GST घटने के बाद Hero HF Deluxe और TVS Sport का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

Hero HF Deluxe vs TVS Sport: भारत में बजट फ्रेंडली बाइक्स की डिमांड हमेशा से सबसे ज्यादा रहती है। रोजमर्रा के सफर और ऑफिस आने-जाने के लिए लोग किफायती और माइलेज वाली बाइक्स को ही पहली पसंद मानते हैं। ऐसे में GST 2.0 लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। 22 सितंबर 2025 से 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और अब पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स और भी सस्ती हो गई हैं। खासतौर पर Hero HF Deluxe और TVS Sport जैसे मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की गई है। आइए जानते हैं किस वेरिएंट की कीमत में कितनी कमी आई है और कौन सा मॉडल सबसे किफायती साबित हो रहा है।