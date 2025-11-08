WhatsApp में जल्द आएगा थर्ड पार्टी चैट फीचर, सब ऐप्स के मैसेज का जवाब व्हाट्सएप से दें सकेंगे यूजर

Whatsapp Third Party Chats: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है जो चैटिंग का तरीका बदल देगा। इस नए थर्ड पार्टी चैट फीचर के जरिए यूजर वॉट्सऐप से ही दूसरे चैट ऐप्स पर आए मैसेज का जवाब दे सकेंगे। यानी अब हर ऐप पर जाकर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए जानते हैं इस फीचर के बारे में कैसे काम करेगा और कब तक लॉन्च किया जाएगा।