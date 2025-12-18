Weather Update: इन राज्यों में कोहरे-कोल्ड डे का अलर्ट, कई जगहों पर शून्य पर पहुंची विजिबिलिटी

Cold wave warning issued by IMD
Cold Alert: उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। प्रदूषण के चलते भी विजिबिलिटी में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर में ऊपरी हवाओं में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसके साथ ही, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत में सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के कारण ठंड और कोहरा बढ़ गया है।
प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री तक पहुंच गया। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जैसलमेर बीकानेर गंगानगर और आसपास के इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। जयपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 के पार पहुंच गया।
दिल्ली समेत पूरे NCR में इन दिनों कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, यूपी में कोहरे और कोल्ड डे का असर रहेगा। राज्य को लेकर IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, कई जगहों पर विजिबिलिटी भी शून्य तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में कोहरे का असर बना हुआ है। सूबे में न्यूनतम तापमान बीते 5 दिन में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों में भी शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है।
हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोजिला दर्रे में पारा गिरकर माइनस 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड में 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। हिमाचल के निचली इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग