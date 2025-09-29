GST घटने के बाद Hero HF Deluxe और TVS Sport का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

Hero HF Deluxe vs TVS Sport All Variants Price After GST 2.0 (Image: Hero & TVS Website)
Hero HF Deluxe vs TVS Sport: भारत में बजट फ्रेंडली बाइक्स की डिमांड हमेशा से सबसे ज्यादा रहती है। रोजमर्रा के सफर और ऑफिस आने-जाने के लिए लोग किफायती और माइलेज वाली बाइक्स को ही पहली पसंद मानते हैं। ऐसे में GST 2.0 लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। 22 सितंबर 2025 से 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और अब पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स और भी सस्ती हो गई हैं। खासतौर पर Hero HF Deluxe और TVS Sport जैसे मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की गई है। आइए जानते हैं किस वेरिएंट की कीमत में कितनी कमी आई है और कौन सा मॉडल सबसे किफायती साबित हो रहा है।
हीरो की एंट्री-लेवल बाइक HF Deluxe हमेशा से ग्राहकों की पसंद रही है। GST कटौती के बाद इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतें कम हो गई हैं और अब ग्राहक हर वेरिएंट पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा Pro वेरिएंट में दिख रहा है।
|वेरिएंट
|इंजन (cc)
|एक्स-शोरूम कीमत पहले (₹)
|एक्स-शोरूम कीमत अब (₹)
|बचत (₹)
|माइलेज (किमी/लीटर)
|Kick Start
|97.2
|60,370
|55,660
|4,717
|65
|Self Start
|97.2
|64,860
|59,792
|5,067
|65
|i3S
|97.2
|72,008
|66,382
|5,625
|65
|Pro
|97.2
|74,290
|68,486
|5,803
|65
टीवीएस की पॉपुलर बाइक स्पोर्ट भी GST कटौती के बाद पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। इसके दोनों वेरिएंट्स पर ग्राहकों को लगभग 5,000 रुपये तक की बचत मिल रही है। ES Plus वेरिएंट में थोड़ी ज्यादा राहत देखने को मिल रही है।
|वेरिएंट
|इंजन (cc)
|एक्स-शोरूम कीमत पहले (₹)
|एक्स-शोरूम कीमत अब (₹)
|बचत (₹)
|माइलेज (किमी/लीटर)
|ES - Alloy Wheels
|109.7
|59,950
|55,100
|4,850
|65-70
|ES Plus - Alloy Wheels
|109.7
|62,100
|57,100
|5,000
|65-70
अगर आप किफायती माइलेज और कम कीमत चाहते हैं तो Hero HF Deluxe अच्छा विकल्प है जो लगभग 65 kmpl का माइलेज देती है। वहीं, TVS Sport का माइलेज लगभग 65-70 kmpl है जो थोड़ा ज्यादा है। यह थोड़ी ज्यादा पावर और मॉडर्न डिजाइन के साथ आती है। दोनों ही बाइक्स GST कटौती के बाद पहले से किफायती हो गई हैं और रोजमर्रा के सफर के लिए उपयुक्त विकल्प हैं।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग