अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका

Masked Aadhaar Download: अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, जानें कैसे UIDAI की वेबसाइट, mAadhaar ऐप या DigiLocker से कुछ आसान स्टेप्स में मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड कर अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 08, 2025

Masked Aadhaar Download

Masked Aadhaar Download (Image: X)

Masked Aadhaar Download: आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर सरकारी योजना का लाभ लेना हो हर जगह आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने पूरे आधार नंबर को शेयर करना आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है?

इसी जोखिम को कम करने के लिए UIDAI यानि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक नया विकल्प दिया है। यह ऑप्शन मास्क्ड आधार कार्ड है यानी ऐसा आधार कार्ड जिसमें आपके पूरे 12 अंकों का नंबर दिखाई नहीं देगा।

क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड?

मास्क्ड आधार कार्ड असल में आपके आधार कार्ड का एक सुरक्षित वर्जन है। इसमें आपके आधार नंबर के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और केवल आखिरी चार अंक ही दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 1234 5678 9123 है तो मास्क्ड आधार में कुछ xxxx-xxxx-9123 इस तरह से दिखेगा।

यानी कि आप कहीं भी आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला आपके आधार का पूरा नंबर नहीं देख पाएगा। यह आपकी पहचान चोरी या फ्रॉड जैसी समस्याओं से बचाने का एक असरदार तरीका है।

UIDAI के मुताबिक, यह कार्ड पूरी तरह वैलिड है और इसे आप e-KYC, जॉब एप्लिकेशन, होटल या टिकट बुकिंग जैसे कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां पूरी पहचान की पुष्टि जरूरी होती है वहां पूरे नंबर वाला आधार मांगा जा सकता है।

मास्क्ड आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत आसान है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

  • सबसे पहले जाएं UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर।
  • 'Download Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब अपना Aadhaar Number, Enrollment ID (EID) या Virtual ID (VID) दर्ज करें।
  • Captcha भरें और 'Send OTP' पर क्लिक करें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • अब 'Do you want a masked Aadhaar?' वाले बॉक्स पर टिक करें।
  • OTP दर्ज करें और 'Verify and Download' पर क्लिक करें।
  • पका मास्क्ड आधार कार्ड एक पासवर्ड-प्रोटेक्टेड PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

इस PDF को खोलने के लिए आपके नाम के पहले चार अक्षर (CAPITAL) + जन्म वर्ष पासवर्ड होगा। अगर नाम Rohit Sharma और जन्म वर्ष 1997 है तो पासवर्ड ROHI1997 होगा।

mAadhaar App से भी डाउनलोड कर सकते हैं मास्क्ड आधार कार्ड

  • अपने मोबाइल में mAadhaar App डाउनलोड करें।
  • भाषा चुनें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
  • OTP दर्ज करके वेरिफाई करें।
  • अब डैशबोर्ड पर जाएं और 'Get Aadhaar → Download Aadhaar' पर क्लिक करें।
  • आधार टाइप में 'Masked Aadhaar' ऑप्शन चुनें।
  • आधार नंबर या VID डालें, कैप्चा भरें और OTP वेरिफाई करें।
  • कुछ सेकंड में आपका मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।

DigiLocker से मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

अगर आप चाहें तो मास्क्ड आधार कार्ड DigiLocker App या वेबसाइट digilocker.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

  • DigiLocker में लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
  • सर्च बार में 'UIDAI Aadhaar' टाइप करें।
  • आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।
  • आपका आधार 'Issued Documents' टैब में सेव हो जाएगा।
  • यहां से आप इसे कभी भी डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं।

मास्क्ड आधार कार्ड क्यों जरूरी है?

आज के डिजिटल दौर में साइबर क्राइम और डेटा लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क्ड आधार कार्ड आपके लिए एक सुरक्षित ऑप्शन है। इससे आपकी पहचान गोपनीय रहती है और आप जरूरत पड़ने पर सिर्फ आंशिक जानकारी ही शेयर करते हैं। UIDAI भी लोगों को सलाह देता है कि कभी भी पूरे आधार नंबर की कॉपी किसी को न दें बल्कि मास्क्ड आधार कार्ड ही इस्तेमाल करें।

Published on:

08 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Technology / अब बिना पूरा नंबर दिखाए शेयर करें आधार की कॉपी, सुरक्षा के लिहाज से आपके लिए है जरूरी, जानें आसान तरीका

