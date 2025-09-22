New Bolero 2025: 25 साल बाद नए अवतार में आ रही है नई महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानें क्या बदलेगा?

स्पॉट हुई नई बोलेरो पूरी तरह से कवर (कैमोफ्लॉज) में थी लेकिन इसके बावजूद कई बदलाव साफ दिखाई दिए हैं। इसमें महिंद्रा का नया ट्विन-पीक लोगो, वर्टिकल स्लैट्स वाला फ्रंट ग्रिल, मजबूत बंपर और चौकोर हेडलाइट्स देखने को मिले हैं। वहीं, पीछे की तरफ बूटलिड-माउंटेड स्पेयर व्हील, कॉम्पैक्ट टेललैंप्स और रग्ड रियर बंपर इसे पहले जैसी ही दमदार पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में बॉक्सी शेप बरकरार है लेकिन नए अलॉय व्हील डिजाइन और मजबूत साइड स्टेप्स इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं।