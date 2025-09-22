Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

New Bolero 2025: 25 साल बाद नए अवतार में आ रही है नई महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानें क्या बदलेगा?

New Bolero 2025 का नया फेसलिफ्ट मॉडल रोड टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। जानिए इस SUV में क्या नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट मिलने वाले हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 22, 2025

New Bolero 2025
Bolero New Model Coming Soon (Image: Mahindra &amp; Mahindra)

New Bolero 2025: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद एसयूवी महिंद्रा बोलेरो अब अपने नए फेसलिफ्ट अवतार के साथ आने की तैयारी में है। हाल ही में 2025 बोलेरो फेसलिफ्ट को पब्लिक रोड पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बोलेरो भारत में अपनी मजबूती, सादगी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और ग्रामीण व सेमी-अर्बन इलाकों में यह एसयूवी आज भी पहली पसंद बनी हुई है।

25 साल का सफर और अब नया अपडेट

महिंद्रा बोलेरो को पहली बार साल 2000 में लॉन्च किया गया था। अब यह एसयूवी अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है। इसी मौके पर कंपनी ने इसे और आधुनिक रूप देने का फैसला लिया है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई बोलेरो अब भी अपने पुराने बॉक्सी और रग्ड लुक को बरकरार रखती है लेकिन इसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट भी शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें

भारत में जल्द लॉन्च होंगी 5 नई SUV: मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स, 10 लाख से कम स्टार्टिंग प्राइस
ऑटोमोबाइल
New Car Launch in India 2025

डिजाइन में क्या नया?

स्पॉट हुई नई बोलेरो पूरी तरह से कवर (कैमोफ्लॉज) में थी लेकिन इसके बावजूद कई बदलाव साफ दिखाई दिए हैं। इसमें महिंद्रा का नया ट्विन-पीक लोगो, वर्टिकल स्लैट्स वाला फ्रंट ग्रिल, मजबूत बंपर और चौकोर हेडलाइट्स देखने को मिले हैं। वहीं, पीछे की तरफ बूटलिड-माउंटेड स्पेयर व्हील, कॉम्पैक्ट टेललैंप्स और रग्ड रियर बंपर इसे पहले जैसी ही दमदार पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में बॉक्सी शेप बरकरार है लेकिन नए अलॉय व्हील डिजाइन और मजबूत साइड स्टेप्स इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं।

इंजन और फीचर्स

जहां तक इंजन की बात है इसमें वही 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जो 75 हॉर्सपावर और 210 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा। हालांकि, कंपनी इसमें बोलेरो नियो का पावरट्रेन भी शामिल कर सकती है।

फीचर्स की बात करें तो उम्मीद है कि नई बोलेरो में बेसिक लेकिन जरूरी कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। इंटीरियर में भी कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं ताकि यह और ज्यादा मॉडर्न लगे।

कब तक लॉन्च हो सकती है?

अभी तक महिंद्रा ने इसकी लॉन्चिंग डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसे 2025 के अंत तक बाजार में पेश किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

GST की नई दरें आज से लागू, घट गए गाड़ियों के दाम, देखें कार-बाइक की पूरी लिस्ट
ऑटोमोबाइल
GST Reforms 2025 Effective From Today

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Automobile / New Bolero 2025: 25 साल बाद नए अवतार में आ रही है नई महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानें क्या बदलेगा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.