GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं होंडा की ये सारी बाइक और स्कूटी, लेकिन इन गाड़ियों की बढ़ जाएगी कीमत

GST घटने के बाद कई बाइक और कारों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत ऑटोमोबाइल कंपनियां भी कर रही हैं। 2025 में सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया (HMSI) ने घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को कर में आई कमी का पूरा लाभ देगा। इसके चलते कंपनी के सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 22 सितंबर 2025 से 18,887 रूपये तक की कटौती की गई है। इसके तहत, 350cc से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। दूसरी ओर, 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी को 31% से बढ़ाकर 40% किया गया है।
|मॉडल
|GST प्राइस कट
|Activa 110
|Up to Rs 7,874
|Dio 110
|Up to Rs 7,157
|Activa 125
|Up to Rs 8,259
|Dio 125
|Up to Rs 8,042
|Shine 100
|Up to Rs 5,672
|Shine 100 DX
|Up to Rs 6,256
|Livo 110
|Up to Rs 7,165
|Shine 125
|Up to Rs 7,443
|SP 125
|Up to Rs 8,447
|CB125 Hornet
|Up to Rs 9,229
|Unicorn
|Up to Rs 9,948
|SP 160
|Up to Rs 10,635
|Hornet 2.0
|Up to Rs 13,026
|NX200
|Up to Rs 13,978
|CB350 H’ness
|Up to Rs 18,598
|CB350RS
|Up to Rs 18,857
|CB350
|Up to Rs 18,887
होंडा के बेस्टसेलर स्कूटर Activa 110 की कीमत में अब 7,874 रूपये तक की कमी आई है, जबकि Activa 125 8,359 रूपये तक सस्ता हुआ है। अन्य स्कूटर्स जैसे Dio 110 और Dio 125 की कीमतों में 7,157 और 8,042 रूपये तक की कटौती दर्ज की गई है। होंडा ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी दरों में बदलाव का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से देशभर के डीलरशिप पर लागू होंगी।
350cc से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर जीएसटी को 31% से बढ़ाकर 40% किया गया है।
|मॉडल
|Honda CBR650R
|Honda X-ADV
|Honda Goldwing Tour
|Honda Rebel 500
|Honda NX500
|Honda CB1000 Hornet
|Honda CB650R
|Honda CB750 Hornet
|Honda Transalp XL750