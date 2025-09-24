Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

ये हैं अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 फैमिली कारें, जानें GST घटने के बाद कितनी कम हुई कीमतें

7 Seater Cars Price After GST in India: देखें अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 7-सीटर फैमिली कारों की लिस्ट और GST के बाद उनकी नई कीमतें और बचत।

भारत

Rahul Yadav

Sep 24, 2025

7 Seater Cars Price After GST in India
7 Seater Cars Price After GST in India (Image: Maruti Suzuki &amp; Others Official Website)

7 Seater Cars Price After GST in India: अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा है। कुल बिक्री 3,27,719 यूनिट पर सीमित रही, जो पिछले साल के अगस्त में 3,54,273 यूनिट से कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से GST रिवीजन के लंबित रहने और मॉनसून की वजह से हुई। सभी मेनस्ट्रीम कार ब्रांड्स ने नकारात्मक ग्रोथ दर्ज की लेकिन Toyota, MG और Skoda ने क्रमशः 2.5%, 43.9% और 79.3% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज करने में कामयाब रही हैं।

Maruti Ertiga सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली कार

अगस्त 2025 महीने Maruti Suzuki Ertiga ने 18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ 7-सीटर फैमिली कार सेगमेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले साल इसी महीने Ertiga की बिक्री 18,580 यूनिट्स थी। नई Ertiga में तीसरी रो के लिए अलग वेंट, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल, Type-C USB पोर्ट और रीडिजाइन्ड रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स अपडेट किए गए हैं। GST रिवीजन के बाद इसकी कीमत अब 8.80 लाख रुपये से 11.83 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच हो गई है।

अन्य प्रमुख कारों की बिक्री का हाल?

Mahindra Scorpio ने 9,840 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद Toyota Innova 9,304 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही है।

Mahindra Bolero और Kia Carens ने क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया है। Bolero की बिक्री 8,109 यूनिट्स रही जबकि किआ ने Carens की 6,822 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है।

इसके अलावा Mahindra XUV700, Maruti XL6, Toyota Fortuner, Renault Triber और Tata Safari ने क्रमशः छठा से दसवां स्थान हासिल किया है।

कुछ कारों ने साल-दर-साल बिक्री में गिरावट दर्ज की है। Scorpio (-29%) और XUV700 (-45%) के साथ निगेटिव में रही है। वहीं Kia Carens (+16%) और Bolero (+25%) ने साल-दर-साल बढ़त दिखाई है।

GST के बाद कीमतों में आई कमी

GST रिवीजन के बाद इन टॉप-10 कारों की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हुई है। कीमतों में कमी वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग है।

कार मॉडलपुरानी कीमत (Rs)नई कीमत (Rs)कितनी सस्ती हुई
Maruti Ertiga9.12 - 12.25 लाख8.80 - 11.83 लाख42,000 रुपये तक
Mahindra Scorpio Classic13.76 - 17.71 लाख12.97 - 16.70 लाख1,01,499 रुपये तक
Mahindra Scorpio N13.99 - 25.62 लाख13.20 - 24.17 लाख1,44,601 रुपये तक
Toyota Innova Crysta19.99 - 27.08 लाख18.65 - 25.27 लाख1,80,600 रुपये तक
Toyota Innova Hycross19.19 - 31.49 लाख18.15 -30.82 लाख1,15,800 रुपये तक
Mahindra Bolero9.70 - 10.92 लाख8.68 - 9.78 लाख1,14,300 रुपये तक
Kia Carens11.41 - 13.26 लाख10.99 - 12.77 लाख49,000 रुपये तक
Mahindra XUV70014.49 - 25.14 लाख13.65 - 23.71 लाख1,43,000 रुपये तक
Maruti XL611.94 - 14.77 लाख11.52 - 14.48 लाख52,000 रुपये तक
Toyota Fortuner36.05 - 44.87 लाख33.64 - 41.73 लाख3,49,000 रुपये तक
Renault Triber6.29 - 9.39 लाख5.76 - 8.59 लाख80,195 रुपये तक
Tata Safari15.49 - 27.44 लाख14.66 - 25.95 लाख1,48,300 रुपये तक
नोट- दी गई कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

