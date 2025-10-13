ऑफिस जाने वालों के लिए बेस्ट हैं ये पांच 125cc बाइक्स, अब GST कट के बाद हुईं और सस्ती

TVS Raider 125 युवाओं और रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों की फेवरेट बाइक है। इसका स्पोर्टी डिजाइन और परफॉर्मेंस इसे बाकी बाइक्स से अलग बनाता है। इसमें 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह बाइक 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 5.8 सेकंड में पकड़ सकती है और करीब 71 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। जीएसटी कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 80,500 रुपये से शुरू होती है। इसमें ब्लूटूथ डिजिटल कंसोल, LED हेडलैंप, और तीन राइडिंग मोड (Power, Eco, Rain) जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे इस सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक बनाते हैं।