ये हैं अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 फैमिली कारें, जानें GST घटने के बाद कितनी कम हुई कीमतें

7 Seater Cars Price After GST in India: अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा है। कुल बिक्री 3,27,719 यूनिट पर सीमित रही, जो पिछले साल के अगस्त में 3,54,273 यूनिट से कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से GST रिवीजन के लंबित रहने और मॉनसून की वजह से हुई। सभी मेनस्ट्रीम कार ब्रांड्स ने नकारात्मक ग्रोथ दर्ज की लेकिन Toyota, MG और Skoda ने क्रमशः 2.5%, 43.9% और 79.3% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज करने में कामयाब रही हैं।