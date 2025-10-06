2025 Mahindra Bolero और Bolero Neo भारत में लॉन्च, जानें कैसे हैं अपडेटेड मॉडल और कीमत?

2025 Mahindra Bolero, Bolero Neo Launched: महिंद्रा ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी सबसे पॉपुलर SUV सीरीज बोलेरो और बोलेरो नियो के अपडेटेड मॉडल्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। नई Mahindra Bolero की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है जबकि Bolero Neo की शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।