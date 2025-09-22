भारत में जल्द लॉन्च होंगी 5 नई SUV: मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स, 10 लाख से कम स्टार्टिंग प्राइस

New Car Launch in India 2025: इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इस साल त्योहारी सीजन में नए और एडवांस मॉडल पेश करने के लिए तैयार है। इस बार कई पॉपुलर कार कंपनियां नई SUVs लॉन्च करने जा रही हैं जिनमें Tata Sierra, 2025 Mahindra Thar Facelift, 2025 Tata Punch Facelift, New Gen Hyundai Venue और MG Majestor शामिल हैं। इन गाड़ियों में एडवांस फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS और प्रीमियम इंटीरियर्स होंगे। चलिए जानते हैं इन नई SUVs के बारे में।