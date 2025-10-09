GST घटने से सस्ती हो गईं मोटरसाइकिलें, देखें 125cc से 350cc तक के पॉपुलर मॉडल्स की नई कीमतें

Popular Bikes Price After GST Cut (Image: TVS and Other Brand's Official Website)
Popular Bikes Price After GST Cut: अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अब यह सबसे बढ़िया मौका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर लगने वाले जीएसटी (GST) में कटौती की है। इस फैसले का सीधा फायदा बाइक खरीदने वालों को मिला है क्योंकि कई लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में हजारों रुपये की कमी आई है।
अब आप अपनी पसंदीदा बाइक रॉयल एनफील्ड, बजाज, टीवीएस या केटीएम जैसे ब्रांड्स की बेहतरीन मोटरसाइकिलें कम दाम में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी बाइक्स सस्ती हुई हैं और अब इनकी नई कीमत कितनी है।
रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बुलेट 350 अब पहले से 18,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.60 लाख रुपये से शुरू होती है। शहर और हाइवे दोनों जगह के लिए यह बाइक एक शानदार विकल्प है।
युवाओं की पसंदीदा बाइक क्लासिक 350 की कीमत में 19,000 रुपये तक की कमी आई है। अब इसे आप 1.81 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।
स्टाइल और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए हंटर 350 बेहतरीन ऑप्शन है। GST घटने के बाद इसकी कीमत में 14,000 रुपये तक की गिरावट आई है। अब यह बाइक 1.38 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है।
लंबे सफर के शौकीनों के लिए बनी Meteor 350 अब 19,000 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 1.96 लाख रुपये से शुरू होती है।
रॉयल एनफील्ड की यह क्लासिक एडिशन भी अब पहले से 19,000 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई कीमत 2.18 लाख रुपये से शुरू होती है।
देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक Pulsar 150 की कीमत अब 79,048 रुपये से शुरू होती है। जीएसटी घटने के बाद यह बाइक और भी सस्ती हो गई है।
बजाज की यह हल्की और स्टाइलिश बाइक अब 91,692 रुपये एक्स-शोरूम से मिल रही है। कीमत घटने के बाद यह एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक और भी किफायती हो गई है।
TVS Ronin अपनी यूनिक डिजाइन और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। इसकी कीमत में 14,000 रुपये तक की कमी आई है और अब यह 1.25 लाख रुपये से शुरू होती है।
स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस वाली Apache RTR 160 अब 1.11 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। जीएसटी घटने के बाद इसे खरीदना अब पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है।
केटीएम की पावरफुल बाइक 250 Duke की कीमत में 17,983 रुपये की कमी आई है। अब यह बाइक 2.12 लाख रुपये एक्स-शोरूम से खरीदी जा सकती है।
जीएसटी में की गई इस कटौती से 350 सीसी तक की बाइक्स की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। चाहे आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक्स पसंद करते हों या बजाज और टीवीएस की स्पोर्टी मोटरसाइकिलें, हर सेगमेंट में अब कीमतों में कमी देखने को मिली है।
|क्रमांक
|मोटरसाइकिल का नाम
|नई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
|1
|Royal Enfield Bullet 350
|1.60 लाख से शुरू
|2
|Royal Enfield Classic 350
|1.81 लाख से शुरू
|3
|Royal Enfield Hunter 350
|1.38 लाख से शुरू
|4
|Royal Enfield Meteor 350
|1.96 लाख से शुरू
|5
|Royal Enfield Goan Classic 350
|2.18 लाख से शुरू
|6
|Bajaj Pulsar 150
|79,048 से शुरू
|7
|Bajaj Pulsar NS125
|91,692 से शुरू
|8
|TVS Ronin
|1.25 लाख से शुरू
|9
|TVS Apache RTR 160
|1.11 लाख से शुरू
|10
|KTM 250 Duke
|2.12 लाख से शुरू
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग