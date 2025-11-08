अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका

आज के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम और डेटा लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क्ड आधार कार्ड आपके लिए एक सुरक्षित ऑप्शन है। इससे आपकी पहचान गोपनीय रहती है और आप जरूरत पड़ने पर सिर्फ आंशिक जानकारी ही शेयर करते हैं। UIDAI भी लोगों को सलाह देता है कि कभी भी पूरे आधार नंबर की कॉपी किसी को न दें बल्कि मास्क्ड आधार कार्ड ही इस्तेमाल करें।