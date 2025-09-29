बजाज पल्सर से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट तक, जानें GST छूट के बाद इन 5 टू-व्हीलर्स पर कितनी होगी बचत

GST on Bikes in India 2025 (Image: TVS Motor & Others Official Website)
GST on Bikes in India 2025: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट डेढ़ से दो लाख रुपये तक का है तो यह खबर आपके काम की है। जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी देखने को मिली है। कंपनियां इस बेनिफिट को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं और कई आकर्षक ऑफर्स पेश कर रही हैं। बजाज, टीवीएस, होंडा और रॉयल एनफील्ड की पॉपुलर बाइक रेंज की कीमतें भी काम हो गई हैं।
बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय पल्सर रेंज को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने जीएसटी के साथ जीरो प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस बेनिफिट्स जैसे ऑफर्स भी दिए हैं। RS200 मॉडल पर कुल 26,000 रुपये तक की बचत मिल रही है।
टीवीएस ने अपनी अपाचे बाइक रेंज की कीमतों में भी कमी की है। एंट्री-लेवल RTR 160 अब 1.02 लाख रुपये से शुरू हो रही है जबकि टॉप मॉडल RR310 पर लगभग 27,000 रुपये तक की छूट दी गई है।
मिड-सेगमेंट में होंडा की CB सीरीज पर ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल रहा है। CB350 पर लगभग 19,000 रुपये की कटौती हुई है। CB300F अब 1.55 लाख रुपये और CB300R 2.19 लाख रुपये में उपलब्ध है। इससे यह साफ है कि होंडा की 300cc बाइक अब पहले से अधिक किफायती हो गई हैं।
रॉयल एनफील्ड भी 350cc मॉडल्स पर विशेष छूट दे रही है। क्लासिक 350 अब 1.81 लाख रुपये में और हंटर 350 1.37 लाख रुपये में उपलब्ध है। मेटियोर 350, बुलेट 350 और गोअन क्लासिक 350 पर भी इसी तरह की बचत मिल रही है। हालांकि, 350cc से ऊपर की रॉयल एनफील्ड बाइक पर 40% GST स्लैब लागू होने की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं।
|टू-व्हीलर मॉडल
|जीएसटी छूट (रुपये में)
|होंडा CB300R और CB300F
|15,000 - 21,000 तक
|रॉयल एनफील्ड 350s (क्लासिक, हंटर, मेटेओर, बुलेट, गोअन क्लासिक)
|12,000 - 16,000 तक
|टीवीएस अपाचे रेंज (RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, RR310)
|9,930 - 26,970 तक
|होंडा CB350
|लगभग 19,000 तक
|बजाज पल्सर रेंज (RS200, NS200 आदि)
|12,000 - 26,000 तक
जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे, होंडा CB और रॉयल एनफील्ड जैसी पॉपुलर टू-व्हीलर्स पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। फेस्टिव सीजन में बाइक या स्कूटर खरीदने का यह सही मौका है जिससे ग्राहकों को लाखों रुपये की बचत मिल सकती है।
