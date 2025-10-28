OpenAI का बड़ा ऐलान: भारतीय यूजर्स को एक साल के लिए मिलेगा ChatGPT Go का फ्री सब्सक्रिप्शन

ChatGPT Go, OpenAI का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वर्जन है जो यूजर्स को सामान्य ChatGPT की तुलना में ज्यादा सुविधाएं देता है। इस प्लान में ज्यादा क्वेरी लिमिट मिलती है, तेज रिस्पॉन्स टाइम होता है, इमेज जेनरेशन और फाइल अपलोड करने जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। भारत में इसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के पहले ही महीने में इसके पेड यूजर्स की संख्या दोगुनी हो गई थी। अब कंपनी इसे एक साल के लिए फ्री करने जा रही है।