Upcoming Smartphones: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, Lava Agni 4 5G से लेकर OnePlus 15 तक लिस्ट में शामिल

लिस्ट में रियलमी भी पीछे नहीं है, ब्रांड अपने Realme GT 8 Pro के साथ मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 2K एमोलेड डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GT 8 Pro में एडवांस कूलिंग सिस्टम और गेमिंग के लिए खास फीचर्स देखने को मिलेंगे। यह फोन खासकर गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि यह अपकमिंग मॉडल मल्टीटास्किंग फोन होगा।