Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Gmail Data Leak: 183 मिलियन यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक, खतरे में पड़े ईमेल अकाउंट्स, जानें कैसे बचाएं अपना अकाउंट

Gmail Data Leak: अगर आपको भी आशंका है कि आपका जीमेल या कोई और ईमेल अकाउंट लीक हुआ हो तो खुद ही चेक कर सकते हैं, जानें आसान तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 28, 2025

Gmail Data Leak

Gmail Data Leak (Image: Pexels)

Gmail Data Leak: जीमेल का इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं, निजी काम से लेकर प्रोफेशनल्स यूज तक यह हमारी जरूरतों का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जीमेल से जुड़ी जो खबर आ रही है दुनिया भर के लाखों यूजर्स को चौकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालिया एक बड़े डेटा लीक में करीब 183 मिलियन ईमेल अकाउंट्स के पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इस लीक में एक बड़ी संख्या में जीमेल यूजर्स के अकाउंट्स शामिल होने की बात सामने आ रही है।

साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि, यह लीक अब तक के सबसे बड़े डेटा ब्रीच में से एक हो सकता है जिससे यूजर्स की निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है।

कहां से लीक हुआ डाटा

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट Troy Hunt ने खुलासा किया है कि यह डेटा लीक लगभग 3.5 टेराबाइट के साइज का है। इस डेटासेट में करीब 183 मिलियन यूनिक अकाउंट्स का डेटा शामिल है जिनमें से 16.4 मिलियन ईमेल एड्रेस पहले कभी किसी डेटा ब्रीच में नहीं पाए गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि Troy Hunt, Have I Been Pwned नाम की वेबसाइट चलाते हैं।

यह जानकारी सबसे पहले New York Post की रिपोर्ट में सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि लीक हुआ डेटा इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस घटना ने दुनियाभर के ईमेल प्लेटफॉर्म्स, खासकर जीमेल के यूजर्स को अलर्ट कर दिया है।

क्या Gmail का सर्वर हैक हुआ है?

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह लीक Gmail से जुड़ा है, लेकिन Google ने इस दावे को गलत बताया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि, जीमेल या गूगल के किसी भी सर्वर पर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। यह डेटा लीक Infostealer मालवेयर की वजह से हुआ है जो यूजर्स के सिस्टम से लॉगिन डिटेल्स चुराता है न कि जीमेल के सर्वर से लीक हुआ है। गूगल ने कहा कि यह लीक किसी एक प्लेटफॉर्म पर हमला नहीं था बल्कि कई वेबसाइटों और सर्विसेज से चुराए गए पासवर्ड्स का संग्रह है।

कैसे जानें आपका ईमेल अकाउंट लीक हुआ या नहीं?

अगर आपको भी डाउट है कि आपका जीमेल या कोई और ईमेल अकाउंट लीक हुआ हो तो खुद ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको HaveIBeenPwned.com वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहां अपना ईमेल एड्रेस होगा। अगर वेबसाइट में जानकारी शो होता है कि आपका ईमेल किसी डेटा लीक में शामिल है तो आपको बिना देरी किए सबसे पहले तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर दें चाहिए।

कैसे लीक हुआ ये डेटा?

साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक, यह डेटा चोरी Stealer Logs नामक फाइलों के जरिए हुई है। ये फाइलें Infostealer Malware से बनती हैं जो यूजर्स के कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर उनकी लॉगिन डिटेल्स चोरी करती है।

इस बात को हम उदाहरण से समझें तो, अगर कोई व्यक्ति जीमेल या किसी वेबसाइट में लॉगिन करता है, तो यह मालवेयर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वेबसाइट एड्रेस को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद यह जानकारी एक साथ मिलाकर हैकर्स के डेटाबेस में अपलोड कर दी जाती है।

आपका अकाउंट भी लीक हुआ है तो क्या करें?

अगर आपका ईमेल अकाउंट किसी लीक में पाया गया है तो सबसे पहले अपना पासवर्ड तुरंत बदलें। साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें ताकि अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सके।

इसके अलावा, जीमेल यूजर्स को Passkeys जैसे फीचर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है जो ट्रेडिशनल पासवर्ड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। गूगल ने सलाह दी है कि यूजर्स को समय-समय पर पासवर्ड बदलना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचना बचें।

ये भी पढ़ें

Upcoming Smartphones: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, Lava Agni 4 5G से लेकर OnePlus 15 तक लिस्ट में शामिल
टेक्नोलॉजी
Upcoming Smartphones in November 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

28 Oct 2025 06:10 pm

Hindi News / Technology / Gmail Data Leak: 183 मिलियन यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक, खतरे में पड़े ईमेल अकाउंट्स, जानें कैसे बचाएं अपना अकाउंट

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

क्या है Grokipedia? जिसे Elon Musk ने बताया Wikipedia से 10 गुना बेहतर, जानें इसकी खास बातें

Grokipedia
टेक्नोलॉजी

कब होगी बारिश? जानिये मौसम वैज्ञानिक कैसे लगाते है मौसम का अनुमान

Weather Forecasting Prediction
टेक्नोलॉजी

Microsoft Teams में आएगा नया फीचर: अब ऑफिस Wi-Fi से खुद पता चलेगा कौन दफ्तर में है, कौन घर से काम कर रहा है

Microsoft Teams
टेक्नोलॉजी

Lava Shark 2 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत सिर्फ 6999 रुपये, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Lava Shark 2 4G Smartphone Launched
टेक्नोलॉजी

Upcoming Smartphones: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, Lava Agni 4 5G से लेकर OnePlus 15 तक लिस्ट में शामिल

Upcoming Smartphones in November 2025
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.