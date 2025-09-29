Maruti से लेकर Honda तक, इन 5 पॉपुलर सेडान कारों पर लाखों की बचत, GST घटने से मिलेगा फायदा, कीमत 6 लाख से शुरू

Sedan Cars in India: नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं? तो यह सही समय है। GST दरों में हाल ही में कटौती के बाद सेडान कारें पहले से काफी किफायती हो गई हैं। अब पॉपुलर मॉडल्स की कीमत में लाखों की बचत की जा सकती है। अगर आप आरामदायक, सेफ और स्टाइलिश कार चाहते हैं, इस आर्टिकल में हम आपको 5 सेडान कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर विचार कर सकते हैं।