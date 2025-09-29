बजाज पल्सर से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट तक, जानें GST छूट के बाद इन 5 टू-व्हीलर्स पर कितनी होगी बचत

GST on Bikes in India 2025: अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट डेढ़ से दो लाख रुपये तक का है तो यह खबर आपके काम की है। जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी देखने को मिली है। कंपनियां इस बेनिफिट को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं और कई आकर्षक ऑफर्स पेश कर रही हैं। बजाज, टीवीएस, होंडा और रॉयल एनफील्ड की पॉपुलर बाइक रेंज की कीमतें भी काम हो गई हैं।