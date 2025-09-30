Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

TVS Ronin vs Hunter 350: GST कटौती के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 की नई कीमतें, वेरिएंट्स और बचत की पूरी जानकारी। जानें कौन-सी 350cc बाइक आपके लिए सबसे किफायती और बेहतर विकल्प है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 30, 2025

TVS Ronin vs Hunter 350 Variant-wise Price Comparison After GST Revision

TVS Ronin vs Hunter 350 Variant-wise Price Comparison After GST Revision (Image: TVS and Royal Enfield Website)

TVS Ronin vs Hunter 350: भारत में 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 लागू हो गया है। जिससे 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स रेट 28% से घटाकर 18% कर कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला है और कई पॉपुलर मोटरसाइकिल्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। इस बदलाव का असर TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 पर भी देखा गया है। चलिए जानते हैं जीएसटी कटौती के बाद इन दोनों मोटरसाइकिल का कौन सा वेरिएंट कितना सस्ता हुआ है।

TVS Ronin

TVS Ronin तीन वेरिएंट Base, Mid और Top मॉडल में बिक्री के लिए उपलब्ध है। बेस वेरिएंट की नई कीमत अब लगभग 1.25 लाख रुपये है जो पहले 1.36 लाख रुपये थी। मिड वेरिएंट की कीमत 1.47 लाख रुपये और Top वेरिएंट 1.59 लाख रुपये पर आ गई है। इस बदलाव से ग्राहकों को वेरिएंट के हिसाब से 11,000 रुपये से लेकर 14,330 रुपये तक की बचत मिल रही है।

वेरिएंट और कलरप्री-GST कीमत (₹)पोस्ट-GST कीमत (₹)बचत (₹)
Base - Lightning Black1,35,9901,24,79011,200
Base - Magma Red1,38,5201,27,09011,430
Mid - Glacier Silver1,60,5101,47,29013,220
Mid - Charcoal Ember1,62,0101,48,59013,420
Top - Nimbus Grey1,73,7201,59,39014,330
Top - Midnight Blue1,73,7201,59,39014,330
TVS Ronin: GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें

Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350 के सभी वेरिएंट्स पर भी अच्छी-खासी छूट मिली है। इसके बेस वेरिएंट Factory की नई कीमत अब 1,37,640 रुपये है जबकि पहले यह कीमत 1,49,900 रुपये थी। Dapper और Rio वेरिएंट की कीमत 1,62,292 रुपये हो गई है और Rebel, London और Tokyo वेरिएंट अब 1,66,883 रुपये में उपलब्ध हैं। इस कटौती से ग्राहकों को 12,260 रुपये से 14,867 रुपये तक की बचत मिल रही है।

Royal Enfield Hunter 350 वेरिएंटप्री-GST कीमत (₹)पोस्ट-GST कीमत (₹)बचत (₹)प्रतिशत कटौती
Factory1,49,9001,37,64012,2608.2%
Dapper/Rio1,76,7501,62,29214,4588.2%
Rebel/London/Tokyo1,81,7501,66,88314,8678.2%
Royal Enfield Hunter 350: GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें

अगर तुलना करें तो सबसे सस्ता विकल्प TVS Ronin बेस वेरिएंट है जिसकी नई कीमत 1.25 लाख रुपये है। वहीं Hunter 350 का सबसे सस्ता वेरिएंट Factory 1,37,640 रुपये में उपलब्ध है। दोनों ही बाइक्स अब GST कटौती के बाद पहले से अधिक किफायती और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प बन गई हैं।

आप कौन सी खरीदें?

अगर आप बजट में बाइक खरीदना चाहते हैं और शुरुआती कीमत सबसे महत्वपूर्ण है तो TVS Ronin बेहतर विकल्प रहेगी। वहीं, Royal Enfield Hunter 350 खरीदते हैं तो इसमें ज्यादा पावर और क्लासिक डिजाइन मिलती है जो कई खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है।

Hindi News / Automobile / GST घटने के बाद TVS Ronin और Royal Enfield Hunter 350 का कौन सा वेरिएंट हुआ सबसे सस्ता, यहां देखिए

