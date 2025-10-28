Gmail Data Leak: 183 मिलियन यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक, खतरे में पड़े ईमेल अकाउंट्स, जानें कैसे बचाएं अपना अकाउंट

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह लीक Gmail से जुड़ा है, लेकिन Google ने इस दावे को गलत बताया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि, जीमेल या गूगल के किसी भी सर्वर पर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। यह डेटा लीक Infostealer मालवेयर की वजह से हुआ है जो यूजर्स के सिस्टम से लॉगिन डिटेल्स चुराता है न कि जीमेल के सर्वर से लीक हुआ है। गूगल ने कहा कि यह लीक किसी एक प्लेटफॉर्म पर हमला नहीं था बल्कि कई वेबसाइटों और सर्विसेज से चुराए गए पासवर्ड्स का संग्रह है।