जोधपुर में अनोखी शादी: सभी बारातियों को दी गई ‘गीता और तलवार’, लोग कर रहे जमकर तारीफ

हाथ में तलवार और गीता लिए बाराती (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। ओसियां के इंदों की ढाणी प्रथम (भीकमकोर) गांव में आयोजित एक विवाह समारोह ने समाज में अनूठी मिसाल पेश की। समाज के भामाशाह एवं समाजसेवी सूबेदार मेजर किशनसिंह इंदा की पुत्री शोभा कंवर का विवाह किशनसिंह भाटी (बड़ा कोटेचा) के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। समारोह की विशेषता यह रही कि सभी बारातियों को शस्त्र और शास्त्र के रूप में गीता, तलवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आधारित भारत माता की तस्वीर और पंच परिवर्तन पुस्तक भेंट की गई। इस पहल को राष्ट्रभावना और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम माना जा रहा है।
क्षेत्र के लोगों ने इस परिवार के विवाह में की गई अनूठी पहल की सराहना की है। लोगों ने कहा कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया गया है। इसके अलावा सनातन परंपरा में हमेशा से शस्त्र के साथ शास्त्र होने की बात कही जाती रही है।
शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूबेदार मेजर किशनसिंह इंदा ने शिक्षा-नेग के रूप में महाराजा गजसिंह शिक्षण संस्थान, ओसियां को 51,000 रुपए तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदों की ढाणी को 11000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। उनकी प्रेरणा से वर पक्ष भाटी परिवार ने भी शिक्षण संस्थान और राजकीय विद्यालय को 5100-5100 रुपए की राशि दी।
महाराजा गजसिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष गोपालसिंह भलासरिया ने इंदा एवं भाटी परिवार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान ग्रामीण शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाज ने निर्णय लिया कि प्राप्त राशि का उपयोग विद्यालय की सुविधाओं, शैक्षणिक संसाधनों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किया जाएगा तथा भविष्य में भी शिक्षा, शांति और संस्कारों को बढ़ावा देने वाले ऐसे सामाजिक प्रयास जारी रहेंगे।
कार्यक्रम में मोहनसिंह बाला, एसएमसी अध्यक्ष शैतानसिंह इंदा, भोमसिंह इंदा, दुर्गसिंह, लक्ष्मणसिंह, सूबेदार मेजर लक्ष्मणसिंह, रूपसिंह इंदा, पार्षद किशनसिंह इंदा, उम्मेदसिंह इंदा, पृथ्वीसिंह इंदा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
