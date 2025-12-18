18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Weather Update: इन राज्यों में कोहरे-कोल्ड डे का अलर्ट, कई जगहों पर शून्य पर पहुंची विजिबिलिटी

IMD Alert: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी में ठंड और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं, कई जगहों पर विजिबिलिटी भी शून्य पर पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 18, 2025

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

Cold Alert: उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। प्रदूषण के चलते भी विजिबिलिटी में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर में ऊपरी हवाओं में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसके साथ ही, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत में सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के कारण ठंड और कोहरा बढ़ गया है।

राजस्थान में तापमान 3.7 डिग्री तक गिरा

प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री तक पहुंच गया। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जैसलमेर बीकानेर गंगानगर और आसपास के इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 के पार पहुंच गया।

दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार

दिल्ली समेत पूरे NCR में इन दिनों कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

यूपी में कोल्ड डे का रेड अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, यूपी में कोहरे और कोल्ड डे का असर रहेगा। राज्य को लेकर IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, कई जगहों पर विजिबिलिटी भी शून्य तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में कोहरे का असर बना हुआ है। सूबे में न्यूनतम तापमान बीते 5 दिन में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है।

हिमालयी राज्यों में बर्फबारी के आसार

हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोजिला दर्रे में पारा गिरकर माइनस 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड में 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल के निचली इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 07:44 am

Hindi News / National News / Weather Update: इन राज्यों में कोहरे-कोल्ड डे का अलर्ट, कई जगहों पर शून्य पर पहुंची विजिबिलिटी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.