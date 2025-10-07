Nissan Tekton: निसान ने उठाया अपनी नई टेकटॉन एसयूवी से पर्दा, सेल्टोस और क्रेटा को मिलेगी टक्कर, जानें लॉन्च टाइमलाइन

Nissan Tekton(Image-Nissan India)
Nissan Tekton: लंबे समय तक भारतीय बाजार में खामोश रहने के बाद, निसान अब फिर से एक नई उम्मीद के साथ वापसी कर रही है। कंपनी ने अपने नए SUV Nissan Tekton (निसान टेकटॉन) का डिजाइन पेश किया है। यह SUV कंपनी की प्रोडक्ट लाइनअप में मैग्नाइट के ऊपर स्थित होगी। चलिए जानते हैं यह एसयूवी कैसी है, किससे मुकाबला करेगी और कब तक भारतीय बाजार में लॉन्च होगी?
निसान टेकटॉन का डिजाइन कंपनी की फ्लैगशिप SUV Patrol से इंस्पायर्ड है। इसका फ्रंट लुक काफी दमदार और आधुनिक है। फ्लैट बोनट और चौड़ी ग्रिल के साथ हॉरिजॉन्टल LED लाइट बार इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। बोनट पर बड़े अक्षरों में उभरा ‘TEKTON’ लोगो प्रीमियम अहसास कराता है।
गाड़ी के साइड हिस्से में फ्लेयर्ड व्हील आर्च और ऊंचा स्टांस इसे एक मजबूत SUV का लुक देते हैं। खास बात यह है कि इसके रियर डोर हैंडल्स पिलर पर दिए गए हैं, जो इसे बाकी SUVs से अलग पहचान देते हैं। यह डिजाइन न केवल स्पोर्टी लगता है बल्कि इसे एक ग्लोबल SUV अपील भी देता है।
निसान टेकटॉन का पिछला हिस्सा भी उतना ही बोल्ड है जितना इसका फ्रंट है। LED टेललैंप्स का डिजाइन Patrol एसयूवी से मिलता-जुलता है और बूट पर दिया गया चौड़ा लाइट बार SUV को चौड़ा और स्थिर लुक देता है। कुल मिलाकर, इसका डिजाइन ऐसा है जो सड़क पर ध्यान खींचने में कामयाब रहेगा।
हालांकि निसान ने अभी तक टेकटॉन के केबिन की तस्वीरें जारी नहीं की हैं लेकिन उम्मीद है कि इसमें मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड डिजाइन, बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही, यह कार कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम मटीरियल्स से लैस हो सकती है।
निसान टेकटॉन को 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह SUV निसान मैग्नाइट से एक सेगमेंट ऊपर होगी और बाजार में Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Victoris जैसी पॉपुलर कारों से मुकाबला करेगी।
हालांकि आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि निसान टेकटॉन में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। कंपनी इसे एक फ्यूल एफिशिएंट और हाई-परफॉर्मेंस SUV के रूप में पेश करने की तैयारी में है।
निसान टेकटॉन के साथ कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करना चाहती है। मैग्नाइट के बाद यह निसान की सबसे अहम पेशकश होगी, जो मिड-साइज SUV सेगमेंट में कंपनी के लिए बड़ा रोल निभा सकती है।
