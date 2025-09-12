Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं होंडा की ये सारी बाइक और स्कूटी, लेकिन इन गाड़ियों की बढ़ जाएगी कीमत

Honda के बेस्टसेलर स्कूटर Activa 110 की कीमत में अब 7,874 रूपये तक की कमी आई है, जबकि Activa 125 8,359 रूपये तक सस्ता हुआ है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 12, 2025

Honda Price Cut After GST
Honda Price Cut After GST

GST घटने के बाद कई बाइक और कारों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत ऑटोमोबाइल कंपनियां भी कर रही हैं। 2025 में सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया (HMSI) ने घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को कर में आई कमी का पूरा लाभ देगा। इसके चलते कंपनी के सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 22 सितंबर 2025 से 18,887 रूपये तक की कटौती की गई है। इसके तहत, 350cc से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दूसरी ओर, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी को 31% से बढ़ाकर 40% किया गया है।

GST: जानें किस मॉडल पर कितनी कम हुई कीमतें?

मॉडलGST प्राइस कट
Activa 110Up to Rs 7,874
Dio 110Up to Rs 7,157
Activa 125Up to Rs 8,259
Dio 125Up to Rs 8,042
Shine 100Up to Rs 5,672
Shine 100 DXUp to Rs 6,256
Livo 110Up to Rs 7,165
Shine 125Up to Rs 7,443
SP 125Up to Rs 8,447
CB125 HornetUp to Rs 9,229
UnicornUp to Rs 9,948
SP 160Up to Rs 10,635
Hornet 2.0Up to Rs 13,026
NX200Up to Rs 13,978
CB350 H’nessUp to Rs 18,598
CB350RSUp to Rs 18,857
CB350Up to Rs 18,887

GST: मॉडल वाइज कीमतों में कटौती

होंडा के बेस्टसेलर स्कूटर Activa 110 की कीमत में अब 7,874 रूपये तक की कमी आई है, जबकि Activa 125 8,359 रूपये तक सस्ता हुआ है। अन्य स्कूटर्स जैसे Dio 110 और Dio 125 की कीमतों में 7,157 और 8,042 रूपये तक की कटौती दर्ज की गई है। होंडा ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी दरों में बदलाव का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से देशभर के डीलरशिप पर लागू होंगी।

350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक

350cc से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी को 31% से बढ़ाकर 40% किया गया है।

मॉडल
Honda CBR650R
Honda X-ADV
Honda Goldwing Tour
Honda Rebel 500
Honda NX500
Honda CB1000 Hornet
Honda CB650R
Honda CB750 Hornet
Honda Transalp XL750

Updated on:

12 Sept 2025 06:05 pm

Published on:

12 Sept 2025 06:04 pm

