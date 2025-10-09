GST घटने से सस्ती हो गईं मोटरसाइकिलें, देखें 125cc से 350cc तक के पॉपुलर मॉडल्स की नई कीमतें

Popular Bikes Price After GST Cut: अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अब यह सबसे बढ़िया मौका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर लगने वाले जीएसटी (GST) में कटौती की है। इस फैसले का सीधा फायदा बाइक खरीदने वालों को मिला है क्योंकि कई लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में हजारों रुपये की कमी आई है।