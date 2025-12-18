Weather Update: इन राज्यों में कोहरे-कोल्ड डे का अलर्ट, कई जगहों पर शून्य पर पहुंची विजिबिलिटी

हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोजिला दर्रे में पारा गिरकर माइनस 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड में 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल के निचली इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।