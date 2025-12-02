गीजर से बिजली बचाने के टिप्स: सर्दियों में नहीं आएगा ज्यादा बिल, बस ध्यान रखें ये 3 बातें

एक्सपर्ट के अनुसार, गीजर का तापमान 50°C से 55°C के बीच सेट करना सबसे बेहतर है। क्योंकि, जब पानी 70°C तक गर्म होता है तो उसे उस तापमान पर बनाए रखने के लिए गीजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे स्टेंडिंग लॉस बढ़ता है। तापमान को 55°C पर करने से न केवल बिजली बचती है बल्कि पानी भी नहाने लायक गर्म मिलता है और जलने का खतरा भी कम होता है।