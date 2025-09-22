Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST की नई दरें आज से लागू: कार-बाइक हुई सस्ती, नवरात्रि में खरीदारी का है बढ़िया मौका

GST Reforms 2025 के तहत आज से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। अब कार और बाइक की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। नवरात्रि पर गाड़ी खरीदने का शानदार मौका है।

भारत

Rahul Yadav

Sep 22, 2025

GST Reforms 2025
GST Reforms 2025: Huge Price Cuts on Cars and Two-Wheelers From Today (Image: Gemini)

GST Reforms 2025: नवरात्रि 2025 की शुरुआत ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से गाड़ियों पर जीएसटी दरों में कटौती कर दी है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों पर पड़ेगा। नई दरों के चलते अब छोटी कार से लेकर लग्जरी मॉडल तक और स्कूटर से लेकर बाइक तक की कीमतें पहले से काफी कम हो गई हैं। त्योहार के मौसम में गाड़ी खरीदने का यह मौका ग्राहकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।

कार कंपनियों ने घटाए दाम

नई जीएसटी दर लागू होते ही देश की लगभग सभी प्रमुख कार कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की है वहीं टाटा मोटर्स ने यात्री गाड़ियों पर 1.45 लाख रुपये तक दाम घटाए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1.56 लाख रुपये तक और हुंडई मोटर ने 2.4 लाख रुपये तक की भारी कमी की है।

इसके साथ ही होंडा, किआ इंडिया और टोयोटा जैसी कंपनियों ने भी अपने मॉडल्स को सस्ता कर दिया है। लग्जरी कार बाजार में भी यह राहत देखने को मिल रही है। मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने भी अपने दाम घटाने का ऐलान कर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है।

टू-व्हीलर कंपनियों ने भी दी राहत

दोपहिया वाहनों पर भी जीएसटी कटौती का सीधा असर पड़ा है। हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा और रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने स्कूटर और बाइक की कीमतों में कमी की है। अब ग्राहक हजारों रुपये तक की बचत के साथ अपनी पसंद का टू-व्हीलर खरीद सकते हैं।

जीएसटी में कटौती से कितना होगा फायदा

पहले गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ अलग-अलग सेस भी जोड़े जाते थे। नई व्यवस्था में दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव से 1200 सीसी इंजन और 4 मीटर तक लंबाई वाली कारों पर करीब 2 लाख रुपये तक का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। वहीं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने पर भी कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

त्योहार पर बढ़ेगी गाड़ियों की बिक्री

त्योहारों के समय देशभर में गाड़ियों की मांग पहले से ही तेज रहती है। ऐसे में जीएसटी दरों में कटौती ग्राहकों के लिए डबल खुशी लेकर आई है। अब नवरात्रि से लेकर दिवाली तक बाजार में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में उछाल देखने की पूरी संभावना है। कंपनियों को भी उम्मीद है कि यह फैसला बिक्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

Published on:

22 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Automobile / GST की नई दरें आज से लागू: कार-बाइक हुई सस्ती, नवरात्रि में खरीदारी का है बढ़िया मौका

