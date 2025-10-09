Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने से सस्ती हो गईं मोटरसाइकिलें, देखें 125cc से 350cc तक के पॉपुलर मॉडल्स की नई कीमतें

Popular Bikes Price After GST Cut: हाल ही में GST घटने के बाद 125cc से 350cc इंजन वाली मोटरसाइकिलों की कीमतों में भारी कमी आई है। अब रॉयल एनफील्ड, बजाज, टीवीएस और केटीएम जैसी पॉपुलर बाइक्स सस्ती हो गई हैं। यहां देखें टॉप मॉडल्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

Popular Bikes Price After GST Cut

Popular Bikes Price After GST Cut (Image: TVS and Other Brand's Official Website)

Popular Bikes Price After GST Cut: अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अब यह सबसे बढ़िया मौका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर लगने वाले जीएसटी (GST) में कटौती की है। इस फैसले का सीधा फायदा बाइक खरीदने वालों को मिला है क्योंकि कई लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में हजारों रुपये की कमी आई है।

अब आप अपनी पसंदीदा बाइक रॉयल एनफील्ड, बजाज, टीवीएस या केटीएम जैसे ब्रांड्स की बेहतरीन मोटरसाइकिलें कम दाम में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी बाइक्स सस्ती हुई हैं और अब इनकी नई कीमत कितनी है।

Royal Enfield Bullet 350

रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बुलेट 350 अब पहले से 18,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.60 लाख रुपये से शुरू होती है। शहर और हाइवे दोनों जगह के लिए यह बाइक एक शानदार विकल्प है।

Royal Enfield Classic 350

युवाओं की पसंदीदा बाइक क्लासिक 350 की कीमत में 19,000 रुपये तक की कमी आई है। अब इसे आप 1.81 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Royal Enfield Hunter 350

स्टाइल और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए हंटर 350 बेहतरीन ऑप्शन है। GST घटने के बाद इसकी कीमत में 14,000 रुपये तक की गिरावट आई है। अब यह बाइक 1.38 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है।

Royal Enfield Meteor 350

लंबे सफर के शौकीनों के लिए बनी Meteor 350 अब 19,000 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 1.96 लाख रुपये से शुरू होती है।

Royal Enfield Goan Classic 350

रॉयल एनफील्ड की यह क्लासिक एडिशन भी अब पहले से 19,000 रुपये सस्ती हो गई है। इसकी नई कीमत 2.18 लाख रुपये से शुरू होती है।

Bajaj Pulsar 150

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक Pulsar 150 की कीमत अब 79,048 रुपये से शुरू होती है। जीएसटी घटने के बाद यह बाइक और भी सस्ती हो गई है।

Bajaj Pulsar NS125

बजाज की यह हल्की और स्टाइलिश बाइक अब 91,692 रुपये एक्स-शोरूम से मिल रही है। कीमत घटने के बाद यह एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक और भी किफायती हो गई है।

TVS Ronin

TVS Ronin अपनी यूनिक डिजाइन और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। इसकी कीमत में 14,000 रुपये तक की कमी आई है और अब यह 1.25 लाख रुपये से शुरू होती है।

TVS Apache RTR 160

स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस वाली Apache RTR 160 अब 1.11 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। जीएसटी घटने के बाद इसे खरीदना अब पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है।

KTM 250 Duke

केटीएम की पावरफुल बाइक 250 Duke की कीमत में 17,983 रुपये की कमी आई है। अब यह बाइक 2.12 लाख रुपये एक्स-शोरूम से खरीदी जा सकती है।

जीएसटी में की गई इस कटौती से 350 सीसी तक की बाइक्स की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। चाहे आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइक्स पसंद करते हों या बजाज और टीवीएस की स्पोर्टी मोटरसाइकिलें, हर सेगमेंट में अब कीमतों में कमी देखने को मिली है।

क्रमांकमोटरसाइकिल का नामनई एक्स-शोरूम कीमत (₹)
1Royal Enfield Bullet 3501.60 लाख से शुरू
2Royal Enfield Classic 3501.81 लाख से शुरू
3Royal Enfield Hunter 3501.38 लाख से शुरू
4Royal Enfield Meteor 3501.96 लाख से शुरू
5Royal Enfield Goan Classic 3502.18 लाख से शुरू
6Bajaj Pulsar 15079,048 से शुरू
7Bajaj Pulsar NS12591,692 से शुरू
8TVS Ronin1.25 लाख से शुरू
9TVS Apache RTR 1601.11 लाख से शुरू
10KTM 250 Duke2.12 लाख से शुरू

