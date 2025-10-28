OpenAI का बड़ा ऐलान: भारतीय यूजर्स को एक साल के लिए मिलेगा ChatGPT Go का फ्री सब्सक्रिप्शन

ChatGPT Go Free India (Image: Pexels)
ChatGPT Go Free India: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत के यूजर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका ChatGPT Go प्रीमियम वर्जन अब भारत में पूरे एक साल के लिए फ्री उपलब्ध रहेगा। ऐसे में अगर आप भी ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं तो अब इसके पेड वर्जन का फायदा फ्री में उठा सकेंगे।
ChatGPT Go, OpenAI का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वर्जन है जो यूजर्स को सामान्य ChatGPT की तुलना में ज्यादा सुविधाएं देता है। इस प्लान में ज्यादा क्वेरी लिमिट मिलती है, तेज रिस्पॉन्स टाइम होता है, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड करने जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। भारत में इसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के पहले ही महीने में इसके पेड यूजर्स की संख्या दोगुनी हो गई थी। अब कंपनी इसे एक साल के लिए फ्री करने जा रही है।
OpenAI ने इस ऑफर की घोषणा अपने पहले भारतीय इवेंट ‘DevDay Exchange’ से पहले की है जो 4 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होगा। कंपनी ने बताया कि यह ऑफर इस इवेंट का हिस्सा है जिसे भारत में अपनी सफलता के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी अवसर पर भारतीय यूजर्स को ChatGPT Go एक साल तक फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, यह पहल भारत के डेवलपर्स, छात्रों और प्रोफेशनल्स को AI तकनीक का बेहतर और आसान अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
भारत में ChatGPT का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। आज लाखों भारतीय छात्र, डेवलपर और प्रोफेशनल डेली ChatGPT का इस्तेमाल पढ़ाई, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस और ट्रेनिंग जैसे कामों में कर रहे हैं।
OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली ने कहा, "भारत में ChatGPT Go के लॉन्च के बाद हमें यूजर्स से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय यूजर्स की क्रिएटिविटी और अपनापन देखकर हम बेहद उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ChatGPT Go का अनुभव करें और इसकी एडवांस AI क्षमताओं से लाभ उठाएं।"
OpenAI ने कहा है कि यह ऑफर उसकी ‘IndiaFirst’ नीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी भारत में AI तकनीक को और सुलभ और प्रभावशाली बनाना चाहती है। यह पहल भारत सरकार के IndiaAI Mission के लक्ष्यों के अनुरूप भी है जो देश में AI रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
OpenAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो यूजर्स पहले से ChatGPT Go के पेड सब्सक्राइबर है वे भी इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। कंपनी ने बताया कि मौजूदा सब्सक्राइबर्स को अतिरिक्त 12 महीनों का फ्री एक्सेस दिया जाएगा, ताकि वे ChatGPT Go की सभी सुविधाओं का बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकें।
