GST की नई दरें आज से लागू, घट गए गाड़ियों के दाम, देखें कार-बाइक की पूरी लिस्ट

Mahindra Bolero Neo 1,27,000 रुपये

XUV 3XO (Petrol) 1,40,000 रुपये

XUV 3XO (Diesel) 1,56,000 रुपये

Thar Range 1,35,000 रुपये

Thar Roxx 1,33,000 रुपये

Scorpio Classic 1,01,000 रुपये

Scorpio N 1,45,000 रुपये

XUV700 1,43,000 रुपये

Tata Motors Tiago 75,000 रुपये

Tigor 80,000 रुपये

Altroz 1,10,000 रुपये

Punch 85,000 रुपये

Nexon 1,55,000 रुपये

Harrier 1,40,000 रुपये

Safari 1,45,000 रुपये

Curvv 65,000 रुपये

Toyota Fortuner 3,49,000 रुपये

Legender 3,34,000 रुपये

Hilux 2,52,000 रुपये

Vellfire 2,78,000 रुपये

Camry 1,01,000 रुपये

Innova Crysta 1,80,000 रुपये

Innova Hycross 1,15,000 रुपये

अन्य मॉडल्स 1,11,000 रुपये तक

Range Rover 4.4P SV LWB 30,40,000 रुपये

3.0D SV LWB 27,40,000 रुपये

3.0P Autobiography 18,30,000 रुपये

Sport 4.4 SV Edition Two 19,70,000 रुपये

Velar 2.0D/2.0P Autobiography 6,00,000 रुपये

Evoque 2.0D/2.0P Autobiography 4,60,000 रुपये

Defender Range 18,60,000 रुपये तक

Discovery 9,90,000 रुपये तक

Discovery Sport 4,60,000 रुपये

Kia Sonet 1,64,000 रुपये

Syros 1,86,000 रुपये

Seltos 75,372 रुपये

Carens 48,513 रुपये

Carens Clavis 78,674 रुपये

Carnival 4,48,000 रुपये

Skoda Kodiaq 3,30,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर

Kushaq 66,000 रुपये + 2,50,000 रुपये फेस्टिव ऑफर

Slavia 63,000 रुपये + 1,20,000 रुपये फेस्टिव ऑफर

Hyundai Grand i10 Nios 73,808 रुपये

Aura 78,465 रुपये

Exter 89,209

i20 98,053 रुपये (N-Line 1,08,000 रुपये)

Venue 1,23,000 रुपये (N-Line 1,19,000 रुपये)

Verna 60,640 रुपये

Creta 72,145 रुपये (N-Line 71,762 रुपये)

Alcazar 75,376 रुपये

Tucson 2,40,000 रुपये

Renault Kiger 96,395 रुपये

Maruti Suzuki Alto K10 40,000 रुपये

WagonR 57,000 रुपये

Swift 58,000 रुपये

Dzire 61,000 रुपये

Baleno 60,000 रुपये

Fronx 68,000 रुपये

Brezza 78,000 रुपये

Eeco 51,000 रुपये

Ertiga 41,000 रुपये

Celerio 50,000 रुपये

S-Presso 38,000 रुपये

Ignis 52,000 रुपये

Jimny 1,14,000 रुपये

XL6 35,000 रुपये

Invicto 2,25,000 रुपये

Nissan Magnite Visia MT अब 6,00,000 रुपये के अंदर

Magnite CVT Tekna 97,300 रुपये

Magnite CVT Tekna+ 1,00,400 रुपये

CNG Retrofit Kit 71,999 रुपये (3,000 रुपये कम)

Honda Activa 110 7,874 रुपये

Dio 110 7,157 रुपये

Activa 125 8,259 रुपये

Dio 125 8,042 रुपये

Shine 100 5,672 रुपये

Shine 100 DX 6,256 रुपये

Livo 110 7,165 रुपये

Shine 125 7,443 रुपये

SP125 8,447 रुपये

CB125 Hornet 9,229 रुपये

Unicorn 9,948 रुपये

SP160 10,635 रुपये

Hornet 2.0 13,026 रुपये

NX200 13,978 रुपये

CB350 H'ness 18,598 रुपये

CB350RS 18,857 रुपये

CB350 18,887 रुपये

Hero Splendor लगभग 5,000-8,000 रुपये

Bajaj Pulsar लगभग 6,000-10,000 रुपये

TVS Apache लगभग 5,000-9,000 रुपये