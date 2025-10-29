अनजान नंबर से आने वाली कॉल में अब दिखेगा कॉलर का नाम, सरकार ला रही है नया सिस्टम

TRAI and DOT Mandatory Caller Name: देश के करोड़ों यूजर्स को अब राहत मिलने वाली है। दरअसल, अब मोबाइल यूजर्स को फर्जी और धोखाधड़ी वाली कॉल्स से छुटकारा दिलाने के लिए TRAI यानि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DoT यानि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक नया सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया है। इससे हर कॉल पर कॉल करने वाले का नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। इसका मतलब है कि अब आपको यह जानने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।