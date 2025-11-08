WhatsApp में जल्द आएगा थर्ड पार्टी चैट फीचर, सब ऐप्स के मैसेज का जवाब व्हाट्सएप से दें सकेंगे यूजर

Whatsapp Third Party Chats Feature Coming Soon (Image: Freepik)
Whatsapp Third Party Chats: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जो चैटिंग का तरीका बदल देगा। इस नए थर्ड पार्टी चैट फीचर के जरिए यूजर वॉट्सऐप से ही दूसरे चैट ऐप्स पर आए मैसेज का जवाब दे सकेंगे। यानी अब हर ऐप पर जाकर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए जानते हैं इस फीचर के बारे में कैसे काम करेगा और कब तक लॉन्च किया जाएगा।
इस फीचर की मदद से आप व्हाट्सएप में रहते हुए ही थर्ड पार्टी ऐप्स (जैसे Telegram, Signal आदि) के यूजर्स से बात कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको किसी दूसरे ऐप से मैसेज किया है तो उसका जवाब सीधे WhatsApp से दे सकते हैं।
WABetaInfo के मुताबिक, यह फीचर iOS बीटा वर्जन 25.32.10.72 और Android बीटा वर्जन 2.25.33.8 में देखा गया है।
यूजर्स व्हाट्सएप से बाहर जाए बिना थर्ड पार्टी ऐप्स के चैट में शामिल हो सकेंगे। सपोर्टेड ऐप्स से आने वाले मैसेज पर सीधे व्हाट्सएप में ही रिप्लाई, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयरिंग संभव होगा। फिलहाल यह वन-टू-वन चैट के लिए रहेगा, लेकिन बाद में ग्रुप चैट में भी इसे जोड़ा जाएगा।
इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा का यह कदम क्रॉस-प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन की दिशा में बड़ा बदलाव है। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हर ऐप आपस में जुड़ा हो और यूजर को बार-बार ऐप बदलने की जरूरत न पड़े।
फिलहाल यह फीचर बीटा टेस्टिंग स्टेज में है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए जारी कर देगी।
