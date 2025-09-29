Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Maruti से लेकर Honda तक, इन 5 पॉपुलर सेडान कारों पर लाखों की बचत, GST घटने से मिलेगा फायदा, कीमत 6 लाख से शुरू

Sedan Cars in India: GST घटने के बाद सेडान कारें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। जानिए Maruti, Honda, Tata, Hyundai और Toyota के 5 पॉपुलर मॉडल्स पर कितनी बचत की जा सकती है?

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 29, 2025

Sedan Cars in India

Sedan Cars in India (Image: Hyundai)

Sedan Cars in India: नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं? तो यह सही समय है। GST दरों में हाल ही में कटौती के बाद सेडान कारें पहले से काफी किफायती हो गई हैं। अब पॉपुलर मॉडल्स की कीमत में लाखों की बचत की जा सकती है। अगर आप आरामदायक, सेफ और स्टाइलिश कार चाहते हैं, इस आर्टिकल में हम आपको 5 सेडान कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर विचार कर सकते हैं।

Honda Amaze

होंडा अमेज अपने स्टाइलिश लुक, बढ़िया माइलेज और शानदार फीचर्स की वजह से लोगों की पहली पसंद है। GST कटौती के बाद इसकी कीमत में 1.2 लाख रुपये तक की कमी हुई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है।

Toyota Camry

टोयोटा कैमरी प्रीमियम सेडान कारों में गिनी जाती है। GST घटने के बाद इसकी कीमत में लगभग 1.2 लाख रुपये की कटौती हुई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 47.48 लाख रुपये है।

Maruti Dzire

    मारुति सुजुकी डिजायर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में शामिल है। यह आरामदायक, लो मेंटेनेंस और माइलेज में बेहतर कार है। GST कटौती के बाद यह 88,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है।

    Tata Tigor

      टाटा टिगोर भी एक पॉपुलर सेडान कार है। GST कटौती के बाद इसकी कीमत में 81,000 रुपये तक की कमी हुई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होती है।

      Hyundai Aura

      हुंडई ऑरा अपनी स्टाइल और फीचर्स के कारण पसंद की जाने वाली कार है। GST कटौती के बाद यह 76,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपये है।

      GST दरों में कटौती के बाद सेडान कारें पहले से काफी किफायती हो गई हैं। अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं तो यह सही हो सकता है। चाहे आप होंडा, मारुति, टाटा या हुंडई किसी भी कंपनी की कार पसंद करें, इन पॉपुलर सेडान मॉडल्स पर अब अच्छी खासी बचत की जा सकती है।

      ऑटोमोबाइल

      Published on:

      29 Sept 2025 11:05 am

      Hindi News / Automobile / Maruti से लेकर Honda तक, इन 5 पॉपुलर सेडान कारों पर लाखों की बचत, GST घटने से मिलेगा फायदा, कीमत 6 लाख से शुरू

