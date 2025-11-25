Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali News: चामुंडेरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई स्कूल बिल्डिंग का किया लोकार्पण, सरकार की गिनाई प्राथमिकता

Pali News: मुख्यमंत्री ने शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा, जबकि बीजेपी सरकार उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रही है।

पाली

image

Kamal Mishra

Nov 25, 2025

CM Bhajanlal school

उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

पाली। चामुंडेरी गांव में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीता देवी उम्मेदमल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। सीएम हेलीकॉप्टर से चामुंडेरी राणावतान पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री जोराराम कुमावत, ओटाराम देवासी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और कई नेताओं ने उनका स्वागत किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौर में पेपर लीक की घटनाएं लगातार होती रहीं, जबकि अब मेहनतकश और गरीब परिवारों के बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रही है।

जवाई बांध लबालब

मुख्यमंत्री ने बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी नीयत साफ है। सीएम ने कहा कि नई बिल्डिंग से पढ़ने वाली बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिन्हें वे जीवनभर याद रखेंगी। उन्होंने जवाई बांध को भरा हुआ देखकर किसानों की खुशहाली पर भी संतोष जताया।

विधायक की तारीफ

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाली क्षेत्र में सड़क, चिकित्सा, पानी और बिजली सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। राठौड़ ने विधायक राणावत को 'विकास पुरुष' बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें लगातार छह बार जीत दिलाकर यह साबित किया है।

दान के पैसे से बनी है नई बिल्डिंग

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल भवन का निरीक्षण किया और गणेश पूजा भी की। सोनी परिवार द्वारा दान की राशि से बनाए गए इस स्कूल निर्माण पर 2 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए खर्च हुए हैं। अंत में पूर्व सरपंच डॉ. महावीर सिंह राणावत ने मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और विधायक का आभार जताते हुए दानदाता परिवार की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहीं।

Updated on:

25 Nov 2025 05:36 pm

Published on:

25 Nov 2025 05:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: चामुंडेरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई स्कूल बिल्डिंग का किया लोकार्पण, सरकार की गिनाई प्राथमिकता

