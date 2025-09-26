पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? ये 5 कारें देंगी 34 KMPL तक माइलेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम,

Top 5 Best Mileage Cars in India 2025: भारत में फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को किफायती और माइलेज वाली कारों की ओर आकर्षित किया है। खासकर बजट सेगमेंट में ऐसे विकल्पों की मांग बढ़ गई है जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें। अगर आप भी ऐसी कार खरीदने की सोच रहे हैं जो आपकी जेब पर भारी न पड़े और ईंधन खर्च भी कम करे तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद है।