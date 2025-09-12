GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं होंडा की ये सारी बाइक और स्कूटी, लेकिन इन गाड़ियों की बढ़ जाएगी कीमत

GST घटने के बाद कई बाइक और कारों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत ऑटोमोबाइल कंपनियां भी कर रही हैं। 2025 में सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया (HMSI) ने घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को कर में आई कमी का पूरा लाभ देगा। इसके चलते कंपनी के सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 22 सितंबर 2025 से 18,887 रूपये तक की कटौती की गई है। इसके तहत, 350cc से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दूसरी ओर, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी को 31% से बढ़ाकर 40% किया गया है।