अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका

Masked Aadhaar Download (Image: X)
Masked Aadhaar Download: आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर सरकारी योजना का लाभ लेना हो हर जगह आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने पूरे आधार नंबर को शेयर करना आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है?
इसी जोखिम को कम करने के लिए UIDAI यानि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक नया विकल्प दिया है। यह ऑप्शन मास्क्ड आधार कार्ड है यानी ऐसा आधार कार्ड जिसमें आपके पूरे 12 अंकों का नंबर दिखाई नहीं देगा।
मास्क्ड आधार कार्ड असल में आपके आधार कार्ड का एक सुरक्षित वर्जन है। इसमें आपके आधार नंबर के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और केवल आखिरी चार अंक ही दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 1234 5678 9123 है तो मास्क्ड आधार में कुछ xxxx-xxxx-9123 इस तरह से दिखेगा।
यानी कि आप कहीं भी आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला आपके आधार का पूरा नंबर नहीं देख पाएगा। यह आपकी पहचान चोरी या फ्रॉड जैसी समस्याओं से बचाने का एक असरदार तरीका है।
UIDAI के मुताबिक, यह कार्ड पूरी तरह वैलिड है और इसे आप e-KYC, जॉब एप्लिकेशन, होटल या टिकट बुकिंग जैसे कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां पूरी पहचान की पुष्टि जरूरी होती है वहां पूरे नंबर वाला आधार मांगा जा सकता है।
मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
इस PDF को खोलने के लिए आपके नाम के पहले चार अक्षर (CAPITAL) + जन्म वर्ष पासवर्ड होगा। अगर नाम Rohit Sharma और जन्म वर्ष 1997 है तो पासवर्ड ROHI1997 होगा।
अगर आप चाहें तो मास्क्ड आधार कार्ड DigiLocker App या वेबसाइट digilocker.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम और डेटा लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क्ड आधार कार्ड आपके लिए एक सुरक्षित ऑप्शन है। इससे आपकी पहचान गोपनीय रहती है और आप जरूरत पड़ने पर सिर्फ आंशिक जानकारी ही शेयर करते हैं। UIDAI भी लोगों को सलाह देता है कि कभी भी पूरे आधार नंबर की कॉपी किसी को न दें बल्कि मास्क्ड आधार कार्ड ही इस्तेमाल करें।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग