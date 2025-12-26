12GB रैम के नाम पर क्यों लुटा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे? फोन खरीदने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें, बच जाएगी हजारों की चपत

How Much RAM is Enough for Android (Image: Gemini)
How Much RAM is Enough for Android: नया स्मार्टफोन खरीदने का उत्साह अलग ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स की लिस्ट में एक चीज है जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है वो RAM है। बाजार में 4GB से लेकर 12GB और अब तो 16GB तक के ऑप्शन्स मौजूद हैं। कंपनियों की मार्केटिंग और सेल्समैन की बातें सुनकर हमें अक्सर लगता है कि, यार ज्यादा रैम होगी तो फोन रॉकेट की तरह काम करेगा।
इसी सोच के चक्कर में हम अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा महंगा फोन खरीद लेते हैं। लेकिन यहां रुकिए, अपनी मेहनत की कमाई लुटाने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई आपको उस एक्स्ट्रा रैम की जरूरत है? कहीं आप 7 सीटर गाड़ी खरीदकर अकेले ऑफिस जाने जैसा काम तो नहीं कर रहे?
आज हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहे हैं कि आपके लिए कितनी रैम काफी है, ताकि आपके हजारों रुपये बच सकें।
सबसे पहले तो यह गांठ बांध लें कि ज्यादा रैम होने का मतलब हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता है। रैम का काम सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को संभालना है। अगर आप अपने फोन पर बहुत भारी काम नहीं करते, तो 12GB रैम वाला फोन लेना पैसों की सीधी बर्बादी है। रैम की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे फोन महंगे हो रहे हैं। इसलिए, समझदारी इसी में है कि अपनी जरूरत पहचानें, न कि नंबर के पीछे भागें।
अब सवाल आता है कि आखिर 12GB रैम बनी किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका फोन ही उनका ऑफिस है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी आप अपने फोन से ही हाई-क्वालिटी वीडियो शूट करते हैं, रील्स बनाते हैं और फोन पर ही भारी-भरकम एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के दौरान फोन को सांस लेने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। इसके अलावा, अगर आप हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स के दीवाने हैं, तो 12GB रैम वाला फोन आपके लिए सही निवेश है। यहां यह फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि जरूरत है।
अगर आपका दिनभर का काम सिर्फ कॉलिंग, वॉट्सऐप, थोड़ा-बहुत सोशल मीडिया और गाने सुनने तक सीमित है, तो यकीन मानिए 4GB रैम में आपका काम मजे से चल जाएगा। वहीं, अगर आप एक साथ कई ऐप्स खोलते हैं और चाहते हैं कि फोन अगले 2-3 साल तक धीमा न पड़े, तो आज के दौर में 8GB रैम सबसे बेस्ट और सुरक्षित विकल्प है।
अगली बार जब आप फोन खरीदने जाएं, तो सिर्फ डिब्बे पर लिखे बड़े नंबर देखकर फैसला न लें। अगर आप व्लॉगर या हार्डकोर गेमर नहीं हैं, तो 12GB रैम के नाम पर 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो पैसे बचाएं और शायद अच्छी एक्सेसरीज या किसी और जरूरी काम में लगाएं।
