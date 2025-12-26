12GB रैम के नाम पर क्यों लुटा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे? फोन खरीदने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें, बच जाएगी हजारों की चपत

अब सवाल आता है कि आखिर 12GB रैम बनी किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका फोन ही उनका ऑफिस है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी आप अपने फोन से ही हाई-क्वालिटी वीडियो शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं और फोन पर ही भारी-भरकम एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के दौरान फोन को सांस लेने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। इसके अलावा, अगर आप हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स के दीवाने हैं, तो 12GB रैम वाला फोन आपके लिए सही निवेश है। यहां यह फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि जरूरत है।