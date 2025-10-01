Top 5 Safest Cars in India: भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारें, सेफ्टी फीचर्स में नंबर वन; कीमत 5.50 लाख से शुरू

Top 5 Safest Cars in India Under 10 Lakhs: भारत में कार खरीदते समय अब सेफ्टी एक प्रमुख फैक्टर बन चुका है। Global NCAP और Bharat NCAP जैसे क्रैश टेस्ट ऑर्गनाइजेशन कारों को उनके एडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के आधार पर रेटिंग देते हैं। अगर आप एक सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध ये 5 कारें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं। चलिए जानते इन कारों के बारे में।