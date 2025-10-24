iPhone का दोनों या तीनों कैमरा कर रहा है काम? ऐसे चेक करिए

iPhone मुख्यतः अपने कैमरे के कारण बाकि स्मार्टफोन से बहुत आगे हो जाता है। अगर आपके iPhone में डुअल या ट्रिपल कैमरा सेटअप है, तो कभी-कभी यह जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सभी लेंस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कई बार गिरने, पानी लगने या सॉफ्टवेयर बग के कारण एक या दो कैमरे काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे में आप खुद आसानी से यह जांच सकते हैं कि आपके iPhone के सभी कैमरे सही काम कर रहे हैं या नहीं।