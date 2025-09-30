GST घटने के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

TVS Ronin vs Hunter 350: भारत में 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू हो गया है। जिससे 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स रेट 28% से घटाकर 18% कर कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है और कई पॉपुलर मोटरसाइकिल्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। इस बदलाव का असर TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 पर भी देखा गया है। चलिए जानते हैं जीएसटी कटौती के बाद इन दोनों मोटरसाइकिल का कौन सा वेरिएंट कितना सस्ता हुआ है।