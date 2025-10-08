2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाजार में 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन पेश कर दिया है। यह पहले पेश किए गए 2024 लीडर एडिशन का नया वर्जन है। इसमें मुख्य रूप से एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं जबकि इंजन और तकनीकी फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।