ऑटोमोबाइल

ग्रेनेड और राइफल अटैक तक झेल सकती हैं ये लग्जरी कारें, देखें BMW और Mercedes की खास पेशकश

Armoured Cars: BMW 7 Series Protection और Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC जैसी बुलेटप्रूफ लग्जरी कारें, जो ग्रेनेड और राइफल अटैक तक झेल सकती हैं। जानें खास बातें और भारत में कीमत।

भारत

Rahul Yadav

Sep 21, 2025

Armoured Cars for Ultimate Safety Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC and BMW 7 Series Protection
Armoured Cars for Ultimate Safety Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC and BMW 7 Series Protection (Image: BMW and Mercedes-Benz)

Armoured Cars for Ultimate Safety: आज के समय में सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। खासकर उन लोगों के लिए जो हाई-प्रोफाइल पोजीशन पर हैं या जिन्हें हमेशा खतरे का अंदेशा रहता है। ऐसे लोगों के लिए लग्जरी कार कंपनियां अब ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जो न केवल बेहद आरामदायक हैं बल्कि जान बचाने के लिए बुलेट और ग्रेनेड तक झेल सकती हैं। BMW और Mercedes-Benz ने इस दिशा में अपनी नई पेशकशों के साथ एक बार फिर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।

BMW 7 Series Protection: दिखने में साधारण लेकिन चलता-फिरता किला है ये कार

BMW पिछले 45 सालों से आर्मर्ड लग्जरी (Armoured Luxury) कारें बना रही है। इस एक्सपीरियंस को और मजबूत करते हुए कंपनी ने हाल ही में नई BMW 7 Series Protection पेश की है। इस कार की खासियत है कि यह बाहर से एक सामान्य 7 सीरीज जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन इसके अंदर छिपा सुरक्षा कवच इसे असाधारण बनाता है।

यह मॉडल VR9 लेवल प्रोटेक्शन देने में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह कार असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड ब्लास्ट और यहां तक कि ड्रोन अटैक को भी झेल सकती है। इसमें मौजूद प्रोटेक्शन कोर पूरी पैसेंजर केबिन को मजबूत शेल से घेरता है, जिससे यात्रियों को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखा जा सके। इसके ग्लास इतने मजबूत हैं कि 7.62×54mm R कारतूस और ग्रेनेड तक झेल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक विशेष प्रकार का फ्यूल टैंक (Self-Sealing Fuel Tank) दिया गया है जो गोली लगने पर अपने आप सील हो जाता है। इससे पेट्रोल बाहर नहीं निकलता और आग लगने का खतरा टल जाता है।

Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC: सुरक्षा और ताकत का अनोखा मेल है ये लग्जरी कार

BMW की टक्कर में Mercedes-Benz ने अपनी शानदार S 680 Guard 4MATIC पेश की है। यह कार और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। इसे खासतौर पर VPAM VR10 Ballistic Protection के साथ बनाया गया है जिसे नागरिक वाहनों (Civilian Vehicles) के लिए सबसे ऊंचा सुरक्षा स्तर माना जाता है।

इसके लिए कंपनी ने एक नया चेसिस तैयार किया है जो इसे और भी मजबूत बनाता है। हर दरवाजे का वजन करीब 250 किलोग्राम है जिससे पता चलता है कि इसमें कितना सुरक्षा कवच लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें 6.0-लीटर V12 इंजन दिया गया है जो 612 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है। इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस के कारण यह कार किसी 'बैटल टैंक' जैसी सुरक्षा देती है और सड़क पर तेज रफ्तार से चलती है।

Armoured Cars India: लग्जरी और सुरक्षा का परफेक्ट मेल

BMW और Mercedes की ये कारें सिर्फ बुलेटप्रूफ नहीं हैं। ये दिखने में सामान्य लग्जरी कार जैसी हैं लेकिन इनके अंदर की तकनीक इन्हें खास बनाती है। इनका मकसद सिर्फ खतरे से बचाना नहीं बल्कि यात्रियों को हर सफर में वही आराम और लग्जरी फील देना है जिसके लिए ये ब्रांड मशहूर हैं।

कितनी हैं इन आर्मर्ड कारों की कीमत?

भारत में Mercedes-Benz S680 Guard 4MATIC और BMW 7 Series Protection की अनुमानित कीमत क्रमशः 9.80-12 करोड़ और 10-15 करोड़ के बीच हो सकती है जो कस्टमाइजेशन और फीचर्स पर निर्भर करती है। ये दोनों लग्जरी कारें हाई सेफ्टी वाले बुलेटप्रूफ मॉडल हैं और इन्हें खरीदने के लिए भारत सरकार से विशेष अनुमति आवश्यक होती है।

21 Sept 2025 03:34 pm

