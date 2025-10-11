Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी Toyota Fortuner को नया रूप देकर फैंस को चौंका दिया है। Lexus किट और लग्जरी इंटीरियर के साथ यह SUV अब प्रीमियम कार जैसी दिखती है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 11, 2025

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner (Image: Instagram)

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner: भारतीय क्रिकेटर अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने अपनी पुरानी Toyota Fortuner Type 1 को पूरी तरह नया लुक देकर उसे Lexus जैसी प्रीमियम SUV में बदल दिया है। इस मॉडिफिकेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में अर्शदीप सिंह अपनी मॉडिफाइड Fortuner की डिलीवरी लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पर पहले एक कवर डला होता है और जैसे ही अर्शदीप उसे हटाते हैं, सामने एक चमचमाती नई SUV होती है। उनके फैंस इस बदलाव को देखकर हैरान हैं क्योंकि अब यह फॉर्च्यूनर बिल्कुल Lexus कारों जैसी लग्जरी और स्टाइलिश दिखती है।

एक्सटीरियर में Lexus की तरह प्रीमियम फिनिश

अर्शदीप सिंह की Fortuner में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर में किया गया है। फ्रंट में अब नया बड़ा ग्रिल लगाया गया है जो पूरी तरह Lexus डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। LED हेडलाइट्स और DRLs (डे टाइम रनिंग लाइट्स) भी उसी पैटर्न में हैं जिससे गाड़ी को एक शार्प और मॉडर्न लुक मिलता है। फ्रंट बंपर को पूरी तरह बदल दिया गया है जिसमें फॉग लैंप्स भी लगे हैं। पीछे की ओर कस्टम टेललाइट्स और नया रियर बंपर लगाया गया है जो मॉडिफिकेशन किट का हिस्सा है।

इसके अलावा, गाड़ी में ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं जो इसकी स्पोर्टी अपील को और बढ़ाते हैं। इन सभी अपडेट्स के बाद यह पुरानी फार्च्यूनर अब एक लग्जरी SUV की तरह नजर आती है।

इंटीरियर में भी किया गया बदलाव

अर्शदीप सिंह की फार्च्यूनर का इंटीरियर भी पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि यह बाहर जितनी स्टाइलिश लगे, अंदर से उतनी ही लग्जरी फील दे। डैशबोर्ड और रूफ लाइनर को डार्क ब्लू शेड में तैयार किया गया है। डैशबोर्ड पर लेदर फिनिश, जबकि सीटों, पिलर्स और नीचे के हिस्सों पर क्रीम कलर का लेदर इस्तेमाल किया गया है।

इसके साथ ही गाड़ी में Alcantara मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर हाई-एंड कारों में मिलता है। SUV में अब नया एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और स्टेयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है जो नई जनरेशन फार्च्यूनर से लिया गया है।

इंजन में कोई बदलाव नहीं

हालांकि बाहरी और अंदरूनी लुक पूरी तरह नया हो गया है लेकिन अर्शदीप ने SUV के इंजन में कोई बदलाव नहीं करवाया है। यह फार्च्यूनर अब भी 3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन से लैस है जो 169 हॉर्सपावर की पावर और 343 Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसका मतलब है कि गाड़ी पहले जितनी ताकतवर थी उतनी ही अब भी है बस लुक अब कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गया है।

ये भी पढ़ें

नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स
ऑटोमोबाइल
Tata Sierra SUV Comeback

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Oct 2025 04:25 pm

Published on:

11 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Automobile / Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Tata की ये EV कार, कस्टमाइज्ड इंटीरियर में हथियार की जगह, 502 Km रेंज से होगी हाई-टेक गश्त

Himachal Pradesh Police New Car
ऑटोमोबाइल

भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS
ऑटोमोबाइल

Car Accessories: हर कार मालिक के पास होनी चाहिए ये 10 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Car Accessories Must Have
ऑटोमोबाइल

Tesla गाड़ी लेने की सोच रही हैं तो जान लें जरूरी अपडेट, अमेरिका में 2.9 मिलियन गाड़ियों के सेल्फ-ड्राइविंग फीचर पर फिर जांच शुरू, NHTSA ने उठाए गंभीर सवाल

Tesla
ऑटोमोबाइल

नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स

Tata Sierra SUV Comeback
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.