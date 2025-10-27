Patrika LogoSwitch to English

Upcoming Smartphones: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, Lava Agni 4 5G से लेकर OnePlus 15 तक लिस्ट में शामिल

Upcoming Smartphones in November 2025: नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगले महीने भारत में बजट से लेकर फ्लैगशिप तक कई फोन लॉन्च होने वाले हैं, डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 27, 2025

Upcoming Smartphones in November 2025

Upcoming Smartphones in November 2025 (Image Source: OnePlus)

Upcoming Smartphones in November 2025: अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। दरअसल, कई स्मार्टफोन कंपनियां नवंबर 2025 में अपने नए फोन्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। वनप्लस से लेकर ओप्पो तक कई ब्रांड शामिल हैं। कुछ स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में लाए जाएंगे तो कुछ फ्लैगशिप मॉडल होंगे। चलिए जानते हैं इन अपकमिंग फोन्स के बारे में।

OnePlus 15 Series

वनप्लस अपनी लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज वनप्लस 15 को नवंबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक, यह अपकमिंग फोन में 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, और 7300mAh बैटरी से लैस होगा। इसके आलावा 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल लॉन्चिंग 12 नवंबर को होगी जबकि भारतीय बाजार में इसे 13 नवंबर को पेश किया जाएगा। ब्रांड इसके साथ नए एक्सेसरीज भी लाने की तैयारी में है, जिसमें 120W GaN चार्जर किट और एवरीडे स्लिंग बैग शामिल हैं।

Realme GT 8 Pro

लिस्ट में रियलमी भी पीछे नहीं है, ब्रांड अपने Realme GT 8 Pro के साथ मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 2K एमोलेड डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GT 8 Pro में एडवांस कूलिंग सिस्टम और गेमिंग के लिए खास फीचर्स देखने को मिलेंगे। यह फोन खासकर गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि यह अपकमिंग मॉडल मल्टीटास्किंग फोन होगा।

OPPO Find X9 Series

दिग्गज टेक ब्रांड ओप्पो भी नवंबर में अपनी नई फ्लैगशिप Find X9 सीरीज पेश करने जा रही है। इस स्मार्टफोन को 18 नवंबर 2025 को लाया जाएगा। इसमें 6.78-इंच एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर देखने को मिलेगा।

फोन की सबसे खास बात इसका 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जो लो-लाइट फोटोग्राफी में शानदार रिजल्ट प्रोवाइड करता है। चार्जिंग के लिए इसमें 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा।

iQOO 15

iQOO भी अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 को 25 नवंबर 2025 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। iQOO 15 में स्नैपड्रगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, 7000mAh बैटरी, और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें तीन 50MP सेंसर मिलेंगे जो इसे फोटोग्राफी लवर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनेगा।

Nothing Phone 3a Lite

नथिंग भी बजट सेगमेंट में नया फोन Phone 3a Lite लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत 20,000 से 22,000 रुपये के बीच हो सकती है। इस अपकमिंग मॉडल में क्लीन एंड्राइड इंटरफेस और स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा।

Lava Agni 4 5G

भारतीय ब्रांड लावा भी नवंबर में अपना नया 5G फोन Agni 4 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह अपकमिंग फोन डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी के साथ लाया जाएगा। कंपनी इसे 'पावर विद परफॉर्मेंस' टैगलाइन के साथ पेश कर सकती है।

Hindi News / Technology / Upcoming Smartphones: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, Lava Agni 4 5G से लेकर OnePlus 15 तक लिस्ट में शामिल

