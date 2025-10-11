Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

अर्शदीप सिंह की Fortuner में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर में किया गया है। फ्रंट में अब नया बड़ा ग्रिल लगाया गया है जो पूरी तरह Lexus डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। LED हेडलाइट्स और DRLs (डे टाइम रनिंग लाइट्स) भी उसी पैटर्न में हैं जिससे गाड़ी को एक शार्प और मॉडर्न लुक मिलता है। फ्रंट बंपर को पूरी तरह बदल दिया गया है जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं। पीछे की ओर कस्टम टेललाइट्स और नया रियर बंपर लगाया गया है जो मॉडिफिकेशन किट का हिस्सा है।