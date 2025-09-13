Honda H’ness CB350, Hunter 350 और Ronin में से कौन सी बाइक खरीदें? GST कट के बाद खरीदने पर कितना होगा फायदा

Hunter 350 vs TVS Ronin vs Honda CB350: भारत में350cc बाइक सेगमेंट इन दिनों युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस कैटेगरी में पावर, स्टाइल और माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि Honda Hness CB350, Royal Enfield Hunter 350 और TVS Ronin जैसी बाइक्स लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। तीनों ही मॉडल अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 2 लाख रुपये तक है और आप नई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं इन तीनों में कौन सी आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकती है।