ऑटोमोबाइल

Maruti ने घटाए अपनी कारों के दाम, GST रेट कम होने के बाद देखें कितनी कम हुई कीमतें, पूरी लिस्ट

Maruti Cars Price Cut After GST: मारुति सुजुकी ने GST कटौती के बाद अपनी पॉपुलर कारों की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। जानें सभी मॉडलों की नई कीमतें और कितनी होगी बचत?

भारत

Rahul Yadav

Sep 21, 2025

Maruti Cars Price Cut After GST
Maruti Cars Price Cut After GST (Image: Maruti Suzuki)

Maruti Cars Price Cut After GST: मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में अपनी सभी कारों पर जीएसटी दरों में कटौती ऐलान करते है सभी मॉडल्स की नई कीमतें जारी कर दिया है। सरकार ने 4 सितंबर 2025 को छोटी कारों सहित कई वस्तुओं पर GST दरें कम की हैं जिससे Maruti Suzuki के ज्यादातर पॉपुलर छोटे मॉडल्स अब किफायती हो गए हैं।

GST में हुई कटौती का प्रभाव

GST रिफार्म के तहत पहले के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में बदल दिया गया है। जरूरी वस्तुएं अब 5% GST के तहत आती हैं जबकि ऐच्छिक वस्तुओं पर 18% GST लागू है। तंबाकू और लग्जरी सामान के लिए नया 40% स्लैब भी बनाया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि छोटी कार वह होती है जो 4 मीटर से कम लंबाई की हो, पेट्रोल इंजन 1200 cc से कम और डीजल इंजन 1500 cc से कम क्षमता वाला हो, ऐसी कारों पर 18% GST लगेगा। बड़ी कारें या लग्जरी कारें 4 मीटर से लंबी और बड़े इंजन वाली होंगी जिन पर 40% GST लागू होगा। हाइब्रिड कारों पर यही नियम लागू है जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर 5% GST ही लगेगा।

Maruti Suzuki की नई कीमतें

GST कटौती के बाद Maruti Suzuki की पॉपुलर कारें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। यह कदम ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ बिक्री को बढ़ाने में भी सहायक होगा।

नई Victoris SUV की कीमतें

Maruti Suzuki का नया Victoris SUV मॉडल Fronx और Grand Vitara के बीच आता है। इसके शुरुआती दाम 10,49,900 रुपये से शुरू होकर टॉप-स्पेक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 19,98,900 रुपये तक हैं। यह कार Maruti Suzuki Arena शोरूम में उपलब्ध होगी।

मॉडलएक्स-शोरूम प्राइस में कमी (₹)शुरुआती कीमत (₹)
Maruti S-Presso1,29,600 तक3,49,900
Maruti Alto K101,07,600 तक3,69,900
Maruti Celerio94,100 तक4,69,900
Maruti Wagon-R79,600 तक4,98,900
Maruti Ignis71,300 तक5,35,100
Maruti Swift84,600 तक5,78,900
Maruti Baleno86,100 तक5,98,900
Maruti Tour S67,200 तक6,23,800
Maruti Dzire87,700 तक6,25,600
Maruti Fronx1,12,600 तक6,84,900
Maruti Brezza1,12,700 तक8,25,900
Maruti Grand Vitara1,07,000 तक10,76,500
Maruti Jimny51,900 तक12,31,500
Maruti Ertiga46,400 तक8,80,000
Maruti XL652,000 तक11,52,300
Maruti Invicto61,700 तक24,97,400
Maruti Eeco68,000 तक5,18,100
Maruti Super Carry52,100 तक5,06,100

Published on:

21 Sept 2025 10:26 am

Hindi News / Automobile / Maruti ने घटाए अपनी कारों के दाम, GST रेट कम होने के बाद देखें कितनी कम हुई कीमतें, पूरी लिस्ट

