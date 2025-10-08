Patrika LogoSwitch to English

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन पेश किया है। जानें इस स्पेशल एडिशन में क्या कुछ खास है?

less than 1 minute read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 08, 2025

2025 Toyota Fortuner Leader Edition

2025 Toyota Fortuner Leader Edition (Image: Toyota)

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाजार में 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन पेश कर दिया है। यह पहले पेश किए गए 2024 लीडर एडिशन का नया वर्जन है। इसमें मुख्य रूप से एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं जबकि इंजन और तकनीकी फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

2025 Toyota Fortuner Leader Edition में डिजाइन और एक्सटीरियर अपडेट्स

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में नई ग्रिल, आगे और पीछे बम्पर स्पॉइलर और क्रोम गार्निश जैसी चीजें शामिल की गई हैं जो SUV को और भी आकर्षक बनाती हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स भी दिए गए ह जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।

2025 Toyota Fortuner Leader Edition का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर्स में काले-मैरून डुअल-टोन सीट्स और डोर ट्रिम्स स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके अलावा, ऑटो-फोल्डिंग मिरर और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी इस मॉडल में मौजूद है।

2025 Toyota Fortuner Leader Edition का इंजन कैसा है?

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में वही 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड 1GD-FTV इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 201 बीएचपी पावर और 500 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन उपलब्ध है। यह मॉडल 4x4 सिस्टम के बिना आता है और इसमें रियर-व्हील ड्राइव (RWD) है।

टोयोटा ने क्या कहा?

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस प्रेसीडेंट, वरिंदर वाधवा ने कहा, 'हमारे ग्राहकों की बदलती जरूरतों और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए हम लगातार अपनी पेशकशों में नयापन लाते रहते हैं। 2024 लीडर एडिशन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने हमें 2025 वर्जन पेश करने के लिए प्रेरित किया है।'

Published on:

08 Oct 2025 05:42 pm

Hindi News / Automobile / 2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

