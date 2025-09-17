GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं Royal Enfield की मोटरसाइकिलें, देखें इन 13 बाइक के नए दाम

Royal Enfield Hunter 350 1.49 लाख - 1.81 लाख रुपये 1.37 लाख - 1.66 लाख रुपये 20,000 रुपये तक सस्ती

Royal Enfield Bullet 350 1.76 लाख - 2.20 लाख रुपये 1.62 लाख - 2.02 लाख रुपये 18,000 रुपये तक सस्ती

Royal Enfield Classic 350 1.97 लाख - 2.34 लाख रुपये 1.81 लाख - 2.15 लाख रुपये 19,000 रुपये तक सस्ती

Royal Enfield Meteor 350 2.08 लाख - 2.32 लाख रुपये 1.91 लाख - 2.13 लाख रुपये 20,000 रुपये तक सस्ती

Royal Enfield Scram 2.08 लाख - 2.15 लाख रुपये 2.23 लाख - 2.30 लाख रुपये 15,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Interceptor 650 3.09 लाख – 3.38 लाख रुपये 3.32 लाख - 3.62 लाख रुपये 23,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Continental GT 650 3.25 लाख - 3.52 लाख रुपये 3.49 लाख - 3.78 लाख रुपये 25,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Guerrilla 2.39 लाख - 2.54 लाख रुपये 2.56 लाख - 2.72 लाख रुपये 17,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Himalayan 450 2.85 लाख - 2.98 लाख रुपये 3.05 लाख - 3.19 लाख रुपये 21,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Classic 650 3.36 lakh - 3.49 लाख रुपये 3.61 लाख - 3.75 लाख रुपये 25,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Shotgun 650 3.67 लाख - 3.81 लाख रुपये 3.94 लाख - 4.08 लाख रुपये 27,000 रुपये महंगी

Royal Enfield Bear 650 3.46 लाख - 3.66 लाख रुपये 3.71 लाख - 3.93 लाख रुपये 25,000 रुपये महंगी