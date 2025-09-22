Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST की नई दरें आज से लागू, घट गए गाड़ियों के दाम, देखें कार-बाइक की पूरी लिस्ट

GST Reforms 2025: जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कार और बाइक के दाम घट गए हैं। जानें कौन से मॉडल सस्ते हुए और ग्राहकों को कितना फायदा होगा।

भारत

Rahul Yadav

Sep 22, 2025

GST Reforms 2025 Effective From Today
GST Reforms 2025 Effective From Today (Image: Maruti Suzuki and Others Official Website)

GST Reforms 2025 Effective From Today: आज यानी 22 सितंबर 2025 से भारत में GST 2.0 लागू हो गया है। नई जीएसटी दरों के साथ कार और बाइक के दाम में भारी कटौती देखने को मिली है। सरकार की इस नई नीति का फायदा सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। छोटी हैचबैक कारों से लेकर लग्जरी SUVs तक, और 350cc तक की बाइक और स्कूटर सभी अब पहले से सस्ते हो गए हैं।

कारों पर हुई भारी कटौती

महिंद्रा एंड महिंद्रा की कारों में 1.56 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। इसमें Bolero Neo, XUV700, Scorpio N और Thar जैसी पॉपुलर कारें शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

GST की नई दरें आज से लागू: कार-बाइक हुई सस्ती, नवरात्रि में खरीदारी का है बढ़िया मौका
ऑटोमोबाइल
GST Reforms 2025

टाटा मोटर्स ने अपनी कारों जैसे Tiago, Nexon, Safari और Harrier में 75,000 रुपये से 1.55 लाख रुपये तक की कीमत कम की है।

टोयोटा की Fortuner और Legender में सबसे ज्यादा 3.49 लाख रुपये तक की कटौती हुई है।

रेंज रोवर के लग्जरी मॉडल्स में 30 लाख रुपये तक की छूट मिली है जिससे Range Rover 4.4P SV LWB अब पहले से बहुत सस्ती हो गई है।

किआ, स्कोडा, हुंडई, मारुति सुजुकी, रेनॉ, और निसान जैसी कंपनियों ने भी अपने मॉडल्स के दाम घटाए हैं। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी की Alto K10 अब 40,000 रुपये सस्ती है जबकि ब्रेजा 78,000 रुपये तक कम हुई है।

बाइक और स्कूटर भी हुए सस्ते

भारत में 350cc तक के बाइक और स्कूटर पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे होंडा एक्टिवा, शाइन, हीरो स्प्लेंडर, बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी लोकप्रिय बाइकें सस्ती हो गई हैं।

उदाहरण के लिए, होंडा की Activa 110 अब 7,874 रुपये सस्ती हो गई है। वहीं CB350 और CB350RS में 18,887 रुपये तक की कटौती देखने को मिली है।

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

जीएसटी कटौती के बाद अब ग्राहक छोटी कारों और बजट बाइक पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। वहीं, लग्जरी कारों और SUVs पर लाखों रुपये तक की छूट ग्राहकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। यह त्योहार के मौसम में गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बड़ा अवसर है।

छोटे या बड़े वाहन, दोनों ही सेगमेंट में ग्राहकों को फायदा मिलेगा। GST 2.0 के लागू होने के बाद अब नई गाड़ी खरीदना ज्यादा किफायती हो गया है। नवरात्रि और दिवाली के समय इस अवसर का फायदा उठाकर ग्राहक अपनी पसंद की कार या बाइक खरीद सकते हैं।

ब्रांडकार/बाइक मॉडलकीमत में कटौती (₹)
MahindraBolero Neo1,27,000 रुपये
XUV 3XO (Petrol)1,40,000 रुपये
XUV 3XO (Diesel)1,56,000 रुपये
Thar Range1,35,000 रुपये
Thar Roxx1,33,000 रुपये
Scorpio Classic1,01,000 रुपये
Scorpio N1,45,000 रुपये
XUV7001,43,000 रुपये
Tata MotorsTiago75,000 रुपये
Tigor80,000 रुपये
Altroz1,10,000 रुपये
Punch85,000 रुपये
Nexon1,55,000 रुपये
Harrier1,40,000 रुपये
Safari1,45,000 रुपये
Curvv65,000 रुपये
ToyotaFortuner3,49,000 रुपये
Legender3,34,000 रुपये
Hilux2,52,000 रुपये
Vellfire2,78,000 रुपये
Camry1,01,000 रुपये
Innova Crysta1,80,000 रुपये
Innova Hycross1,15,000 रुपये
अन्य मॉडल्स1,11,000 रुपये तक
Range Rover4.4P SV LWB30,40,000 रुपये
3.0D SV LWB27,40,000 रुपये
3.0P Autobiography18,30,000 रुपये
Sport 4.4 SV Edition Two19,70,000 रुपये
Velar 2.0D/2.0P Autobiography6,00,000 रुपये
Evoque 2.0D/2.0P Autobiography4,60,000 रुपये
Defender Range18,60,000 रुपये तक
Discovery9,90,000 रुपये तक
Discovery Sport4,60,000 रुपये
KiaSonet1,64,000 रुपये
Syros1,86,000 रुपये
Seltos75,372 रुपये
Carens48,513 रुपये
Carens Clavis78,674 रुपये
Carnival4,48,000 रुपये
SkodaKodiaq3,30,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर
Kushaq66,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर
Slavia63,000 रुपये + 1,20,000 रुपये फेस्टिव ऑफर
HyundaiGrand i10 Nios73,808 रुपये
Aura78,465 रुपये
Exter89,209
i2098,053 रुपये (N-Line 1,08,000 रुपये)
Venue1,23,000 रुपये (N-Line 1,19,000 रुपये)
Verna60,640 रुपये
Creta72,145 रुपये (N-Line 71,762 रुपये)
Alcazar75,376 रुपये
Tucson2,40,000 रुपये
RenaultKiger96,395 रुपये
Maruti SuzukiAlto K1040,000 रुपये
WagonR57,000 रुपये
Swift58,000 रुपये
Dzire61,000 रुपये
Baleno60,000 रुपये
Fronx68,000 रुपये
Brezza78,000 रुपये
Eeco51,000 रुपये
Ertiga41,000 रुपये
Celerio50,000 रुपये
S-Presso38,000 रुपये
Ignis52,000 रुपये
Jimny1,14,000 रुपये
XL635,000 रुपये
Invicto2,25,000 रुपये
NissanMagnite Visia MTअब 6,00,000 रुपये के अंदर
Magnite CVT Tekna97,300 रुपये
Magnite CVT Tekna+1,00,400 रुपये
CNG Retrofit Kit71,999 रुपये (3,000 रुपये कम)
HondaActiva 1107,874 रुपये
Dio 1107,157 रुपये
Activa 1258,259 रुपये
Dio 1258,042 रुपये
Shine 1005,672 रुपये
Shine 100 DX6,256 रुपये
Livo 1107,165 रुपये
Shine 1257,443 रुपये
SP1258,447 रुपये
CB125 Hornet9,229 रुपये
Unicorn9,948 रुपये
SP16010,635 रुपये
Hornet 2.013,026 रुपये
NX20013,978 रुपये
CB350 H'ness18,598 रुपये
CB350RS18,857 रुपये
CB35018,887 रुपये
HeroSplendorलगभग 5,000-8,000 रुपये
BajajPulsarलगभग 6,000-10,000 रुपये
TVSApacheलगभग 5,000-9,000 रुपये
Royal EnfieldClassic 350लगभग 18,000-19,000 रुपये

ये भी पढ़ें

GST का असर: पुरानी कार खरीदने वालों की हुई मौज, अब सेकंड-हैंड गाड़ियों पर मिल रही है 2 लाख तक की छूट
ऑटोमोबाइल
GST on Second Hand Cars in India

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2025 11:08 am

Published on:

22 Sept 2025 11:07 am

Hindi News / Automobile / GST की नई दरें आज से लागू, घट गए गाड़ियों के दाम, देखें कार-बाइक की पूरी लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.