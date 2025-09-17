GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं Royal Enfield की मोटरसाइकिलें, देखें इन 13 बाइक के नए दाम

Royal Enfield Bikes Price After GST: रॉयल एनफील्ड ने अपनी पूरी मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बदलाव कर दिया गया है। नई कीमतें GST दरों में कटौती के बाद जारी की गई हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। ग्राहकों को 350cc रेंज की बाइक्स पर फायदा मिलेगा। वहीं 450cc और 650cc सीरीज की मोटरसाइकिलें अब पहले से महंगी हो गई हैं।
रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली 350cc रेंज अब पहले से सस्ती हो गई है। इस सेगमेंट की कीमतों में 20,000 रुपये तक की कटौती की गई है। अब Hunter 350, Classic 350, Bullet 350, Meteor 350 और Goan Classic जैसी बाइक्स की शुरुआती कीमत 1.38 लाख रुपये से शुरू हो रही है।
जहां एक तरफ 350cc बाइक्स किफायती हुई हैं, वहीं 450cc और 650cc रेंज की कीमतों में 22,000 से 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Himalayan 450, Scram, Guerrilla, Classic 650, Interceptor 650, Continental GT 650, Shotgun 650, Bear 650 और Super Meteor 650 जैसी मोटरसाइकिलें अब और महंगी हो चुकी हैं। इनमें से टॉप मॉडल Super Meteor 650 करीब 30,000 रुपये महंगी हो गई है।
नए दामों के बाद Hunter 350 की शुरुआती कीमत 1.37 लाख रुपये, जबकि Super Meteor 650 की कीमत 3.98 लाख रुपये से शुरू होकर 4.32 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह Classic 350 अब 1.81 लाख रुपये से और Bullet 350, 1.62 लाख रुपये से शुरू हो रही है।
जहां 350cc बाइक्स लेने वाले ग्राहकों को सीधी राहत मिली है वहीं 450cc और 650cc प्रीमियम रेंज की बाइक्स खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनी का कहना है कि ये बदलाव सीधे तौर पर GST दरों में संशोधन के बाद किए गए हैं ताकि ग्राहकों को सही लाभ मिल सके।
|मॉडल
|पुरानी कीमत (Pre-GST)
|नई कीमत (Post-GST)
|फर्क (लगभग)
|Royal Enfield Hunter 350
|1.49 लाख - 1.81 लाख रुपये
|1.37 लाख - 1.66 लाख रुपये
|20,000 रुपये तक सस्ती
|Royal Enfield Bullet 350
|1.76 लाख - 2.20 लाख रुपये
|1.62 लाख - 2.02 लाख रुपये
|18,000 रुपये तक सस्ती
|Royal Enfield Classic 350
|1.97 लाख - 2.34 लाख रुपये
|1.81 लाख - 2.15 लाख रुपये
|19,000 रुपये तक सस्ती
|Royal Enfield Meteor 350
|2.08 लाख - 2.32 लाख रुपये
|1.91 लाख - 2.13 लाख रुपये
|20,000 रुपये तक सस्ती
|Royal Enfield Scram
|2.08 लाख - 2.15 लाख रुपये
|2.23 लाख - 2.30 लाख रुपये
|15,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Interceptor 650
|3.09 लाख – 3.38 लाख रुपये
|3.32 लाख - 3.62 लाख रुपये
|23,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Continental GT 650
|3.25 लाख - 3.52 लाख रुपये
|3.49 लाख - 3.78 लाख रुपये
|25,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Guerrilla
|2.39 लाख - 2.54 लाख रुपये
|2.56 लाख - 2.72 लाख रुपये
|17,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Himalayan 450
|2.85 लाख - 2.98 लाख रुपये
|3.05 लाख - 3.19 लाख रुपये
|21,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Classic 650
|3.36 lakh - 3.49 लाख रुपये
|3.61 लाख - 3.75 लाख रुपये
|25,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Shotgun 650
|3.67 लाख - 3.81 लाख रुपये
|3.94 लाख - 4.08 लाख रुपये
|27,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Bear 650
|3.46 लाख - 3.66 लाख रुपये
|3.71 लाख - 3.93 लाख रुपये
|25,000 रुपये महंगी
|Royal Enfield Super Meteor 650
|3.71 लाख - 4.02 लाख रुपये
|3.98 लाख - 4.32 लाख रुपये
|30,000 रुपये महंगी