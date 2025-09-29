Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

बजाज पल्सर से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट तक, जानें GST छूट के बाद इन 5 टू-व्हीलर्स पर कितनी होगी बचत

GST on Bikes: भारत में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने के बाद से टू-व्हीलर की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। बजाज से लेकर टीवीएस, होंडा और रॉयल एनफील्ड तक सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमते घटा दी है। ऐसे में नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 29, 2025

GST on Bikes in India 2025

GST on Bikes in India 2025 (Image: TVS Motor &amp; Others Official Website)

GST on Bikes in India 2025: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट डेढ़ से दो लाख रुपये तक का है तो यह खबर आपके काम की है। जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी देखने को मिली है। कंपनियां इस बेनिफिट को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं और कई आकर्षक ऑफर्स पेश कर रही हैं। बजाज, टीवीएस, होंडा और रॉयल एनफील्ड की पॉपुलर बाइक रेंज की कीमतें भी काम हो गई हैं।

बजाज पल्सर की कीमत में कटौती

बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय पल्सर रेंज को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने जीएसटी के साथ जीरो प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस बेनिफिट्स जैसे ऑफर्स भी दिए हैं। RS200 मॉडल पर कुल 26,000 रुपये तक की बचत मिल रही है।

टीवीएस अपाचे रेंज पर कटौती

टीवीएस ने अपनी अपाचे बाइक रेंज की कीमतों में भी कमी की है। एंट्री-लेवल RTR 160 अब 1.02 लाख रुपये से शुरू हो रही है जबकि टॉप मॉडल RR310 पर लगभग 27,000 रुपये तक की छूट दी गई है।

होंडा CB सीरीज हुई सस्ती

मिड-सेगमेंट में होंडा की CB सीरीज पर ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल रहा है। CB350 पर लगभग 19,000 रुपये की कटौती हुई है। CB300F अब 1.55 लाख रुपये और CB300R 2.19 लाख रुपये में उपलब्ध है। इससे यह साफ है कि होंडा की 300cc बाइक अब पहले से अधिक किफायती हो गई हैं।

रॉयल एनफील्ड 350cc मॉडल्स पर बचत

रॉयल एनफील्ड भी 350cc मॉडल्स पर विशेष छूट दे रही है। क्लासिक 350 अब 1.81 लाख रुपये में और हंटर 350 1.37 लाख रुपये में उपलब्ध है। मेटियोर 350, बुलेट 350 और गोअन क्लासिक 350 पर भी इसी तरह की बचत मिल रही है। हालांकि, 350cc से ऊपर की रॉयल एनफील्ड बाइक पर 40% GST स्लैब लागू होने की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं।

टू-व्हीलर मॉडलजीएसटी छूट (रुपये में)
होंडा CB300R और CB300F15,000 - 21,000 तक
रॉयल एनफील्ड 350s (क्लासिक, हंटर, मेटेओर, बुलेट, गोअन क्लासिक)12,000 - 16,000 तक
टीवीएस अपाचे रेंज (RTR 160, RTR 180, RTR 200 4V, RR310)9,930 - 26,970 तक
होंडा CB350लगभग 19,000 तक
बजाज पल्सर रेंज (RS200, NS200 आदि)12,000 - 26,000 तक

जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे, होंडा CB और रॉयल एनफील्ड जैसी पॉपुलर टू-व्हीलर्स पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। फेस्टिव सीजन में बाइक या स्कूटर खरीदने का यह सही मौका है जिससे ग्राहकों को लाखों रुपये की बचत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

GST घटने के बाद Splendor Plus और Honda Activa का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए
ऑटोमोबाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Sept 2025 03:53 pm

Published on:

29 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Automobile / बजाज पल्सर से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट तक, जानें GST छूट के बाद इन 5 टू-व्हीलर्स पर कितनी होगी बचत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Asia Cup 2025: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली HAVAL H9 SUV, जानें कार की कीमत और खासियत

HAVAL H9 SUV
ऑटोमोबाइल

Maruti से लेकर Honda तक, इन 5 पॉपुलर सेडान कारों पर लाखों की बचत, GST घटने से मिलेगा फायदा, कीमत 6 लाख से शुरू

Sedan Cars in India
ऑटोमोबाइल

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: क्रिकेट के मैदान ही नहीं, लग्जरी कारों के मामले में भी पाकिस्तान से आगे हैं भारतीय क्रिकेटर्स, आप भी देखें

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final (2)
ऑटोमोबाइल

Most Popular Cars in Pakistan: पाकिस्तान की सड़कों पर राज करती हैं ये 5 गाड़ियां, देखें इनकी कीमत और खासियत

Most Popular Cars in Pakistan
ऑटोमोबाइल

Maruti Celerio से लेकर Rolls-Royce Ghost: शानदार है थलापति विजय का कार कलेक्शन, करोड़ों में है कीमत

Thalapathy Vijay Car Collection
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.