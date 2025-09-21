Maruti ने घटाए अपनी कारों के दाम, GST रेट कम होने के बाद देखें कितनी कम हुई कीमतें, पूरी लिस्ट

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि छोटी कार वह होती है जो 4 मीटर से कम लंबाई की हो, पेट्रोल इंजन 1200 cc से कम और डीजल इंजन 1500 cc से कम क्षमता वाला हो, ऐसी कारों पर 18% GST लगेगा। बड़ी कारें या लग्जरी कारें 4 मीटर से लंबी और बड़े इंजन वाली होंगी जिन पर 40% GST लागू होगा। हाइब्रिड कारों पर यही नियम लागू है जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर 5% GST ही लगेगा।