ऑटोमोबाइल

ऑफिस जाने वालों के लिए बेस्ट हैं ये पांच 125cc बाइक्स, अब GST कट के बाद हुईं और सस्ती

Best 125cc Bikes in India 2025: अगर आप भी एक 125cc नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 1 लाख तक का है तो यहां 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती हैं, जिनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 13, 2025

Best 125cc Bikes in India 2025

Best 125cc Bikes in India 2025 (Image: Bajaj Auto and Other Brand Official Websites)

Best 125cc Bikes in India 2025: अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो माइलेज में शानदार हो, मेंटेनेंस में सस्ती हो और राइडिंग में कम्फर्ट दे, तो 125cc सेगमेंट आपके लिए परफेक्ट है। हाल ही में GST कटौती के बाद इस कैटेगरी की कई पॉपुलर बाइक्स की कीमतों में गिरावट आई है जिससे अब ये और भी किफायती हो गई हैं। आइए जानते हैं देश की टॉप 5 125cc बाइक्स के बारे में जो रोजाना इस्तेमाल (डेली कम्यूट) के लिए बेहतर विकल्प हैं।

TVS Raider 125

TVS Raider 125 युवाओं और रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों की फेवरेट बाइक है। इसका स्पोर्टी डिजाइन और परफॉर्मेंस इसे बाकी बाइक्स से अलग बनाता है। इसमें 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह बाइक 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 5.8 सेकंड में पकड़ सकती है और करीब 71 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। जीएसटी कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 80,500 रुपये से शुरू होती है। इसमें ब्लूटूथ डिजिटल कंसोल, LED हेडलैंप, और तीन राइडिंग मोड (Power, Eco, Rain) जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे इस सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक बनाते हैं।

Honda SP 125

Honda SP 125 अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस और भरोसेमंद इंजन के लिए जानी जाती है। इसमें 123.94cc का फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो 10.7 bhp की पावर और 10.9 Nm टॉर्क जनरेट है। यह बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है जिससे राइडिंग बेहद स्मूद रहती है। इसका क्लेम्ड माइलेज 65 किमी/लीटर तक है और कीमत 85,564 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। फीचर्स में LED हेडलाइट, डिजिटल कंसोल, आइडलिंग स्टॉप सिस्टम और कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) शामिल हैं। यह बाइक उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस वाली बाइक चाहते हैं।

Hero Xtreme 125R

Hero Xtreme 125R उन राइडर्स के लिए है जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ पावर भी चाहते हैं। यह बाइक 125cc BS6 इंजन के साथ आती है जो 11.5 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसका माइलेज लगभग 66 किमी/लीटर तक है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,116 रुपये है। फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, डिजिटल-एनालॉग स्पीडोमीटर, और सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हीरो की वाइड सर्विस नेटवर्क के चलते इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम है।

Bajaj Pulsar NS125

Bajaj Pulsar NS125 उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों का संतुलन चाहते हैं। इसमें 124.45cc का DTS-i इंजन दिया गया है जो 11.8 bhp पावर और 11 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसका माइलेज करीब 60 किमी/लीटर है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 92,182 रुपये है। यह पल्सर सीरीज की सबसे छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बाइक मानी जाती है जो शहर और हाइवे दोनों पर स्थिर राइडिंग का अनुभव देती है।

Hero Super Splendor XTEC

लिस्ट में आखिरी लेकिन भरोसेमंद बाइक है Hero Super Splendor XTEC। यह बाइक लंबे समय से डेली राइडर्स की पसंद बनी हुई है। इसमें 124.7cc का इंजन दिया गया है, जो 10.7 bhp की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क देता है। इसका माइलेज करीब 70 किमी/लीटर है, जो इसे ऑफिस जाने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है। जीएसटी कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 81,998 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें i3S टेक्नोलॉजी (इंटेलिजेंट इंजन स्टॉप-स्टार्ट), LED हेडलैंप, डिजिटल कंसोल और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर शामिल हैं।

क्रमांकबाइक का नामइंजन क्षमतापावर / टॉर्कमाइलेज (किमी/ली.)एक्स-शोरूम कीमत (₹)
1TVS Raider 125124.8cc11.2 bhp / 11.2 Nm7180,500
2Honda SP 125123.94cc10.7 bhp / 10.9 Nm6585,564
3Hero Xtreme 125R125cc11.5 bhp / 10.5 Nm6691,116
4Bajaj Pulsar NS125124.45cc11.8 bhp / 11 Nm6092,182
5Hero Super Splendor XTEC124.7cc10.7 bhp / 10.6 Nm7081,998

