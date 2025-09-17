Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं Royal Enfield की मोटरसाइकिलें, देखें इन 13 बाइक के नए दाम

Royal Enfield Bikes Price After GST: जीएसटी घटने के बाद रॉयल एनफील्ड की 350cc बाइक्स सस्ती हुईं, जबकि 450cc और 650cc रेंज महंगी हुई है। देखें 13 मॉडल्स में कौन सा सस्ता हुआ और कौन सा महंगा?

भारत

Rahul Yadav

Sep 17, 2025

Royal Enfield Bikes Price After GST
Royal Enfield Bikes Price After GST (Image: Royal Enfieled)

Royal Enfield Bikes Price After GST: रॉयल एनफील्ड ने अपनी पूरी मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बदलाव कर दिया गया है। नई कीमतें GST दरों में कटौती के बाद जारी की गई हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। ग्राहकों को 350cc रेंज की बाइक्स पर फायदा मिलेगा। वहीं 450cc और 650cc सीरीज की मोटरसाइकिलें अब पहले से महंगी हो गई हैं।

Royal Enfield की 350cc रेंज पर सीधा फायदा

रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली 350cc रेंज अब पहले से सस्ती हो गई है। इस सेगमेंट की कीमतों में 20,000 रुपये तक की कटौती की गई है। अब Hunter 350, Classic 350, Bullet 350, Meteor 350 और Goan Classic जैसी बाइक्स की शुरुआती कीमत 1.38 लाख रुपये से शुरू हो रही है।

ये भी पढ़ें

आगरा में चार्जिंग में लगा EV Scooter फटा, 2 की मौत, जानिए ई स्कूटी चार्ज में लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान
ऑटोमोबाइल
Electric Scooter Catching Fire in Agra

Royal Enfield के 450cc और 650cc मॉडल हुए महंगे

जहां एक तरफ 350cc बाइक्स किफायती हुई हैं, वहीं 450cc और 650cc रेंज की कीमतों में 22,000 से 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Himalayan 450, Scram, Guerrilla, Classic 650, Interceptor 650, Continental GT 650, Shotgun 650, Bear 650 और Super Meteor 650 जैसी मोटरसाइकिलें अब और महंगी हो चुकी हैं। इनमें से टॉप मॉडल Super Meteor 650 करीब 30,000 रुपये महंगी हो गई है।

अब कितनी हुई कीमतें?

नए दामों के बाद Hunter 350 की शुरुआती कीमत 1.37 लाख रुपये, जबकि Super Meteor 650 की कीमत 3.98 लाख रुपये से शुरू होकर 4.32 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह Classic 350 अब 1.81 लाख रुपये से और Bullet 350, 1.62 लाख रुपये से शुरू हो रही है।

ग्राहकों को फायदा और झटका दोनों

जहां 350cc बाइक्स लेने वाले ग्राहकों को सीधी राहत मिली है वहीं 450cc और 650cc प्रीमियम रेंज की बाइक्स खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनी का कहना है कि ये बदलाव सीधे तौर पर GST दरों में संशोधन के बाद किए गए हैं ताकि ग्राहकों को सही लाभ मिल सके।

मॉडलपुरानी कीमत (Pre-GST)नई कीमत (Post-GST)फर्क (लगभग)
Royal Enfield Hunter 3501.49 लाख - 1.81 लाख रुपये1.37 लाख - 1.66 लाख रुपये20,000 रुपये तक सस्ती
Royal Enfield Bullet 3501.76 लाख - 2.20 लाख रुपये1.62 लाख - 2.02 लाख रुपये18,000 रुपये तक सस्ती
Royal Enfield Classic 3501.97 लाख - 2.34 लाख रुपये1.81 लाख - 2.15 लाख रुपये19,000 रुपये तक सस्ती
Royal Enfield Meteor 3502.08 लाख - 2.32 लाख रुपये1.91 लाख - 2.13 लाख रुपये20,000 रुपये तक सस्ती
Royal Enfield Scram2.08 लाख - 2.15 लाख रुपये2.23 लाख - 2.30 लाख रुपये15,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Interceptor 6503.09 लाख – 3.38 लाख रुपये3.32 लाख - 3.62 लाख रुपये23,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Continental GT 6503.25 लाख - 3.52 लाख रुपये3.49 लाख - 3.78 लाख रुपये25,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Guerrilla2.39 लाख - 2.54 लाख रुपये2.56 लाख - 2.72 लाख रुपये17,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Himalayan 4502.85 लाख - 2.98 लाख रुपये3.05 लाख - 3.19 लाख रुपये21,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Classic 6503.36 lakh - 3.49 लाख रुपये3.61 लाख - 3.75 लाख रुपये25,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Shotgun 6503.67 लाख - 3.81 लाख रुपये3.94 लाख - 4.08 लाख रुपये27,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Bear 6503.46 लाख - 3.66 लाख रुपये3.71 लाख - 3.93 लाख रुपये25,000 रुपये महंगी
Royal Enfield Super Meteor 6503.71 लाख - 4.02 लाख रुपये3.98 लाख - 4.32 लाख रुपये30,000 रुपये महंगी

ये भी पढ़ें

यूपी के लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने माफ किए 5 साल तक के ई-चालान, जानें आपकी गाड़ी का हुआ या नहीं?
ऑटोमोबाइल
UP E Challan

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Automobile / GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं Royal Enfield की मोटरसाइकिलें, देखें इन 13 बाइक के नए दाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.