GST का असर: पुरानी कार खरीदने वालों की हुई मौज, अब सेकंड-हैंड गाड़ियों पर मिल रही है 2 लाख तक की छूट

GST on Second Hand Cars in India: नए GST रेट्स और कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने के बाद कार बाजार में आम ग्राहक के लिए बड़ी राहत आई है। सिर्फ नई कारों की कीमतें ही नहीं, बल्कि सेकंड-हैंड या प्री-ओन्ड कारों की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके पीछे कंपनियों का उद्देश्य ग्राहकों को पारदर्शी और भरोसेमंद प्राइसिंग देना है। इस बदलाव का फायदा न केवल कार खरीदने वालों को मिल रहा है, बल्कि जो लोग अपनी कार बेच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी साबित हो रहा है।