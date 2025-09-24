ये हैं अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 फैमिली कारें, जानें GST घटने के बाद कितनी कम हुई कीमतें

7 Seater Cars Price After GST in India: अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा है। कुल बिक्री 3,27,719 यूनिट पर सीमित रही, जो पिछले साल के अगस्त में 3,54,273 यूनिट से कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से GST रिवीजन के लंबित रहने और मॉनसून की वजह से हुई। सभी मेनस्ट्रीम कार ब्रांड्स ने नकारात्मक ग्रोथ दर्ज की लेकिन Toyota, MG और Skoda ने क्रमशः 2.5%, 43.9% और 79.3% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज करने में कामयाब रही हैं।
अगस्त 2025 महीने Maruti Suzuki Ertiga ने 18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ 7-सीटर फैमिली कार सेगमेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले साल इसी महीने Ertiga की बिक्री 18,580 यूनिट्स थी। नई Ertiga में तीसरी रो के लिए अलग वेंट, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल, Type-C USB पोर्ट और रीडिजाइन्ड रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स अपडेट किए गए हैं। GST रिवीजन के बाद इसकी कीमत अब 8.80 लाख रुपये से 11.83 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच हो गई है।
Mahindra Scorpio ने 9,840 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद Toyota Innova 9,304 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही है।
Mahindra Bolero और Kia Carens ने क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया है। Bolero की बिक्री 8,109 यूनिट्स रही जबकि किआ ने Carens की 6,822 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है।
इसके अलावा Mahindra XUV700, Maruti XL6, Toyota Fortuner, Renault Triber और Tata Safari ने क्रमशः छठा से दसवां स्थान हासिल किया है।
कुछ कारों ने साल-दर-साल बिक्री में गिरावट दर्ज की है। Scorpio (-29%) और XUV700 (-45%) के साथ निगेटिव में रही है। वहीं Kia Carens (+16%) और Bolero (+25%) ने साल-दर-साल बढ़त दिखाई है।
GST रिवीजन के बाद इन टॉप-10 कारों की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हुई है। कीमतों में कमी वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग है।
|कार मॉडल
|पुरानी कीमत (Rs)
|नई कीमत (Rs)
|कितनी सस्ती हुई
|Maruti Ertiga
|9.12 - 12.25 लाख
|8.80 - 11.83 लाख
|42,000 रुपये तक
|Mahindra Scorpio Classic
|13.76 - 17.71 लाख
|12.97 - 16.70 लाख
|1,01,499 रुपये तक
|Mahindra Scorpio N
|13.99 - 25.62 लाख
|13.20 - 24.17 लाख
|1,44,601 रुपये तक
|Toyota Innova Crysta
|19.99 - 27.08 लाख
|18.65 - 25.27 लाख
|1,80,600 रुपये तक
|Toyota Innova Hycross
|19.19 - 31.49 लाख
|18.15 -30.82 लाख
|1,15,800 रुपये तक
|Mahindra Bolero
|9.70 - 10.92 लाख
|8.68 - 9.78 लाख
|1,14,300 रुपये तक
|Kia Carens
|11.41 - 13.26 लाख
|10.99 - 12.77 लाख
|49,000 रुपये तक
|Mahindra XUV700
|14.49 - 25.14 लाख
|13.65 - 23.71 लाख
|1,43,000 रुपये तक
|Maruti XL6
|11.94 - 14.77 लाख
|11.52 - 14.48 लाख
|52,000 रुपये तक
|Toyota Fortuner
|36.05 - 44.87 लाख
|33.64 - 41.73 लाख
|3,49,000 रुपये तक
|Renault Triber
|6.29 - 9.39 लाख
|5.76 - 8.59 लाख
|80,195 रुपये तक
|Tata Safari
|15.49 - 27.44 लाख
|14.66 - 25.95 लाख
|1,48,300 रुपये तक