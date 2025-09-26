Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? ये 5 कारें देंगी 34 KMPL तक माइलेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम,

Top 5 Best Mileage Cars in India 2025: पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब किफायती और माइलेज वाली कारों को खरीदना पसंद करते हैं। भारत में कुछ कारें अब 34 KMPL तक का माइलेज देती हैं और GST घटने के बाद इनकी कीमतें भी कम हो गई हैं, देखें लिस्ट।

भारत

Rahul Yadav

Sep 26, 2025

Top 5 Best Mileage Cars in India 2025
Top 5 Best Mileage Cars in India 2025 (Image: Maruti Suzuki)

Top 5 Best Mileage Cars in India 2025: भारत में फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को किफायती और माइलेज वाली कारों की ओर आकर्षित किया है। खासकर बजट सेगमेंट में ऐसे विकल्पों की मांग बढ़ गई है जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें। अगर आप भी ऐसी कार खरीदने की सोच रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े और ईंधन खर्च भी कम करे तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद है।

GST 2.0 लागू होने के बाद ये कारें और भी किफायती और बजट फ्रेंडली हो गई हैं। माइलेज से साथ-साथ इन कारों की मेनटेंस कॉस्ट भी काफी कम है। चलिए जानते हैं उन 5 कारों के बारे में।

भारत में टॉप 5 माइलेज वाली कारें

Maruti Dzire: स्टाइलिश और आरामदायक सेडान डिजायर पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 KM/L का माइलेज देती है। वहीं, इसका CNG मॉडल 34 KM/KG तक का माइलेज देने का दावा करता है।

Maruti Alto K10 CNG: छोटी फैमिली के लिए ऑल्टो K10 एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है। इसका CNG मॉडल 33.85 KM/KG तक माइलेज देता है जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाता है।

Maruti Celerio CNG: सिलेरियो का CNG वेरिएंट डेली इस्तेमाल के लिए किफायती विकल्प बन सकती है। कंपनी के अनुसार यह कार 34 KM/KG तक का माइलेज देती है।

Maruti WagonR CNG: वैगनआर लंबे समय से भारत में टॉप सेलिंग कारों में शामिल है। इसका CNG मॉडल 33.47 KM/KG तक माइलेज देता है और डेली की ड्राइविंग के लिए अच्छा विकल्प है।

Maruti S-Presso CNG: कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस वाली एस-प्रेसो का CNG मॉडल भी माइलेज में शानदार है। यह 33 KM/KG तक का माइलेज देती है।

क्यों चुनें CNG कारें?

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG कारें एक सस्ता और स्मार्ट विकल्प साबित हो रही हैं। साथ ही, GST में कमी के बाद इन कारों की कीमतें भी अब पहले से कम हो गई हैं जिससे बजट में फिट बैठने वाली कार खरीदना आसान हो गया है।

अगर आप कम खर्च और ज्यादा माइलेज वाली कार की तलाश में हैं तो ऊपर दी गई ये पांच कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।

कार मॉडलओल्ड प्राइस (GST से पहले)नई कीमत (GST के बाद)वेरिएंट के आधार पर कमी
Maruti Suzuki Dzire6.84 - 10.19 लाख रुपये6.26 - 9.31 लाख रुपये88,000 रुपये तक
Maruti Alto K104.23 - 6.21 लाख रुपये3.70 - 5.45 लाख रुपये1.08 लाख रुपये तक
Maruti Celerio5.64 - 7.37 लाख रुपये4.70 - 6.71 लाख रुपये94,000 रुपये तक
Maruti S-Presso4.27 - 6.12 लाख रुपये3.50 - 5.25 लाख रुपये1.3 लाख रुपये तक
Maruti WagonR5.79 - 7.50 लाख रुपये4.99 - 6.84 लाख रुपये80,000 रुपये तक
नोट- दी गई कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

ऑटोमोबाइल

Published on:

26 Sept 2025 12:24 pm

Hindi News / Automobile / पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? ये 5 कारें देंगी 34 KMPL तक माइलेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम,

