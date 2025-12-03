जोधपुर में अनोखी शादी: सभी बारातियों को दी गई ‘गीता और तलवार’, लोग कर रहे जमकर तारीफ

जोधपुर। ओसियां के इंदों की ढाणी प्रथम (भीकमकोर) गांव में आयोजित एक विवाह समारोह ने समाज में अनूठी मिसाल पेश की। समाज के भामाशाह एवं समाजसेवी सूबेदार मेजर किशनसिंह इंदा की पुत्री शोभा कंवर का विवाह किशनसिंह भाटी (बड़ा कोटेचा) के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। समारोह की विशेषता यह रही कि सभी बारातियों को शस्त्र और शास्त्र के रूप में गीता, तलवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आधारित भारत माता की तस्वीर और पंच परिवर्तन पुस्तक भेंट की गई। इस पहल को राष्ट्रभावना और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है।