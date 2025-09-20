Patrika LogoSwitch to English

GST का असर: पुरानी कार खरीदने वालों की हुई मौज, अब सेकंड-हैंड गाड़ियों पर मिल रही है 2 लाख तक की छूट

GST on Second Hand Cars: नए GST रेट्स और कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने के बाद सेकंड-हैंड और नई कारों की कीमतों में राहत मिली है। Spinny और Cars24 जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुरानी कारों पर 2 लाख रुपये तक की छूट ऑफर कर रहे हैं, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को फायदा होगा।

भारत

Rahul Yadav

Sep 20, 2025

GST on Second Hand Cars in India
GST on Second Hand Cars in India (Image: Gemini)

GST on Second Hand Cars in India: नए GST रेट्स और कॉम्पेंसेशन सेस खत्म होने के बाद कार बाजार में आम ग्राहक के लिए बड़ी राहत आई है। सिर्फ नई कारों की कीमतें ही नहीं, बल्कि सेकंड-हैंड या प्री-ओन्ड कारों की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके पीछे कंपनियों का उद्देश्य ग्राहकों को पारदर्शी और भरोसेमंद प्राइसिंग देना है। इस बदलाव का फायदा न केवल कार खरीदने वालों को मिल रहा है, बल्कि जो लोग अपनी कार बेच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी साबित हो रहा है।

स्पिनी का ऑफर, 2 लाख रुपये तक की छूट

प्री-ओन्ड कार कंपनी Spinny ने ऐलान किया है कि ग्राहकों को उनकी लिस्टेड कीमतों पर सीधे छूट दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि भले ही पुरानी कारों पर GST स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पारदर्शिता और ग्राहक भरोसा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्पिनी से पुरानी कार खरीदने पर खरीदारों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।

सिर्फ खरीदार ही नहीं, विक्रेताओं को भी फायदा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि मौजूदा डिमांड और रीसेल वैल्यू में सुधार की वजह से कार बेचने वालों को प्रति वाहन 20,000 रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है।

Cars24 पर 80,000 रुपये तक की बचत

दूसरी बड़ी प्री-ओन्ड कार कंपनी Cars24 ने अपने नए कैंपेन ‘Guaranteed Savings Time’ के तहत कीमतों में कटौती की है। इसके तहत ग्राहकों को पुरानी कारों की खरीद पर अधिकतम 80,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। कंपनी का कहना है कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, होंडा सिटी, टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसे लोकप्रिय मॉडल अब पहले से कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

हालांकि, कंपनी ने विक्रेताओं को अलर्ट किया है कि आने वाले समय में नए टैक्स ढांचे के चलते रीसेल वैल्यू में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर कोई अपनी कार बेचना चाहता है तो यह सही समय है।

नई कारों पर भी राहत

नए GST स्ट्रक्चर का असर नई गाड़ियों पर भी पड़ा है। अब 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी कारों पर केवल 18% GST लगेगा जो पहले 28% था। इससे इनकी कीमतें 5% से 13% तक कम हो गई हैं। वहीं, बड़ी कारों और SUVs पर कुल टैक्स घटाकर 40% कर दिया गया है। पहले इन पर 28% GST के साथ सेस भी देना पड़ता था।

लग्जरी कारों की बात करें तो पहले इन पर 50% टैक्स देना पड़ता था जो अब घटकर 40% हो गया है। यानी हाई-एंड कार खरीदने वालों को भी सीधा फायदा होगा।

कुल मिलाकर, सरकार के नए टैक्स फैसले से कार बाजार में दोहरी खुशी देखने को मिल रही है। नई गाड़ियां जहां पहले से सस्ती हो गई हैं, वहीं प्री-ओन्ड प्लेटफॉर्म्स ने भी कीमतों में कटौती कर ग्राहकों को फायदा पहुंचाया है। ऐसे में यह समय कार खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

