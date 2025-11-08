Patrika LogoSwitch to English

WhatsApp में जल्द आएगा थर्ड पार्टी चैट फीचर, सब ऐप्स के मैसेज का जवाब व्हाट्सएप से दें सकेंगे यूजर

WhatsApp Third Party Chats: व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए थर्ड पार्टी चैट फीचर लाने वाला है। इस फीचर के जरिए यूजर्स टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे ऐप्स के मैसेज का जवाब सीधे व्हाट्सऐप से दे सकेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 08, 2025

Whatsapp Third Party Chats

Whatsapp Third Party Chats Feature Coming Soon (Image: Freepik)

Whatsapp Third Party Chats: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जो चैटिंग का तरीका बदल देगा। इस नए थर्ड पार्टी चैट फीचर के जरिए यूजर वॉट्सऐप से ही दूसरे चैट ऐप्स पर आए मैसेज का जवाब दे सकेंगे। यानी अब हर ऐप पर जाकर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए जानते हैं इस फीचर के बारे में कैसे काम करेगा और कब तक लॉन्च किया जाएगा।

Whatsapp Third Party Chats फीचर क्या है?

इस फीचर की मदद से आप व्हाट्सएप में रहते हुए ही थर्ड पार्टी ऐप्स (जैसे Telegram, Signal आदि) के यूजर्स से बात कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको किसी दूसरे ऐप से मैसेज किया है तो उसका जवाब सीधे WhatsApp से दे सकते हैं।

WABetaInfo के मुताबिक, यह फीचर iOS बीटा वर्जन 25.32.10.72 और Android बीटा वर्जन 2.25.33.8 में देखा गया है।

कैसे काम करेगा Whatsapp Third Party Chats फीचर?

यूजर्स व्हाट्सएप से बाहर जाए बिना थर्ड पार्टी ऐप्स के चैट में शामिल हो सकेंगे। सपोर्टेड ऐप्स से आने वाले मैसेज पर सीधे व्हाट्सएप में ही रिप्लाई, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयरिंग संभव होगा। फिलहाल यह वन-टू-वन चैट के लिए रहेगा, लेकिन बाद में ग्रुप चैट में भी इसे जोड़ा जाएगा।

कैसे कर सकेंगे एक्टिवेट?

इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

  • व्हाट्सएप Settings में Account सेक्शन में जाना होगा।
  • वहां आपको नया ऑप्शन Third Party Chats दिखाई देगा।
  • उस पर टैप करके फीचर को मैन्युअली एक्टिवेट कर पाएंगे।
  • इसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी व्हाट्सएप के जरिए चैट कर पाएंगे।

क्यों खास है ये फीचर?

व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा का यह कदम क्रॉस-प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन की दिशा में बड़ा बदलाव है। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हर ऐप आपस में जुड़ा हो और यूजर को बार-बार ऐप बदलने की जरूरत न पड़े।

कब तक आएगा ये फीचर?

फिलहाल यह फीचर बीटा टेस्टिंग स्टेज में है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए जारी कर देगी।

अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
image

