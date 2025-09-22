Patrika LogoSwitch to English

भारत में जल्द लॉन्च होंगी 5 नई SUV: मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स, 10 लाख से कम स्टार्टिंग प्राइस

New Car Launch in India 2025: इस फेस्टिव सीजन से पहले भारतीय बाजार में कई नई SUV और सेडान की एंट्री होने वाली है। जानें कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी लॉन्च और उनकी संभावित कीमत।

भारत

Rahul Yadav

Sep 22, 2025

New Car Launch in India 2025
New Car Launch in India 2025 (Image: MG India)

New Car Launch in India 2025: इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इस साल त्योहारी सीजन में नए और एडवांस मॉडल पेश करने के लिए तैयार है। इस बार कई पॉपुलर कार कंपनियां नई SUVs लॉन्च करने जा रही हैं जिनमें Tata Sierra, 2025 Mahindra Thar Facelift, 2025 Tata Punch Facelift, New Gen Hyundai Venue और MG Majestor शामिल हैं। इन गाड़ियों में एडवांस फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS और प्रीमियम इंटीरियर्स होंगे। चलिए जानते हैं इन नई SUVs के बारे में।

Tata Sierra

टाटा सिएरा अपनी बॉक्सी डिजाइन और मजबूती के लिए 1990 के दशक में पॉपुलर थी। अब इसे 2025 में नए अवतार में पेश किया जाएगा। यह SUV इलेक्ट्रिक (EV) और पेट्रोल-डीजल (ICE) वेरिएंट में उपलब्ध होगी। सिएरा EV में 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक होंगे जो लगभग 500 से 600 किमी की रेंज देंगे।

डिजाइन में स्लीक LED हेडलाइट्स, फ्लोटिंग रूफ और कनेक्टेड LED टेललाइट्स शामिल हैं। इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS फीचर्स होंगे। ICE वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन के विकल्प होंगे। इसकी कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।

2025 Mahindra Thar Facelift

महिंद्रा थार अपनी ऑफ-रोड क्षमता और रग्ड लुक के लिए पॉपुलर है। फेसलिफ्ट अवतार में नए फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और नए अलॉय व्हील्स होंगे। इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर सेफ्टी फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा और ADAS मिल सकते हैं।

इंजन ऑप्शन में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल होंगे, जो 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएंगे। कीमत 15 से 20 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।

2025 Tata Punch Facelift

टाटा पंच फेसलिफ्ट में नए LED हेडलाइट्स, अपडेटेड फ्रंट और रियर डिजाइन और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स होंगे। इंटीरियर में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स शामिल होंगे। मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG विकल्प के साथ नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पेश किया जा सकता है। कीमत 7 से 11 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

New Gen Hyundai Venue

नई जनरेशन हुंडई वेन्यू को 24 अक्टूबर या नवंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। यह सब-कॉम्पैक्ट SUV नए डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ आएगी। फ्रंट डिजाइन हुंडई क्रेटा से इंस्पायर्ड होगा जिसमें वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED DRLs और बड़ा रेक्टैंगुलर ग्रिल होगा।

इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स होंगे। इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल होंगे। कीमत 8 से 14 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है।

MG Majestor

एमजी की प्रीमियम सेडान Majestor 2025 में त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च हो सकती है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल या हाइब्रिड इंजन के विकल्प हो सकते हैं जो 7-स्पीड DCT के साथ आएंगे। इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ADAS जैसे फीचर्स होंगे। कीमत 15 से 20 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।

Published on:

22 Sept 2025 02:26 pm

भारत में जल्द लॉन्च होंगी 5 नई SUV: मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स, 10 लाख से कम स्टार्टिंग प्राइस

