पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? ये 5 कारें देंगी 34 KMPL तक माइलेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम,

Top 5 Best Mileage Cars in India 2025: भारत में फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को किफायती और माइलेज वाली कारों की ओर आकर्षित किया है। खासकर बजट सेगमेंट में ऐसे विकल्पों की मांग बढ़ गई है जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें। अगर आप भी ऐसी कार खरीदने की सोच रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े और ईंधन खर्च भी कम करे तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद है।
GST 2.0 लागू होने के बाद ये कारें और भी किफायती और बजट फ्रेंडली हो गई हैं। माइलेज से साथ-साथ इन कारों की मेनटेंस कॉस्ट भी काफी कम है। चलिए जानते हैं उन 5 कारों के बारे में।
Maruti Dzire: स्टाइलिश और आरामदायक सेडान डिजायर पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 KM/L का माइलेज देती है। वहीं, इसका CNG मॉडल 34 KM/KG तक का माइलेज देने का दावा करता है।
Maruti Alto K10 CNG: छोटी फैमिली के लिए ऑल्टो K10 एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है। इसका CNG मॉडल 33.85 KM/KG तक माइलेज देता है जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाता है।
Maruti Celerio CNG: सिलेरियो का CNG वेरिएंट डेली इस्तेमाल के लिए किफायती विकल्प बन सकती है। कंपनी के अनुसार यह कार 34 KM/KG तक का माइलेज देती है।
Maruti WagonR CNG: वैगनआर लंबे समय से भारत में टॉप सेलिंग कारों में शामिल है। इसका CNG मॉडल 33.47 KM/KG तक माइलेज देता है और डेली की ड्राइविंग के लिए अच्छा विकल्प है।
Maruti S-Presso CNG: कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस वाली एस-प्रेसो का CNG मॉडल भी माइलेज में शानदार है। यह 33 KM/KG तक का माइलेज देती है।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG कारें एक सस्ता और स्मार्ट विकल्प साबित हो रही हैं। साथ ही, GST में कमी के बाद इन कारों की कीमतें भी अब पहले से कम हो गई हैं जिससे बजट में फिट बैठने वाली कार खरीदना आसान हो गया है।
अगर आप कम खर्च और ज्यादा माइलेज वाली कार की तलाश में हैं तो ऊपर दी गई ये पांच कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।
|कार मॉडल
|ओल्ड प्राइस (GST से पहले)
|नई कीमत (GST के बाद)
|वेरिएंट के आधार पर कमी
|Maruti Suzuki Dzire
|6.84 - 10.19 लाख रुपये
|6.26 - 9.31 लाख रुपये
|88,000 रुपये तक
|Maruti Alto K10
|4.23 - 6.21 लाख रुपये
|3.70 - 5.45 लाख रुपये
|1.08 लाख रुपये तक
|Maruti Celerio
|5.64 - 7.37 लाख रुपये
|4.70 - 6.71 लाख रुपये
|94,000 रुपये तक
|Maruti S-Presso
|4.27 - 6.12 लाख रुपये
|3.50 - 5.25 लाख रुपये
|1.3 लाख रुपये तक
|Maruti WagonR
|5.79 - 7.50 लाख रुपये
|4.99 - 6.84 लाख रुपये
|80,000 रुपये तक