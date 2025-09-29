Maruti से लेकर Honda तक, इन 5 पॉपुलर सेडान कारों पर लाखों की बचत, GST घटने से मिलेगा फायदा, कीमत 6 लाख से शुरू

Sedan Cars in India (Image: Hyundai)
Sedan Cars in India: नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं? तो यह सही समय है। GST दरों में हाल ही में कटौती के बाद सेडान कारें पहले से काफी किफायती हो गई हैं। अब पॉपुलर मॉडल्स की कीमत में लाखों की बचत की जा सकती है। अगर आप आरामदायक, सेफ और स्टाइलिश कार चाहते हैं, इस आर्टिकल में हम आपको 5 सेडान कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर विचार कर सकते हैं।
होंडा अमेज अपने स्टाइलिश लुक, बढ़िया माइलेज और शानदार फीचर्स की वजह से लोगों की पहली पसंद है। GST कटौती के बाद इसकी कीमत में 1.2 लाख रुपये तक की कमी हुई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है।
टोयोटा कैमरी प्रीमियम सेडान कारों में गिनी जाती है। GST घटने के बाद इसकी कीमत में लगभग 1.2 लाख रुपये की कटौती हुई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपये है।
मारुति सुजुकी डिजायर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में शामिल है। यह आरामदायक, लो मेंटेनेंस और माइलेज में बेहतर कार है। GST कटौती के बाद यह 88,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है।
टाटा टिगोर भी एक पॉपुलर सेडान कार है। GST कटौती के बाद इसकी कीमत में 81,000 रुपये तक की कमी हुई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
हुंडई ऑरा अपनी स्टाइल और फीचर्स के कारण पसंद की जाने वाली कार है। GST कटौती के बाद यह 76,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपये है।
GST दरों में कटौती के बाद सेडान कारें पहले से काफी किफायती हो गई हैं। अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं तो यह सही हो सकता है। चाहे आप होंडा, मारुति, टाटा या हुंडई किसी भी कंपनी की कार पसंद करें, इन पॉपुलर सेडान मॉडल्स पर अब अच्छी खासी बचत की जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग