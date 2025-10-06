2025 Mahindra Bolero और Bolero Neo भारत में लॉन्च, जानें कैसे हैं अपडेटेड मॉडल और कीमत?

2025 Mahindra Bolero, Bolero Neo Launched in India (Image: Mahindra)
2025 Mahindra Bolero, Bolero Neo Launched: महिंद्रा ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी सबसे पॉपुलर SUV सीरीज बोलेरो और बोलेरो नियो के अपडेटेड मॉडल्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। नई Mahindra Bolero की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है जबकि Bolero Neo की शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
कंपनी ने दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक में कई अपडेट दिए हैं, हालांकि इनके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इवेंट के दौरान महिंद्रा ने बताया कि अब तक भारत में बोलेरो सीरीज की 16.8 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं जो इसकी लोकप्रियता को को दिखाती है।
नई बोलेरो में पहले जैसा ही 1.5 लीटर mHawk75 डीजल इंजन दिया गया है जो 75bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह SUV अपनी रफ एंड टफ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और अब भी ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोगों की पसंद बनी हुई है।
एक्सटीरियर लुक की बात करें तो इसमें कंपनी ने कई बदलाव किए हैं। अब इसमें नया 5-स्लैट ग्रिल, फॉग लैंप्स, और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब बोलेरो में एक नया कर Stealth Black भी ऐड गया है जो इसे ज्यादा प्रीमियम और दमदार लुक देता है।
नई बोलेरो के केबिन को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इसमें लेदर सीट्स, मेश डिजाइन अपहोल्स्ट्री, और 17.8 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।
इसके अलावा, स्टीयरिंग पर ऑडियो और कॉल कंट्रोल बटन भी मिलते हैं जिससे ड्राइविंग के दौरान सुविधा बढ़ जाती है।
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|B4
|7.99 लाख रुपये
|B6
|8.69 लाख रुपये
|B6 (O)
|9.09 लाख रुपये
|B8
|9.69 लाख रुपये
Bolero Neo में वही पुराना भरोसेमंद 1.5-लीटर mHawk डीजल इंजन दिया गया है जो 100bhp पावर और 260Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन मिलता है।
नई Bolero Neo में अपडेटेड ग्रिल, वर्टिकल स्लैट्स, और R16 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक नया कलर Jeans Blue भी जोड़ा गया है जो इसे और स्टाइलिश बनाता है।
अंदर से यह SUV अब पहले से ज्यादा मॉडर्न लगती है। इसमें लेदर सीट्स, मेश पैटर्न, और टॉप वेरिएंट में Lunar Grey इंटीरियर थीम दी गई है। लोअर वेरिएंट्स में Mocha Brown थीम है। साथ ही इसमें अब रियर-व्यू कैमरा और 22.9 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जोड़ा गया है।
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|N4
|8.49 लाख रुपये
|N8
|9.29 लाख रुपये
|N10
|9.79 लाख रुपये
|N11
|9.99 लाख रुपये
दोनों SUVs में महिंद्रा ने नया RideFlo टेक्नोलॉजी सिस्टम दिया है जो बेहतर स्टेबिलिटी, कंट्रोल और सस्पेंशन के लिए है। इससे राइड क्वालिटी पहले से ज्यादा स्मूद हो जाती है चाहे सड़क शहर की हो या कोई ऑफरोडिंग, दमदार परफॉर्मेंस मिलता है।
