इस नई लैंड क्रूजर एसयूसी की खासियत और फीचर्स के बारे में।

Toyota Land Cruiser LC300 GR Sport की खासियत?

Toyota Land Cruiser LC300 GR-Sport टोयोटा की फ्लैगशिप SUV है जो अपने दमदार पावर और लग्जरी फीचर्स के लिए पॉपुलर है। यह 2025 जनरेशन का हिस्सा है और Land Cruiser सीरीज के दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें ZX (लग्जरी वर्जन) और GR Sport (ऑफ-रोड मॉडल) शामिल हैं। पवन सिंह ने GR Sport वेरिएंट खरीदा है जो खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाई गई है।

Toyota Land Cruiser LC300 GR Sport का इंजन और परफॉर्मेंस?

LC300 GR Sport में 3.3-लीटर ट्विन-टर्बो V6 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 309 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 10-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है जो ड्राइविंग को स्मूथ और आरामदायक बनाता है।

SUV में फ्रंट, सेंटर और रियर डिफरेंशियल लॉक और E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों पर भी गाड़ी को स्थिर रखती हैं। इसका 110 लीटर फ्यूल लंबे सफर के लिए बेहतर है।

Toyota Land Cruiser LC300 GR Sport का इंटीरियर कैसा है?

LC300 का इंटीरियर लग्जरी और कम्फर्ट का बेहतरीन संगम है। यह 7-सीटर SUV है और इसका केबिन व्हाइट-ब्लैक डुअल-टोन फिनिश में तैयार किया गया है। SUV में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और Toyota Safety Sense पैकेज (ADAS फीचर्स) जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं के कारण यह SUV लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस गाड़ियों में से एक मानी जाती है।

Toyota Land Cruiser LC300 GR Sport क्यों है खास?

Toyota Land Cruiser LC300 GR Sport अपनी V6 Twin-Turbo इंजन क्षमता, एडवांस 4x4 ड्राइव सिस्टम, E-KDSS सस्पेंशन और 5-स्टार सेफ्टी फीचर्स की वजह से एक परफेक्ट लग्जरी SUV मानी जाती है। इसकी कंफर्टेबल सीटिंग, लग्जरी इंटीरियर और शानदार रोड प्रेजेंस इसे बाकी SUV से अलग बनाते हैं।

Published on:

Published on:

05 Oct 2025 04:00 pm

Hindi News / Automobile / Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी स्टार पवन सिंह बने ने खरीदी 3 करोड़ की एसयूवी, जानें इसके फीचर्स और खासियत

