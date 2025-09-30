GST रिफॉर्म के बाद Baleno, Glanza या फिर Altroz खरीदने की सोंच रहे हैं? पहले यहां देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

GST Reforms 2.0: भारत में छोटी गाड़ियों की खूब बिक्री होती है। इन्हें भीड़भाड़ वाले रास्तों और गलियों में चलाना आसान होता है। इसके साथ ही बजट फ्रेंडली और लो मेंटेनेंस वाली होती हैं। हाल ही में देश में GST रिफॉर्म आया है, जिसके बाद से गाड़ियों की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप Maruti Baleno, Toyota Glanza या Tata Altroz खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय सही हो सकता है। तीनों ही कारें एक-दूसरे की कंपटीटर हैं। चलिए जानते हैं इन गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स की कीमत के बारे में, साथ ही यह भी देखेंगे कि किस मॉडल पर कितनी बचत की जा सकती है।