Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

गीजर से बिजली बचाने के टिप्स: सर्दियों में नहीं आएगा ज्यादा बिल, बस ध्यान रखें ये 3 बातें

Geyser Electricity Saving Tips in Hindi: सर्दियों में बिजली का बिल कम करना चाहते हैं? तो गीजर चलाते समय बस 3 बातों का रखें ध्यान, पढ़िए खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 02, 2025

Geyser Electricity Saving Tips

Geyser Electricity Saving Tips (Image: Gemini)

Geyser Electricity Saving Tips: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही घरों में बिजली के बिल का टेंशन भी शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पानी गर्म करने वाला गीजर है। अक्सर लोगों को लगता है कि गीजर बहुत ज्यादा बिजली खाता है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिजली की खपत गीजर से ज्यादा उसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है।

अगर आप इस सर्दी अपनी जेब ढीली होने से बचाना चाहते हैं तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) और एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए इन 3 आसान उपायों को जरूर अपनाएं।

सही तापमान सेट करें (Best Temperature for Geyser)

ज्यादातर घरों में बिजली बिल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गीजर का डिफॉल्ट तापमान होता है। अक्सर गीजर का थर्मोस्टेट 70°C से 75°C पर सेट होता है।

एक्सपर्ट के अनुसार, गीजर का तापमान 50°C से 55°C के बीच सेट करना सबसे बेहतर है। क्योंकि, जब पानी 70°C तक गर्म होता है तो उसे उस तापमान पर बनाए रखने के लिए गीजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्टेंडिंग लॉस बढ़ता है। तापमान को 55°C पर करने से न केवल बिजली बचती है बल्कि पानी भी नहाने लायक गर्म मिलता है और जलने का खतरा भी कम होता है।

गीजर को कब ऑन और ऑफ करें? (Geyser On Off Karne Ka Tarika)

एक बहुत बड़ा मिथ है कि गीजर को दिनभर ऑन रखने से बिजली कम लगती है क्योंकि पानी बार-बार गर्म नहीं करना पड़ता। यह तरीका गलत है। भले ही आपके गीजर में ऑटो-कट फीचर हो, लेकिन टंकी में रखा पानी धीरे-धीरे अपनी गर्मी खोता है। इसे दोबारा गर्म करने के लिए गीजर बार-बार ऑन होता है जिससे यूनिट्स बेवजह खर्च होती हैं।

सही तरीका यही है कि, गीजर को नहाने से ठीक 15-20 मिनट पहले ऑन करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद ऑफ कर दें। यह तरीका बिजली बचाने में सबसे कारगर साबित हुआ है।

स्टैंडिंग लॉस और रेटिंग का ध्यान रखें (Geyser Standing Loss)

अगर आपका गीजर बहुत पुराना है या उस पर BEE की स्टार रेटिंग नहीं है तो वह बिजली का बिल बढ़ा सकता है।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के अनुसार, 5-स्टार रेटिंग वाले गीजर में पफ इंसुलेशन बेहतर होता है। यह इंसुलेशन पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है, जिससे गीजर को बार-बार चलने की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर आप पुराना गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग जरूर करवाएं। हीटिंग एलीमेंट पर जमा खारा पानी, पानी को गर्म करने में ज्यादा समय और बिजली लेता है।

बिजली बचाने के लिए आपको ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं है। बस अपने गीजर का तापमान 55°C पर सेट करें, उसे जरूरत पड़ने पर ही चलाएं और पुराने गीजर की सर्विसिंग करवाएं। इन छोटे बदलावों से आप अपने सर्दियों के बिजली बिल में 20-30% तक की कमी ला सकते हैं।

ये भी पढ़ें

फोन से सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp, फ्रॉड रोकने के लिए नियम बदल रही है सरकार
टेक्नोलॉजी
WhatsApp New Rule in Hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

02 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Technology / गीजर से बिजली बचाने के टिप्स: सर्दियों में नहीं आएगा ज्यादा बिल, बस ध्यान रखें ये 3 बातें

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

सरकार का सख्त आदेश: 90 दिनों के भीतर हर स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा ये 'सुरक्षा कवच'

Sanchar Saathi App
टेक्नोलॉजी

तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें पूरी प्रक्रिया

Tatkal Ticket Booking Rules
टेक्नोलॉजी

नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction
टेक्नोलॉजी

फोन से सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp, फ्रॉड रोकने के लिए नियम बदल रही है सरकार

WhatsApp New Rule in Hindi
टेक्नोलॉजी

Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल

Upcoming Smartphones in December 2025
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.