New Bolero 2025: 25 साल बाद नए अवतार में आ रही है नई महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानें क्या बदलेगा?

New Bolero 2025: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद एसयूवी महिंद्रा बोलेरो अब अपने नए फेसलिफ्ट अवतार के साथ आने की तैयारी में है। हाल ही में 2025 बोलेरो फेसलिफ्ट को पब्लिक रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बोलेरो भारत में अपनी मजबूती, सादगी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और ग्रामीण व सेमी-अर्बन इलाकों में यह एसयूवी आज भी पहली पसंद बनी हुई है।
महिंद्रा बोलेरो को पहली बार साल 2000 में लॉन्च किया गया था। अब यह एसयूवी अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है। इसी मौके पर कंपनी ने इसे और आधुनिक रूप देने का फैसला लिया है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई बोलेरो अब भी अपने पुराने बॉक्सी और रग्ड लुक को बरकरार रखती है लेकिन इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट भी शामिल होंगे।
स्पॉट हुई नई बोलेरो पूरी तरह से कवर (कैमोफ्लॉज) में थी लेकिन इसके बावजूद कई बदलाव साफ दिखाई दिए हैं। इसमें महिंद्रा का नया ट्विन-पीक लोगो, वर्टिकल स्लैट्स वाला फ्रंट ग्रिल, मजबूत बंपर और चौकोर हेडलाइट्स देखने को मिले हैं। वहीं, पीछे की तरफ बूटलिड-माउंटेड स्पेयर व्हील, कॉम्पैक्ट टेललैंप्स और रग्ड रियर बंपर इसे पहले जैसी ही दमदार पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में बॉक्सी शेप बरकरार है लेकिन नए अलॉय व्हील डिजाइन और मजबूत साइड स्टेप्स इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं।
जहां तक इंजन की बात है इसमें वही 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जो 75 हॉर्सपावर और 210 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा। हालांकि, कंपनी इसमें बोलेरो नियो का पावरट्रेन भी शामिल कर सकती है।
फीचर्स की बात करें तो उम्मीद है कि नई बोलेरो में बेसिक लेकिन जरूरी कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। इंटीरियर में भी कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं ताकि यह और ज्यादा मॉडर्न लगे।
अभी तक महिंद्रा ने इसकी लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसे 2025 के अंत तक बाजार में पेश किया जा सकता है।