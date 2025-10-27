Nothing OS 4 Beta: नथिंग ने जारी किया सॉफ्टवेर अपडेट, पहली बार शामिल किए गए थर्ड-पार्टी प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स

यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा, इसका मतलब यह है यूजर अपनी स्वेच्छा से इसे ऑन कर सकते हैं। नथिंग के मुताबिक, इस फीचर का इस्तेमाल करने से कोई भी निजी डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस फीचर को और पर्सनल बनाने की दिशा में काम करेगी, जिससे यूजर्स अपनी फोटो को भी लॉकस्क्रीन पर सेट कर सकेंगे।