YouTube पर चल रहा ‘घोस्ट नेटवर्क’, ट्यूटोरियल वीडियो के लिंक पर भूलकर भी न करें क्लिक, मिनटों में हो सकती है लूट

YouTube Ghost Network: आज के समय में हर व्यक्ति YouTube का इस्तेमाल करता है। कभी अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए तो कभी अन्य कामों के लिए लोग इसका सहारा लेते हैं। लेकिन अब आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करते समय सावधान रहने की जरूरत है, एक छोटी सी मिस्टेक आपके डेटा और बैंक अकाउंट दोनों को खाली कर सकता है। दरअसल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने हाल ही में YouTube पर एक खतरनाक मालवेयर नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसका नाम ‘YouTube Ghost Network’ दिया गया है। यह नेटवर्क फर्जी ट्यूटोरियल वीडियो के जरिए लोगों के सिस्टम में चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर डाल रहा था, इस प्रक्रिया के दौरान यूजर को पता भी नहीं चलता है कि उसके सिस्टम में मालवेयर डाला जा चुका है। चलिए इस आर्टिकल में इससे जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में जानते हैं जिससे आप इस साइबर धोखाधड़ी से बच पाएंगे।