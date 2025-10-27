Patrika LogoSwitch to English

Nothing OS 4 Beta: नथिंग ने जारी किया सॉफ्टवेर अपडेट, पहली बार शामिल किए गए थर्ड-पार्टी प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स

Nothing OS 4 Beta Update: नथिंग ने Phone (3a) सीरीज के लिए OS 4.0 बीटा अपडेट जारी किया है। इसमें नया Lock Glimpse फीचर और पहली बार थर्ड-पार्टी प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स शामिल किए गए हैं, जिन्हें यूजर अपनी पसंद से हटा सकते हैं।

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 27, 2025

Nothing OS 4.0 Beta

Nothing OS 4.0 Beta (Image: Nothing Website)

Nothing OS 4 Beta: लंदन की टेक कंपनी नथिंग (Nothing) ने अपने 3a सीरीज मॉडल्स के लिए Nothing OS 4.0 बीटा अपडेट जारी किया है। इस सीरीज के तहत Phone (3a) और Phone (3a) Pro मॉडल आते हैं। इस नए अपडेट में कई फीचर्स शामिल हैं, जिनमे Lock Glimpse और प्री-इंस्टॉल्ड थर्ड-पार्टी ऐप्स मुख्य रूप से शामिल हैं।

Nothing Lock Screen फीचर्स

इस अपडेट में सबसे ज्यादा Lock Glimpse फीचर की है, जो फोन के लॉकस्क्रीन को और ज्यादा क्रेटिव बनता है। इस फीचर से यूजर जब भी फोन अनलॉक करेंगे हर बार हाई-क्वालिटी वॉलपेपर दिखाई देगा। कंपनी के मुताबिक ये वॉलपेपर नौ कैटेगरीज में बंटे हुए हैं और इन्हें लॉकस्क्रीन से बाएं स्वाइप करके एक्सेस किया जा सकता है।

यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, इसका मतलब यह है यूजर अपनी स्वेच्छा से इसे ऑन कर सकते हैं। नथिंग के मुताबिक, इस फीचर का इस्तेमाल करने से कोई भी निजी डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस फीचर को और पर्सनल बनाने की दिशा में काम करेगी, जिससे यूजर्स अपनी फोटो को भी लॉकस्क्रीन पर सेट कर सकेंगे।

पहली बार शामिल किए गए थर्ड-पार्टी प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स

Nothing अब अपने कुछ नॉन-फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में लिमिटेड नंबर्स में थर्ड-पार्टी ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल करके दे रही है। हालांकि, कंपनी ने ये पहली बार किया है। Nothing को अब तक अपने मिनिमल और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है।

कंपनी के को-फाउंडर Akis Evangelidis ने बताया कि ये ऐप्स उनकी लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए चुने गए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ फोन मॉडलों में Instagram जैसे ऐप्स पहले से मिल सकते हैं ताकि यूजर्स को बेहतर कैमरा और कंटेंट शेयरिंग अनुभव मिल सके।

उन्होंने यह भी साफ किया कि सभी प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को यूजर कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी, यूजर्स के पास पूरा कंट्रोल रहेगा कि वह अपने फोन में क्या रखना चाहते हैं।

