Nissan Tekton: निसान ने उठाया अपनी नई टेकटॉन एसयूवी से पर्दा, सेल्टोस और क्रेटा को मिलेगी टक्कर, जानें लॉन्च टाइमलाइन

Nissan Tekton: लंबे समय तक भारतीय बाजार में खामोश रहने के बाद, निसान अब फिर से एक नई उम्मीद के साथ वापसी कर रही है। कंपनी ने अपने नए SUV Nissan Tekton (निसान टेकटॉन) का डिजाइन पेश किया है। यह SUV कंपनी की प्रोडक्ट लाइनअप में मैग्नाइट के ऊपर स्थित होगी। चलिए जानते हैं यह एसयूवी कैसी है, किससे मुकाबला करेगी और कब तक भारतीय बाजार में लॉन्च होगी?