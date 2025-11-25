Pali News: चामुंडेरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई स्कूल बिल्डिंग का किया लोकार्पण, सरकार की गिनाई प्राथमिकता

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया और गणेश पूजा भी की। सोनी परिवार द्वारा दान की राशि से बनाए गए इस स्कूल निर्माण पर 2 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए खर्च हुए हैं। अंत में पूर्व सरपंच डॉ. महावीर सिंह राणावत ने मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और विधायक का आभार जताते हुए दानदाता परिवार की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहीं।