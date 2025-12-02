गीजर से बिजली बचाने के टिप्स: सर्दियों में नहीं आएगा ज्यादा बिल, बस ध्यान रखें ये 3 बातें

Geyser Electricity Saving Tips (Image: Gemini)
Geyser Electricity Saving Tips: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही घरों में बिजली के बिल का टेंशन भी शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पानी गर्म करने वाला गीजर है। अक्सर लोगों को लगता है कि गीजर बहुत ज्यादा बिजली खाता है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिजली की खपत गीजर से ज्यादा उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है।
अगर आप इस सर्दी अपनी जेब ढीली होने से बचाना चाहते हैं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) और एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए इन 3 आसान उपायों को जरूर अपनाएं।
ज्यादातर घरों में बिजली बिल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गीजर का डिफॉल्ट तापमान होता है। अक्सर गीजर का थर्मोस्टेट 70°C से 75°C पर सेट होता है।
एक्सपर्ट के अनुसार, गीजर का तापमान 50°C से 55°C के बीच सेट करना सबसे बेहतर है। क्योंकि, जब पानी 70°C तक गर्म होता है तो उसे उस तापमान पर बनाए रखने के लिए गीजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्टेंडिंग लॉस बढ़ता है। तापमान को 55°C पर करने से न केवल बिजली बचती है बल्कि पानी भी नहाने लायक गर्म मिलता है और जलने का खतरा भी कम होता है।
एक बहुत बड़ा मिथ है कि गीजर को दिनभर ऑन रखने से बिजली कम लगती है क्योंकि पानी बार-बार गर्म नहीं करना पड़ता। यह तरीका गलत है। भले ही आपके गीजर में ऑटो-कट फीचर हो, लेकिन टंकी में रखा पानी धीरे-धीरे अपनी गर्मी खोता है। इसे दोबारा गर्म करने के लिए गीजर बार-बार ऑन होता है जिससे यूनिट्स बेवजह खर्च होती हैं।
सही तरीका यही है कि, गीजर को नहाने से ठीक 15-20 मिनट पहले ऑन करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद ऑफ कर दें। यह तरीका बिजली बचाने में सबसे कारगर साबित हुआ है।
अगर आपका गीजर बहुत पुराना है या उस पर BEE की स्टार रेटिंग नहीं है तो वह बिजली का बिल बढ़ा सकता है।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के अनुसार, 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर में पफ इंसुलेशन बेहतर होता है। यह इंसुलेशन पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है, जिससे गीजर को बार-बार चलने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आप पुराना गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग जरूर करवाएं। हीटिंग एलीमेंट पर जमा खारा पानी, पानी को गर्म करने में ज्यादा समय और बिजली लेता है।
बिजली बचाने के लिए आपको ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं है। बस अपने गीजर का तापमान 55°C पर सेट करें, उसे जरूरत पड़ने पर ही चलाएं और पुराने गीजर की सर्विसिंग करवाएं। इन छोटे बदलावों से आप अपने सर्दियों के बिजली बिल में 20-30% तक की कमी ला सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग