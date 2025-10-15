Citroen Basalt की सेफ्टी की खुली पोल, जानें Latin NCAP टेस्ट में क्या रहा नतीजा?

Latin NCAP की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील में बनी सिट्रोन बेसाल्ट को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 15.79 अंक मिले हैं जो वयस्कों की सुरक्षा के मामले में 39% रेटिंग दिखाते हैं। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में कार ने ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा दी, लेकिन ड्राइवर की छाती की सुरक्षा औसत रही और पैसेंजर की छाती की सुरक्षा कमजोर पाई गई। इसका कारण सीटबेल्ट प्री-टेंशनर का सही तरह से काम न करना बताया गया।