ऑटोमोबाइल

नई SUV खरीदने का बढ़िया मौका: GST घटने के बाद कम हुई कीमतें, देखें Bolero से लेकर MG Hector तक कितनी होगी बचत

Car Discounts After GST Cut in India: GST 2.0 के बाद SUVs पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। Honda Elevate, MG Hector, Kia Seltos और Mahindra Bolero अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं। जानें किस गाड़ी पर कितनी बचत हो सकती है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 20, 2025

Car Discounts After GST Cut in India (Image Source: Mahindra & Mahindra
Car Discounts After GST Cut in India (Image Source: Mahindra &amp; Mahindra

Car Discounts After GST Cut in India: भारत में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने वाला है। त्योहारों का सीजन नवरात्रि से शुरू हो रहा है और ऐसे में कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए खास ऑफर्स लेकर आई हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी SUV खरीदने वालों के लिए है, क्योंकि GST 2.0 रिफॉर्म और त्योहारी छूट के चलते कई पॉपुलर गाड़ियों पर कीमतें पहले से काफी कम हो गई हैं। आइए जानते हैं किस SUV पर कितनी बचत हो रही है।

Honda Elevate

होंडा की नई एसयूवी Elevate पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है। टॉप मॉडल ZX ट्रिम पर ग्राहकों को करीब 1.22 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। VX वेरिएंट पर 78,000 रुपए और V वेरिएंट पर 58,000 रुपए का लाभ मिल रहा है। वहीं GST 2.0 के बाद इसकी कीमतों में करीब 57,500 रुपए तक की कमी आई है।

MG Hector

एमजी मोटर ने भी अपनी Hector और Astor पर छूट का ऐलान किया है। खासकर Hector Sharp Pro MT वेरिएंट अब ग्राहकों को 1.88 लाख रुपए तक सस्ते में मिल सकता है। इसमें 1.49 लाख रुपए का GST बेनिफिट शामिल है। ऑफर के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 21.13 लाख से घटकर 18.99 लाख रुपए हो गई है।

Kia Seltos

किआ की पॉपुलर SUV सेल्टोस पर भी बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी की ओर से इसमें कुल 1.75 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। इसमें 58,000 रुपए का GST बेनिफिट और 1.17 लाख रुपए का त्योहार ऑफर शामिल है। इस डिस्काउंट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.18 लाख से घटकर सिर्फ 9.43 लाख रुपए रह गई है।

Mahindra Bolero और Bolero Neo

महिंद्रा की बोल्ड SUVs: बोलेरो और बोलेरो नियो पर इस समय बाजार में सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है। कंपनी दोनों गाड़ियों पर कुल 2.56 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। इसमें 1.27 लाख रुपए का GST फायदा और 1.29 लाख रुपए तक का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है। ऑफर के बाद बोलेरो की शुरुआती कीमत सिर्फ 8.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रह गई है।

कुल मिलाकर, GST 2.0 लागू होने और त्योहारी सीजन ऑफर्स के चलते इस बार SUV खरीदना ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए एकदम सही है।

Updated on:

20 Sept 2025 08:14 pm

Published on:

20 Sept 2025 08:13 pm

Hindi News / Automobile / नई SUV खरीदने का बढ़िया मौका: GST घटने के बाद कम हुई कीमतें, देखें Bolero से लेकर MG Hector तक कितनी होगी बचत

