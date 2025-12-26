26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

12GB रैम के नाम पर क्यों लुटा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे? फोन खरीदने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें, बच जाएगी हजारों की चपत

How Much RAM is Enough for Android: नया फोन खरीद रहे हैं? जानिए 2025 में एंड्राइड फोन के लिए कितनी RAM काफी है। 8GB या 12GB सही विकल्प चुनें और हजारों रुपये बर्बाद होने से बचाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 26, 2025

How Much RAM is Enough for Android

How Much RAM is Enough for Android (Image: Gemini)

How Much RAM is Enough for Android: नया स्मार्टफोन खरीदने का उत्साह अलग ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स की लिस्ट में एक चीज है जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है वो RAM है। बाजार में 4GB से लेकर 12GB और अब तो 16GB तक के ऑप्शन्स मौजूद हैं। कंपनियों की मार्केटिंग और सेल्समैन की बातें सुनकर हमें अक्सर लगता है कि, यार ज्यादा रैम होगी तो फोन रॉकेट की तरह काम करेगा।

इसी सोच के चक्कर में हम अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा महंगा फोन खरीद लेते हैं। लेकिन यहां रुकिए, अपनी मेहनत की कमाई लुटाने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई आपको उस एक्स्ट्रा रैम की जरूरत है? कहीं आप 7 सीटर गाड़ी खरीदकर अकेले ऑफिस जाने जैसा काम तो नहीं कर रहे?

आज हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहे हैं कि आपके लिए कितनी रैम काफी है, ताकि आपके हजारों रुपये बच सकें।

1. Mobile Me Kitni RAM Honi Chahiye: इस वहम से बाहर निकलें

सबसे पहले तो यह गांठ बांध लें कि ज्यादा रैम होने का मतलब हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता है। रैम का काम सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को संभालना है। अगर आप अपने फोन पर बहुत भारी काम नहीं करते, तो 12GB रैम वाला फोन लेना पैसों की सीधी बर्बादी है। रैम की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे फोन महंगे हो रहे हैं। इसलिए, समझदारी इसी में है कि अपनी जरूरत पहचानें, न कि नंबर के पीछे भागें।

2. Gaming Ke Liye Kitni RAM Chahiye: अगर आप कंटेंट क्रिएटर या हैवी यूजर हैं तब?

अब सवाल आता है कि आखिर 12GB रैम बनी किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका फोन ही उनका ऑफिस है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी आप अपने फोन से ही हाई-क्वालिटी वीडियो शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं और फोन पर ही भारी-भरकम एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के दौरान फोन को सांस लेने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। इसके अलावा, अगर आप हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स के दीवाने हैं, तो 12GB रैम वाला फोन आपके लिए सही निवेश है। यहां यह फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि जरूरत है।

3. 8GB vs 12GB RAM: आम यूजर के लिए क्या है बेस्ट?

अगर आपका दिनभर का काम सिर्फ कॉलिंग, वॉट्सऐप, थोड़ा-बहुत सोशल मीडिया और गाने सुनने तक सीमित है, तो यकीन मानिए 4GB रैम में आपका काम मजे से चल जाएगा। वहीं, अगर आप एक साथ कई ऐप्स खोलते हैं और चाहते हैं कि फोन अगले 2-3 साल तक धीमा न पड़े, तो आज के दौर में 8GB रैम सबसे बेस्ट और सुरक्षित विकल्प है।

अगली बार जब आप फोन खरीदने जाएं, तो सिर्फ डिब्बे पर लिखे बड़े नंबर देखकर फैसला न लें। अगर आप व्लॉगर या हार्डकोर गेमर नहीं हैं, तो 12GB रैम के नाम पर 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो पैसे बचाएं और शायद अच्छी एक्सेसरीज या किसी और जरूरी काम में लगाएं।

ये भी पढ़ें

आधार कार्ड के साथ कर ल‍िए ये 5 काम तो नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार, UIDAI ने बताया सुरक्ष‍ित रहने का तरीका
टेक्नोलॉजी
Aadhaar Card Safety Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

26 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Technology / 12GB रैम के नाम पर क्यों लुटा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे? फोन खरीदने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें, बच जाएगी हजारों की चपत

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Xiaomi 17 Ultra: अब iPhone से कंट्रोल होगा शाओमी का फोन, क्या Apple यूजर्स में सेंध लगाने की है तैयारी?

Xiaomi 17 Ultra
टेक्नोलॉजी

आधार कार्ड के साथ कर ल‍िए ये 5 काम तो नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार, UIDAI ने बताया सुरक्ष‍ित रहने का तरीका

Aadhaar Card Safety Tips
टेक्नोलॉजी

Humanoid Robot: सुई में धागा डालने से लेकर कढ़ाई तक… चीन के इस रोबोट ने कर दिया कमाल, इंसानों की तरह करता है बारीक काम

Humanoid Robot
टेक्नोलॉजी

Apple का डबल गेम! पहली बार आएगा मुड़ने वाला iPhone, लेकिन अपनी ही ‘प्रो सीरीज’ की साख बचाने के लिए कंपनी ने चला ये बड़ा दांव

iPhone 18 Pro Leaks in Hindi
टेक्नोलॉजी

बिजली बिल का टेंशन खत्म! Instant या Storage… कौन सा गीजर बचाएगा आपके पैसे? खरीदने से पहले जान लें ये सच

Instant Vs Storage Geyser
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.