मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Top 5 Safest Cars in India: भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारें, सेफ्टी फीचर्स में नंबर वन; कीमत 5.50 लाख से शुरू

Top 5 Safest Cars in India: अगर आपका बजट 10 लाख से कम है और इस फेस्टिव सीजन एक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 5 मॉडल्स पर विचार कर सकते हैं। बच्चों और बड़े दोनों के लिए भरपूर सुरक्षा मिलती है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 01, 2025

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs (Image: Kia and Tata Website)

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs: भारत में कार खरीदते समय अब सेफ्टी एक प्रमुख फैक्टर बन चुका है। Global NCAP और Bharat NCAP जैसे क्रैश टेस्ट ऑर्गनाइजेशन कारों को उनके एडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के आधार पर रेटिंग देते हैं। अगर आप एक सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध ये 5 कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। चलिए जानते इन कारों के बारे में।

Tata Punch

टाटा पंच माइक्रो SUV सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 5-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है। इसके फीचर्स में 6 एयरबैग्स (टॉप वेरिएंट), ABS के साथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। इंजन ऑप्शन में 1.2L पेट्रोल और CNG वेरिएंट हैं जो 18-20 kmpl माइलेज देते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये है।

Skoda Kylaq

स्कोडा काइलाक MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भारत एनसीएपी में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट सेफ्टी में 30.88/32 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 12/12 अंक मिले। सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESC, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग और टायर प्रेशर मॉनिटर स्टैंडर्ड हैं। इसका 1.0L TSI पेट्रोल इंजन 6-स्पीड MT/AT के साथ 18-19 kmpl माइलेज देता है। एक्स-शोरूम कीमत 7,54,651 रुपये है।

Kia Syros

किआ सिरोस भारत की पहली मेड-इन-इंडिया किआ कार है जिसे भारत एनसीएपी में 5-स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट सेफ्टी में 30.21/32 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 44.42/49 अंक हासिल किए हैं। सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESC, VSM, TPMS और ISOFIX स्टैंडर्ड हैं। टॉप वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS जैसे फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीप असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा दिए गए हैं। 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,67,053 रुपये है।

Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO को भारत एनसीएपी में 5-स्टार रेटिंग मिली है। वयस्क सुरक्षा में 29.36/32 अंक हासिल हुए। इसमें 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (टॉप वेरिएंट्स) शामिल हैं। इंजन विकल्प 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल हैं जो 19-24 kmpl का माइलेज देते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.28 लाख रुपये है।

Tata Nexon

Tata Nexon भारत की पहली ऐसी कार थी जिसे ग्लोबल एनसीएपी में 5-स्टार सुरक्षा मिली थी। भारत एनसीएपी में भी इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट सेफ्टी के लिए 29+/32 अंक और फ्रंटल क्रैश में 16.06/17 अंक प्राप्त हुए हैं। फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ESC, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और SOS कॉल स्टैंडर्ड शामिल हैं। इंजन ऑप्शन में 1.2L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल और CNG भी उपलब्ध हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,31,890 रुपये है।

Published on:

01 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Automobile / Top 5 Safest Cars in India: भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारें, सेफ्टी फीचर्स में नंबर वन; कीमत 5.50 लाख से शुरू

ऑटोमोबाइल

