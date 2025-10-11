Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner (Image: Instagram)
Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner: भारतीय क्रिकेटर अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने अपनी पुरानी Toyota Fortuner Type 1 को पूरी तरह नया लुक देकर उसे Lexus जैसी प्रीमियम SUV में बदल दिया है। इस मॉडिफिकेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में अर्शदीप सिंह अपनी मॉडिफाइड Fortuner की डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पर पहले एक कवर डला होता है और जैसे ही अर्शदीप उसे हटाते हैं, सामने एक चमचमाती नई SUV होती है। उनके फैंस इस बदलाव को देखकर हैरान हैं क्योंकि अब यह फॉर्च्यूनर बिल्कुल Lexus कारों जैसी लग्जरी और स्टाइलिश दिखती है।
अर्शदीप सिंह की Fortuner में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर में किया गया है। फ्रंट में अब नया बड़ा ग्रिल लगाया गया है जो पूरी तरह Lexus डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। LED हेडलाइट्स और DRLs (डे टाइम रनिंग लाइट्स) भी उसी पैटर्न में हैं जिससे गाड़ी को एक शार्प और मॉडर्न लुक मिलता है। फ्रंट बंपर को पूरी तरह बदल दिया गया है जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं। पीछे की ओर कस्टम टेललाइट्स और नया रियर बंपर लगाया गया है जो मॉडिफिकेशन किट का हिस्सा है।
इसके अलावा, गाड़ी में ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं जो इसकी स्पोर्टी अपील को और बढ़ाते हैं। इन सभी अपडेट्स के बाद यह पुरानी फार्च्यूनर अब एक लग्जरी SUV की तरह नजर आती है।
अर्शदीप सिंह की फार्च्यूनर का इंटीरियर भी पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि यह बाहर जितनी स्टाइलिश लगे, अंदर से उतनी ही लग्जरी फील दे। डैशबोर्ड और रूफ लाइनर को डार्क ब्लू शेड में तैयार किया गया है। डैशबोर्ड पर लेदर फिनिश, जबकि सीटों, पिलर्स और नीचे के हिस्सों पर क्रीम कलर का लेदर इस्तेमाल किया गया है।
इसके साथ ही गाड़ी में Alcantara मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर हाई-एंड कारों में मिलता है। SUV में अब नया एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और स्टेयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है जो नई जनरेशन फार्च्यूनर से लिया गया है।
हालांकि बाहरी और अंदरूनी लुक पूरी तरह नया हो गया है लेकिन अर्शदीप ने SUV के इंजन में कोई बदलाव नहीं करवाया है। यह फार्च्यूनर अब भी 3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन से लैस है जो 169 हॉर्सपावर की पावर और 343 Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसका मतलब है कि गाड़ी पहले जितनी ताकतवर थी उतनी ही अब भी है बस लुक अब कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गया है।
