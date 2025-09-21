ग्रेनेड और राइफल अटैक तक झेल सकती हैं ये लग्जरी कारें, देखें BMW और Mercedes की खास पेशकश

यह मॉडल VR9 लेवल प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह कार असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड ब्लास्ट और यहां तक कि ड्रोन अटैक को भी झेल सकती है। इसमें मौजूद प्रोटेक्शन कोर पूरी पैसेंजर केबिन को मजबूत शेल से घेरता है, जिससे यात्रियों को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखा जा सके। इसके ग्लास इतने मजबूत हैं कि 7.62×54mm R कारतूस और ग्रेनेड तक झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक विशेष प्रकार का फ्यूल टैंक (Self-Sealing Fuel Tank) दिया गया है जो गोली लगने पर अपने आप सील हो जाता है। इससे पेट्रोल बाहर नहीं निकलता और आग लगने का खतरा टल जाता है।