GST की नई दरें आज से लागू: कार-बाइक हुई सस्ती, नवरात्रि में खरीदारी का है बढ़िया मौका

GST Reforms 2025: नवरात्रि 2025 की शुरुआत ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से गाड़ियों पर जीएसटी दरों में कटौती कर दी है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों पर पड़ेगा। नई दरों के चलते अब छोटी कार से लेकर लग्जरी मॉडल तक और स्कूटर से लेकर बाइक तक की कीमतें पहले से काफी कम हो गई हैं। त्योहार के मौसम में गाड़ी खरीदने का यह मौका ग्राहकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।