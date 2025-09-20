नई SUV खरीदने का बढ़िया मौका: GST घटने के बाद कम हुई कीमतें, देखें Bolero से लेकर MG Hector तक कितनी होगी बचत

Car Discounts After GST Cut in India: भारत में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने वाला है। त्योहारों का सीजन नवरात्रि से शुरू हो रहा है और ऐसे में कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए खास ऑफर्स लेकर आई हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी SUV खरीदने वालों के लिए है, क्योंकि GST 2.0 रिफॉर्म और त्योहारी छूट के चलते कई पॉपुलर गाड़ियों पर कीमतें पहले से काफी कम हो गई हैं। आइए जानते हैं किस SUV पर कितनी बचत हो रही है।