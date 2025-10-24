iPhone का दोनों या तीनों कैमरा कर रहा है काम? ऐसे चेक करिए

iPhone(Image-Official)
iPhone मुख्यतः अपने कैमरे के कारण बाकि स्मार्टफोन से बहुत आगे हो जाता है। अगर आपके iPhone में डुअल या ट्रिपल कैमरा सेटअप है, तो कभी-कभी यह जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सभी लेंस सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कई बार गिरने, पानी लगने या सॉफ्टवेयर बग के कारण एक या दो कैमरे काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे में आप खुद आसानी से यह जांच सकते हैं कि आपके iPhone के सभी कैमरे सही काम कर रहे हैं या नहीं।
सबसे पहले कैमरा ऐप खोलें और मोड बदलकर चेक करें- Photo, Portrait, Video, और Zoom। 1x, 0.5x, और 2x/3x विकल्पों पर जाएं (जो भी आपके iPhone मॉडल में हों)। अगर इनमें से किसी पर क्लिक करने से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है या फोकस नहीं हो रहा, तो वह लेंस दिक्कत में है।
थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल करें
App Store में कई कैमरा टेस्ट ऐप मिलते हैं जैसे Camera Test Pro या Lirum Device Info। ये ऐप हर लेंस को अलग-अलग एक्टिवेट करके उसकी फंक्शनिंग दिखाते हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन-सा कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा।
वीडियो मोड से जांचें
वीडियो मोड में जाकर धीरे-धीरे जूम इन और जूम आउट करें। अगर जूम करते वक्त ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है या स्क्रीन झटके से ब्लैक होती है, तो इसका मतलब किसी कैमरे में समस्या है।
कैमरा लेंस साफ करें
कई बार कैमरा खराब नहीं होता, बस लेंस पर धूल या ऑयल जम जाता है। एक माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथों से लेंस साफ करें और फिर से टेस्ट करें।
Apple Diagnostics या सर्विस सेंटर जाएं
अगर आपको यकीन हो जाए कि कोई कैमरा काम नहीं कर रहा, तो Apple Diagnostics Tool से टेस्ट करें या किसी ऑफिसियल Apple सर्विस सेंटर में डिवाइस दिखाएं।
iPhone का कैमरा सिस्टम काफी एडवांस है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह इसमें दिक्कत आ सकती है। ऊपर दिए तरीकों से आप बिना किसी तकनीकी ज्ञान के खुद पता लगा सकते हैं कि आपके फोन के दोनों या तीनों कैमरे पूरी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं।
